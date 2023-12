Prvních 24 hodin nové sociální sítě v Evropě. Jak se na ni dostanete i vy?

Sociální síť Threads byla ve čtvrtek v poledne oficiálně zpřístupněna pro uživatele z Evropy. Novinka z portfolia Marka Zuckerberga a jeho společnosti Meta dorazila na internet už v červenci, ovšem oficiálně byla přístupná pouze pro vybrané regiony mimo Evropu a na síť jsme se tak museli dostávat různými oklikami. Nakonec tomu všemu Meta vystavila definitivní stopku a pro Evropany zablokovala klíčové funkce, než je ve čtvrtek zase slavnostně obnovila. Nyní už tedy na síť můžeme oficiálně.

Pokud máte o Threads zájem, registrace je velice jednoduchá. Ačkoliv měla původně Evropská unie problém s těsným propojením Instagramu a novinky Threads, i po oficiálním startu vede na Threads stále nejjednodušší cesta právě skrze Instagram. Stačí jen v aplikaci Instagramu přejít na svůj profil, vybrat rozšířující možnosti (tři čárky vpravo nahoře) a zde se vám ukáže záložka Threads, kde můžete začít stahovat aplikaci a rovnou i duplikovat svůj profil na tuto novou sociální síť.

Přímočarou metodou je samozřejmě i prosté stažení Threads z aplikačního obchodu. Služba je dostupná jak pro Android, tak pro iOS, po krátkém čtvrtečním čekání jde již aplikaci zcela standardně stáhnout. Do Threads se následně můžete přihlásit jak pomocí Instagram účtu, tak si založit účet nový. Na síť jde nahlížet i anonymně, ovšem nemůžete na ní s nikým interagovat, zakládat nové příspěvky a podobně. Síť Threads je rovněž dostupná i na webu.

Založení vlastního profilu na síti Threads se nijak nevymyká tomu, co je běžné všude jinde. Základem je vyplnění vlastního jména, dále si volitelně můžete také přidat profilovou fotku a vyplnit krátký popis o sobě. Všechno za vás samozřejmě může udělat Instagram, pokud už máte na něm účet. A rovnou pak i můžete začít sledovat všechny vaše kontakty z Instagramu, včetně těch, které ještě vlastní Threads profil nemají. Žádost o propojení v takovém případě vyčká, dokud si dotyčný profil na síti nezaloží také.

Pokud chcete být na sítí více inkognito, můžete si rovnou i svůj profil skrýt (v nastavení na profilu Threads v záložce Soukromí) a nastavit si, kdo vás může označovat, od koho nechcete vidět příspěvky či klíčková slova a další. Na profilu v Threads rovněž v pravém horním rohu uvidíte ikonku, která vás zase přesměruje zpátky na Instagram. Jde zkrátka o sesterské aplikace a přeskakovat mezi nimi je velice jednoduché.

Pokud se ptáte, proč byste si měli Threads vůbec zakládat, důvodů může být vícero. V první řadě je Threads zkrátka alternativou k síti X. Pokud vám síť X z nějakého důvodu nevyhovuje, pak můžete zkusit Threads, kde sice najdete dost podobného obsahu, ale třeba trochu jiné složení uživatelů, názorů a podobně. Hodně se mluví také o tom, že zatímco síť X pod novým vedením miliardáře Muska rozvolňuje pravidla, co se smí a nesmí na síť psát, Threads by mělo být v tomto ohledu přísnější a moderovat obsah pečlivěji. Tedy blíže stylu, jaký vládl na síti X dříve, když se ještě jmenovala Twitter. I to může někoho přilákat.

Threads je každopádně primárně textovou sítí zaměřenou na kratší příspěvky (limit na jeden příspěvek je 500 znaků), doplněné o fotky, odkazy, ankety a podobně. Stejně jako na X jde psát více příspěvků za sebou do jednoho dlouhého vlákna. Síť vám může jak zobrazovat pouze příspěvky od sledovaných profilů, tak sama vybírat, jaký typ obsahu by vás mohl zajímat. Než si pořádně vyladíte svůj profil a naberete kontakty, počítejte s tím, že v záložce doporučovaných příspěvků bude síť nabízet dost různorodý obsah.

Start sociální sítě v Evropě je velkou událostí a je docela zajímavé sledovat nadšení ze zakládání nových profilů, kdy síť třeba zviditelňuje více první příspěvky lidí, kteří se sem nově přidávají. Během prvních 24 hodin je nálada na síti v české „bublině“ zatím docela optimistická, spousta lidí už teď prohlašuje, že na X definitivně skončila a stěhuje se na Threads.

Nutné je však vzít v potaz, že počáteční nadšení může zase rychle opadnout, jako se koneckonců stalo i se startem v červenci. Návštěvnost Threads raketově vystřelila vzhůru, síť za první týden nasbírala 100 milionů uživatelů a mluvilo se o rekordu v růstu sociální sítě. Jenže už v srpnu se ukázalo, že síť ztratila až 80 procent aktivních uživatelů. Nyní je tedy na místě očekávat podobnou situaci i s přílivem a následně zase možným odlivem uživatelů z Evropy.