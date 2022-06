Na co si dát pozor, když máte v počítači Windows 11 a úložiště SSD

Programátoři Microsoftu odvedli spoustu práce, aby SSD běžel co možná nejrychleji, a počítač tak poskytoval vysoký výkon – v případě čtení a ukládání dat. Na druhou stranu mnoho „nezbytných“ pravidel z počátků SSD již neplatí, a tak se na ně podíváme blíže. Možná vás překvapí, že defragmentace disku v případě SSD není zas až tak špatný nápad.

1. Zakažte rychlé spuštění

Ano, může to znít divně, vzhledem k tomu, že funkce Rychlé spuštění byla do značné míry navržena tak, aby urychlila proces spouštění počítačů vybavených SSD disky, dnes naopak může činit problémy. V tomto okamžiku je doba získaná rychlým spuštěním tak zanedbatelná, že pokud funkci rychlého spuštění deaktivujete, tak váš počítač, respektive operační systém, naopak získá možnost nastartovat pokaždé v čisté podobě, což je vítané.

Navíc existují různá specifika, kterým může rychlé spuštění činit problémy. Například pokud používáte duální operační systém, možná v tomto případě nebudete mít přístup k jednotce Windows, protože bude uzamčená. Také některý hardware má problém s touto funkcí při spouštění. Deaktivace rychlého spuštění není nezbytná, ale může být užitečná.

Chcete-li funkci zakázat, přejděte do Ovládacích panelů (klikněte na Start a zadejte „ovládací panely“) -> Možnosti napájení a na levé straně klikněte na volbu Nastavení tlačítek napájení. Následně klikněte nahoře na volbu Změnit nastavení, které nyní není k dispozici. Tím se uvolní možnost zrušit zatržení volby Zapnout rychlé spuštění v boxu níže. Změny uložte.

Deaktivace funkce rychlé spuštění

2. Aktualizujte firmware SSD

Abyste se ujistili, že váš SSD běží tak dobře, jak jen to jde, stojí za to mít přehled o vydaných aktualizacích firmwaru, které jsou pro něj určeny. Bohužel nejsou automatizované; proces je navíc nevratný a o něco složitější, než jak jste tomu zvyklí například při aktualizaci softwaru. Každý výrobce SSD disku má svůj vlastní způsob upgradu firmwaru, takže budete muset přejít na oficiální stránky výrobce SSD disku a postupovat podle uvedených pokynů.

Šikovným nástrojem, který vám může pomoci, je však CrystalDiskInfo, který zobrazuje podrobné informace o vašem disku, včetně verze firmwaru.

Verze firmware SSD disku

3. Povolte AHCI

Rozhraní AHCI (Advanced Host Controller Interface) je prvořadou funkcí, která zajišťuje, že systém Windows bude podporovat všechny funkce, které jsou součástí SSD na vašem počítači, zejména funkci TRIM, která umožňuje systému Windows pomáhat SSD provádět rutinní proces.

Chcete-li povolit AHCI, musíte vstoupit do BIOSu počítače a povolit jej někde v jeho nastavení. Neřekneme vám přesně, kde nastavení najdete, protože každý BIOS je jiný. Budete muset trochu hledat. Každopádně hledejte položku AHCI a nastavte ji na Enabled. Je pravděpodobné, že novější počítače ji budou mít ve výchozím nastavení povolenou.

4. Povolte TRIM

Už jsme se o ní zmínili, nyní se na ni podíváme blíže. TRIM je sada příkazů, která je životně důležitá pro prodloužení životnosti SSD disku. Ve výchozím stavu by měla být povolena, ale vyplatí se znovu zkontrolovat, zda tomu skutečně je.

Tip TRIM je v informatice označení příkazu umožňujícího, aby operační systém mohl informovat SSD disk o tom, které datové bloky obsahují dále již nepoužívaná data. Nejčastěji jsou tak označovány datové bloky právě smazaného souboru. Příkaz TRIM je u SSD disků používán ke zrychlení zápisu dat, a aby efektivněji pracovala mezivrstva FTL (Flash Translation Layer), která zajišťuje rovnoměrné opotřebování datových buněk.

Spusťte příkazový řádek jako správce (klikněte na Start a zadejte „příkazový řádek“ a kliknutím pravého tlačítka na položku vyberte volbu spustit jako správce) a nyní zadejte příkaz „fsutil behavior set disabledeletenotify 0“. Následně byste měli vidět: NTFS DisableDeleteNotify = 0. Pokud tomu tak je, je vše v pořádku a TRIM je aktivní.

Zjištění aktuálního stavu TRIMu

5. Zkontrolujte, zda je povoleno obnovení systému

V počátcích SSD disků, kdy byly mnohem méně odolné a náchylnější k poruchám než dnes, mnoho uživatelů doporučovalo vypnout funkci Obnovení systému, aby došlo ke zlepšení výkonu a prodloužení životnosti disku. V dnešní době je deaktivace této funkce do značné míry zbytečná. Naopak Obnovení systému je mimořádně užitečná funkce, kterou doporučujeme mít aktivovanou, takže se vyplatí přejít do nastavení Obnovení systému a ověřit, že naopak není deaktivována.

Klikněte na Start, zadejte „vytvořit bod obnovení“. V novém okně zkontrolujte, zda je na systémovém disku funkce povolena. Pokud není, tak ji povolte.

Kontrola aktivace obnovení systému

6. Nechte SSD defragmentovat/optimalizovat

Další pozůstatek z raných dob zavádění SSD disků, je mýtus, že defragmentace disku je zbytečná, a dokonce potenciálně SSD disky poškozuje, protože defragmentace provádí velké množství cyklů čtení/zápis, které snižují životnost.

Je to tak trochu pravda, ale systémy Windows 10 a Windows 11 to ví a počítají s tím. Důvodem fragmentace SSD je omezení souborového systému NTFS a jeho práce s metadaty. Takže pokud máte povolenou naplánovanou defragmentaci, Windows identifikuje váš SSD a podle pravidel disk defragmentuje.

Microsoft tomuto procesu přestává říkat defragmentace a nazývá ho spíše optimalizací disku. Jinými slovy, defragmentace systému Windows se přizpůsobí vašemu SSD disku, takže se ho nebojte a nechte ho aktivovaný.

Disky se dnes optimalizují

7. Nakonfigurujte ukládání do mezipaměti

U mnoha SSD disků může mít ukládání do mezipaměti neblahý vliv na jeho výkon. Chcete-li se o tom přesvědčit, doporučujeme to vyzkoušet na vlastní oči, budete muset tuto možnost v systému Windows nejprve zakázat, a tak zjistit, jaký má vliv. Pokud váš disk funguje hůře, znovu ji povolte.

Chcete-li se dostat do okna konfigurace, klikněte na Start a zadejte příkaz „správce zařízení“. Rozbalte volbu s diskovými jednotkami, klikněte pravým tlačítkem na SSD disk a vyberte volbu Vlastnosti. Přepněte se na záložku Zásady. Zde uvidíte možnost označenou „Povolit ukládání do mezipaměti na disku“.

Zjištění stavu ukládání do paměti

8. Nastavte možnost napájení na Vysoký výkon

Tuto volbu asi netřeba dlouze vysvětlovat. Zatímco v případě HDD disku má opodstatnění ji v době neaktivity nepoužívat (šetří spotřebu a také se méně opotřebovává), v případě SSD disku je odběr tak malý, že to netřeba řešit. Naopak pokud by se SSD disk vypínal, mohlo by v případě načítání docházet k mírným prodlevám, a to jistě nechceme.

Chcete-li přepnout možnosti napájení, otevřete z Ovládacího panelu volbu Možnosti napájení. Z dostupných schémat vyberte Vysoký výkon (možná budete muset kliknout na Zobrazit další schémata).

Nastavení možnosti napájení na Vysoký výkon

9. Ponechte nějaké volné místo

Aby SSD disk optimálně fungoval, a prodloužila se jeho životnost, většina SSD disků používá speciální algoritmus, který se stará o vyvážení v případě opotřebení buněk pro ukládaní dat. SSD disk se zpomalí, pokud ho zaplníte. Chcete-li mít stále výkonnou jednotku, nechávejte nějaké místo volné. Ideálně tak 20 % z jeho kapacity.