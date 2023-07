A máme smůlu. Zuckerberg zřejmě odstřihl Evropu od nové sociální sítě

Zatímco řada světových zemí si již týden užívá novou sociální síť Threads od společnosti Meta, v nabídce aplikačních obchodů v Evropě se zatím neobjevila kvůli unijní regulaci sdílení dat mezi novou platformou a sítí Instagram. Mark Zuckerberg musí nejprve tuto právní překážku vyřešit, než může oficiálně poslat Threads do Evropy.

To ovšem dosud nebránilo evropským uživatelům si Threads obstarat jednou z několika neoficiálních cest. Aplikaci šlo například najít a nainstalovat do jakéhokoliv podporovaného zařízení přes nástroje VPN, díky kterým můžete změnit svůj region přístupu na síť. Na iOS šlo také pouze změnit region aplikačního obchodu nebo se přihlásit účtem založeným pro zemi, která má Threads dostupnou. Na Androidu bylo zase nejjednodušší sehnat aplikaci pomocí stažení instalačního balíčku.

Při přidávání nového příspěvku síť hlásí, že se jej nepodařilo nahrát

S tím je teď zřejmě konec, od rána totiž Threads v Evropě funguje v minimální míře, prakticky jdou pouze zobrazovat příspěvky na hlavní stránce. Nahlížení na profily (včetně vašeho vlastního), zobrazování notifikací a přidávání nových příspěvků v aplikaci nefunguje. Síť Threads je tedy použitelná pouze v případě, že jste si již stihli dát sledovat dostatečné množství zahraničních účtů a stačí vám jen číst, co je u nich nového.

Změny se zatím projevují náhodně, část uživatelů (především ti s Androidem) hlásí, že jim síť Threads ještě ráno fungovala. Není jasné, zda se jedná primárně o stopku na iOS, nebo zda je síť blokována postupně v závislosti na přístupu z konkrétní evropské země.

V tuto chvíli není jasné, jak dlouho tento výpadek potrvá. Každopádně to vypadá, že nás Evropany Mark Zuckerberg vyhání ze sítě, na které ještě podle evropských zákonů nemáme co dělat. I když by nás zde jinak jistě rád uvítal. Omezení na používání v Evropě se navíc podle portálu 9to5mac budou vztahovat i na uživatele, kteří si aplikaci stáhli v podporovaném regionu a do Evropy pouze na čas přicestovali.