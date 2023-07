KOMENTÁŘ: Takových už tu bylo. Zuckerbergova novinka nemá úspěch jistý

Schválně si tipnu, že v roce 2011 spousta z vás byla na Facebooku teprve tak dva nebo tři roky. Sociální sítě zažívaly boom a my jsme chtěli být u toho. Tou dobou jsme do sebe na Facebooku pořád ještě šťouchali, vyplňovali kdejaký přiblblý osobnostní test a psali o tom, co jsme měli k obědu ve třetí osobě. Facebook byl cool a in, ale zároveň už se otevíral prostor pro konkurenci.

Právě v roce 2011 slavnostně spustil Google svou sociální síť Google+ a já byl u toho. V prvním statusu jsem ocitoval Rimmera ze seriálu Červený trpaslík: „Stěhuju se. Pryč z bahna a špíny do luxusní čtvrti.“ Opravdu jsem si chvíli myslel, že nová sociální síť znamená něco lepšího. To byla ještě ta naivita spojená s tím, že sociální sítě byly pořád docela nová věc.

Na Google+ se lidé skutečně valili v ohromných počtech. Prvních deset milionů uživatelů měl už po dvou týdnech, 50 milionů po třech měsících a do konce roku (od spuštění v červnu) už bylo na síti přes 90 milionů uživatelů. Už o dva roky později však bylo jasné, že Google+ žádný „zabiják Facebooku“ nebude a tato síť se o svůj status jedničky v branži bát nemusí. Plyne z toho nějaké poučení do současnosti?

Aktuálně je naopak Meta, společnosti Marka Zuckerberga ta, která na konkurenci útočí. A to novou sociální sítí Threads, která má tentokrát za cíl přebrat co nejvíce uživatelů konkurenčnímu Twitteru. A tak jsem si stejně jako v roce 2011 hned první den, a přes nedostupnost ve státech EU, profil založil. Nyní ovšem ne kvůli „stěhování do luxusní čtvrti“, nýbrž spíše z profesní zvědavosti. A po pár dnech provozu sítě si myslím, že i přes zdánlivé úspěchy nemá Threads vůbec vyhráno.

Okleštěný Twitter

Když se Google+ rozhodl pustit se do boje s Facebookem, šel na to cestou inovace a snažil do světa sociálních sítí přinést něco neokoukaného. Tehdy třeba nabídl funkci sociálních kruhů, kdy vám dal možnost si kontakty podle typu vztahu třídit do jednotlivých kruhů a v závislosti na nich sdílet obsah. V jednodušší formě je to něco, co má aktuálně Instagram v podobě seznamu blízkých přátel.

Google+ se vedle běžných funkcí (vytváření profilu, sdílení fotek, posílání soukromých zpráv atd.) snažil dělat i něco extra, jako třeba pozdější hluboké propojení s jinými službami Googlu, například mailovým klientem. To mělo tehdy přesvědčit uživatele, že mohou dostat něco víc, než na Facebooku. Threads na to jde však úplně z opačné strany.

Aktuálně Threads působí spíše jako okleštěný Twitter. Místo cesty rozšíření zavedeného formátu (jako Google+), jde spíše cestou minimalismu. Ano, i tak je jasná výhoda třeba v tom, že tu není vláda Elona Muska, který nastavuje denní limit na zobrazení příspěvků, vymýšlí a veřejně publikuje takové šílenosti, jako výzvy směrem k Zuckerbergovi na skutečný souboj v poměřování velikosti penisů. Není tady ani podivné „ověřování autentičnosti“ za měsíční poplatek, nejsou tu dokonce ani otravné reklamy (zatím). Ale chybí i spousta užitečných funkcí.

Elon Musk @elonmusk @fentasyl I propose a literal dick measuring contest oblíbit odpovědět

Na Threads aktuálně nemůžete vyhledávat konkrétní příspěvky ani klíčová slova. Nemůžete posílat soukromé zprávy. A především nemůžete ani filtrovat příspěvky lidí, které sledujete. Je mi sice jasné, že na tom všem se pracuje, jenže aktuální stav je prostě zbytečně moc frustrující, pokud jste na tyto funkce zvyklí z Twitteru.

Threads má tedy pouze jednu hlavní stránku, kam vám algoritmus skládá mix sledovaných účtů a těch, které síť vyhodnotila, že by se vám mohly líbit. V jakém jsou tyto příspěvky poměru se může odvíjet i od toho, kolik jich máte sledovaných a jak moc jsou konkrétní účty aktivní. Z mé zkušenosti pouze malý zlomek příspěvků, který na hlavní stránce vidím, mě skutečně zajímá. A to je přesně ta věc, která uživatele na síti rozhodně neudrží.

Samozřejmě, že naplnění obsahových preferencí a vyladění algoritmu zabere více, než zhruba týden, co je síť Threads dostupná. Jenže zároveň vím, že si můžu místo toho otevřít Twitter, který už je na mé preference za ty roky celkem dobře naučený. A ještě navíc tam je pořád podstatně víc lidí, od kterých chci obsah číst.

Ráj markeťáků a influencerů

V Česku a EU obecně situací docela mává fakt, že aplikace není oficiálně dostupná. A proto na ní zatím jsou primárně ti, kteří zde prostě musí být za každou cenu. To jsou především lidé jako já, tedy novináři, kteří chtějí být v obraze. To samé rovněž platí i (z mé dosavadní zkušenosti) pro profese z oblasti marketingu, vztahů s veřejností a samozřejmě také celebrity, influencery a další tvůrce digitálního obsahu, kteří rovněž musejí polapit nové trendy hned, jak to jen jde.

Problém je ovšem v tom, že aktuálně jsou všichni tito nadšenci a osobnosti v podstatě propojení především jeden s druhým. Hlavní masa „běžných uživatelů“, kteří nechtějí aplikaci instalovat různými zadními vrátky (na iOS přepnutím na americký region, na Androidu instalačním balíčkem) prozatím vyčkává, až bude Threads v nabídce aplikačních obchodů. Pak teprve se budou moci „otevřít stavidla“ a síť začne být více rozmanitá.

Jinak řečeno, spíše než na pět vašich blízkých kamarádů, tetu z druhého kolene a tři spolužáky ze střední školy tady narazíte na reprezentanty marketingových agentur, přední české youtubery a případně na jiné technologické nadšence.

Musk ho zablokoval, teď je na Threads Loni se situace vyostřila na Twitteru ohledně účtu ElonJet, který zveřejňoval aktuální polohu soukromého letadla Elona Muska. Miliardář ještě před nákupem této sítě chtěl autora profilu nejprve uplatit menším obnosem peněz. Poté, co Twitter převzal, však jen nařídil, aby kvůli bezpečnostnímu riziku profil služba odstranila. ElonJet přitom nakládá pouze s veřejně dostupnými daty. Není proto divu, že se ElonJet rychle zabydlel na Threads (nyní pod jménem „elonmuskjet“). Na síti Marka Zuckerberga na něj Musk žádnou páku nemá, leda by se opět vrátil k fázi vyjednávání, která minulý rok zahrnovala vůz značky Tesla nebo stáž v Muskově firmě. Tak jak to dopadne tentokrát?

Aktuální uživatelské složení Threads co se nabídky českých účtů týče mi připomíná aplikaci Clubhouse ze začátku roku 2021. Na ten se totiž rovněž z kraje nedostal každý (byla zprvu jen pro iOS a ještě jen na pozvánku) a exkluzivita vstupu sem opět hnala hlavně markeťáky, novináře, influencery a politiky. Jakmile do něj mohl každý a jakmile jsme už nemuseli všichni kvůli lockdownům sedět doma, nadšení hodně rychle opadlo a dnes už si na Clubhouse nikdo skoro nevzpomene.

Až se v budoucnu (může to být zítra nebo taky příští rok) na Threads začne stěhovat opravdový uživatelský mainstream, přinese to s sebou i pár problémů. Kdo v posledních letech nežil v jeskyni, asi mi dá za pravdu, že pokud jste na sociálních sítích alespoň jednou za den nebyli svědky nějaké virtuální hádky či jiného digitálního drama, byla to spíš výjimka.

Threads je zatím poměrně přátelské místo, a to proto, že toto pomyslné jezírko zatím ještě lidé nestihli proměnit v bažinu. Moderace obsahu je rovněž zatím přísnější než na Twitteru, který se po převzetí Elonem Muskem snaží postavit do role veřejného místa, kde platí téměř absolutní svoboda slova. Na Threads však aktuálně platí stejná pravidla, co se například šíření dezinformací, projevů nenávisti či extremismu, jako na Instagramu nebo Facebooku.

100 milionů je zatím jen číslo

Threads nemá vyhráno, a to ani zdaleka. Najít 100 milionů zvědavých uživatelů ve dnešním světě, kde je stažení aplikace a založení profilu (nebo jen propojení se stávajícím na Instagramu) záležitostí asi tak jedné minuty, není vůbec problém. Twitter má pořád podle dostupných údajů zhruba čtyřnásobek uživatelů a třeba partnerský Instagram používá měsíčně přes 2 miliardy lidí. Mistrem mezi sociálními sítěmi je stále Facebook, na kterém jsou skoro tři miliardy uživatelů.

Mark Zuckerberg na Threads oznamuje 100 milionů akivních uživatelů

Mark Zuckerberg se nyní spíše než na soutěž v poměřování přirození s Elonem Muskem musí zaměřit na to, aby Threads nepotkal stejný osud, jako Clubhouse před dvěma roky, nebo Google+ před více než deseti. Na své straně má jednak naštvané uživatele, kteří mají už Muska plné zuby, ale také třeba i inzerenty, kteří Twitter opustili kvůli dění v posledních měsících.

Zaměřit se teď rovněž musí i na doplnění chybějících funkcí (ty výše zmíněné jsou kritické) a následně se dál starat o to, aby Threads byly skutečně příjemnější síť k používání než Twitter. Zuckerberg už slíbil do budoucna třeba propojení s dalšími sítěmi (třeba Tumblr nebo Mastodon) přes protokol ActivityPub nebo chronologické seřazení příspěvků od nejnovějších.

Twitter každopádně zatím nikam nemizí a myslím si, že je klidně možné, že sítě mohou vzájemně koexistovat. Threads může zaujmout roli přátelské sítě pro inzerenty a Twitter si ponechá svou divočejší povahu a zároveň poveze dál svou dosavadní uživatelskou základnu, které se nikam stěhovat nechce. Tedy pokud si Musk nevezme Twitter s sebou na Mars.