Vyzkoušejte profesionální videostřižny s pokročilými funkcemi

Existuje mnoho způsobů, jak z videí vytvořit působivé filmy. Jestliže máte záběry pořízené (například smartphonem, tabletem, videokamerou, fotoaparátem apod.), potom je „prožeňte“ profesionálními videostřihovými editory. Pro úplné začátečníky mají k dispozici funkce, které za ně udělají skoro vše samy. Na své si však přijdou i ti, kteří mají vše rádi pod vlastní kontrolou.

V Česku velmi populární program pro zpracování videa. Novinkou této verze jsou úpravy pomocí tří a čtyř bodů, Color Grading, dynamická videa na rozdělené obrazovce, či MultiCam Capture Lite. Umožňuje sledovat pohyb s mozaikovým rozostřením, ovládání průhlednosti stopy a pokročilé možnosti úpravy 360° videa. Umí používat morfování mezi přechody a používat efekty malby. Má stovky efektů (včetně prostorových) a desítky šablon či zvukových efektů, pořizuje záznamy z pracovní plochy, má stereoskopickou podporu a ještě více. Nechybí mu práce s prostorovým zvukem a k dispozici jsou také funkce na opravu nedokonalostí videa (stabilizace a další vylepšení obrazu). Kromě vypálení na Blu-ray lze hotové video uložit do souboru či cloudu (na YouTube apod.).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Druhý velmi oblíbený program pro editaci, kopírování, střih, úpravu a ukládání videozáznamů. Přidává a upravuje zvukové záznamy u pořízených stop a umožňuje používat širokou škálu přednastavených efektů a hudebních smyček. Nově dokáže ze zamračené tváře vykouzlit usměvavou, z fotek vytvořit dynamické koláže či odstranit rozmazaná videa. Vytvářet lze videa ve vysokém rozlišení, přidávat úvodní stránky, titulky nebo menu na začátek videí. Exportovat lze do celé řady formátů včetně videoportálů. Oceníte jistě i různé efekty, přechody (FilmLooks), témata a zvuky na profesionální úrovni a možnost měnit barevnost videa.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte na této adrese (2,4 MB).

Tento videostřihový program už čtvrtý rok nepatří do portfolia Sony. Nový majitel, společnost Magix, ho začlenila do svého vlastního vyvíjeného produktu. U spojených aplikací se změnilo uživatelské prostředí, vylepšila se možnost spolupracovat s videi na sociálních sítích, přidala se podpora 4K a ještě více. K dispozici jsou tři verze. První s názvem Vegas Movie Studio je určena pro domácí uživatele a další s více funkcemi potom pro profesionální kameramany. Domácí verze se od těch dražších liší především absencí některých aplikací a velkou interní podporou specializovaných formátů, hardwarových doplňků či podporou skriptování a dokonalejší správou multimediálních souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte na této adrese (5,9 MB).

Specializuje se nejen na klasický střih videa, ale i na zpracování videa v 3D. Má obrovskou nabídku efektů a šablon, vylepšení videí v nízkém rozlišení nebo podporu prostorového zvuku. Specializuje se na kreativní tvorbu s maskami a nabízí experimentování s novými pohledy na videa. Navíc podporuje 360° videa. Kromě exportu do souboru či Blu-ray a DVD umí převádět záznamy pro mobilní zařízení, na YouTube, Facebook a další servery. Mezi funkcemi bychom vypíchli efekt Freeze Frame a možnost mít kontrolu nad alfa kanály.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,8 MB).

Tento produkt se zaměřuje na co nejjednodušší zpracování videa – pro každého uživatele. I on zavedl podporu 360° videí, chlubí se novinkami jako Action Camera Center pro okamžitou opravu roztřeseného videa, Motion Tracking pro snadný výběr objektu, Express Projects pro rychlou a jednoduchou tvorbu, Screen Recorder zachytí dění na počítači do editační stopy atd. Video umí vylepšit odstranění šumu, stabilizací roztřesených záběrů, úpravou barev a jasu i převodem na vyšší rozlišení (pracuje i s rozlišením 4K). Vytváří 3D videa, film ozvučí prostorovým zvukem a nechybí ani tvorba menu pro optické disky. Pro export lze využít také nahrání na YouTube, Facebook, mobilní zařízení atd.

Informace o programu Operační systém: Android, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte na této adrese (1,1 MB).

Profesionální videostřihový program od Applu pro Mac OS X. Podobně jako kolegové pro jinou platformu i tento umí pracovat s více kanály zvuků, nechybí mu filmový pás, sdílení finálního projektu atd. V nové verzi jsme se dočkali možnosti tvořit 3D efekty na několik kliknutí. Upravit vzhled, osvětlení, animace a další je teď ještě jednoduší a dosahují studiových kvalit. Nechybí ani GPU akcelerace pro záběry RED RAW či 4K podpora.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte na této adrese (2,2 GB).

Videoeditor určený zejména pro uživatele, kteří nikdy před tím žádný nepoužívali. Neobsahuje některé pokročilé funkce, jako je práce s prostorovým zvukem, titulky apod., ale jde o vhodnou volbu pro příležitostné střihače, protože má vše, co potřebujete. Obsahuje více než 300 efektů inspirovaných různými tématy. Má dva režimy – jednoduchý a plný. V prvním případě se snaží vytvořit dokonalé video na základě analýz. Druhá dává volnou ruku nad vším od začátku do konce. Oproti jiným programům nabízí lepší práci s akčními kamerami.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte na této adrese (1 MB).

Nero před několika lety při ústupu optických mechanik vsadilo na jiné programy. Jedním z nich je i tento videostřihový produkt. Umí stříhat a vytvářet videa v HD rozlišení, s různými formáty obrazu, podporuje rozlišení ve 4K, atd. Navíc podporuje streamování videa. S úpravami pomůže funkce stabilizace obrazu i nově přidané efekty a šablony (už jich nabízí přes 1 000). Samozřejmostí je přímý export videa na videoservery jako YouTube nebo vytvoření menu DVD či Blu-ray disku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO