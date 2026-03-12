Anthropic proti vládě USA. Jak se AI firma rozhádala s Pentagonem

Premium

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Roman Všetečka
Firmy sídlící ve Spojených státech jsou na špičce vývoje generativní umělé inteligence. Jejich produkty využívají také státní orgány USA, a to i v řadě citlivých oblastí. A právě kvůli způsobu nasazení se rozhořela válka mezi Pentagonem a společností Anthropic.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Všechno začalo v druhé polovině února, když vyšlo najevo, že se společnost Anthropic dohaduje s americkou vládu o pojistky proti zneužití svých modelů k účelům, s nimiž nesouhlasí. Kvůli trvání na těchto pojistkách si firma nakonec od vlády vysloužila zařazení do skupiny rizikových, po boku čínských společností. Příběh tak končí nynější žalobou, kde se firma proti tomuto rozhodnutí brání.

Ohrazuje se proti zařazení na seznam rizikových společností s tím, že bere vládní kroky za protiústavní a ideologicky motivované.

Tím by se dal celý příběh ukončit. Nezbývalo by než čekat na výsledek soudní pře. Ale vše může mít mnohem hlubší následky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Nejčtenější

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety

Původně měl být stroj plněný heliem, to však vyráběly pouze Spojené státy a...

Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...

Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka“ Sinclair ZX81

Typická sestava spojená s počítačem ZX81

Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5...

Záchranář radí, jak si sestavit lékárničku nejen pro krizové situace

Lékárnička zhruba tak, jak ji popisuje příručka 72 hodin.

Lékárnička je bezesporu takovou součástí vybavení domácnosti, nad kterou lze jen těžko mávnout rukou s tím, že se mě to netýká. Jak tomu obyčejně bývá třeba v případě evakuačního zavazadla či...

12. března 2026

Anthropic proti vládě USA. Jak se AI firma rozhádala s Pentagonem

Premium
Ilustrační snímek

Firmy sídlící ve Spojených státech jsou na špičce vývoje generativní umělé inteligence. Jejich produkty využívají také státní orgány USA, a to i v řadě citlivých oblastí. A právě kvůli způsobu...

12. března 2026

Norové chtějí zvrátit enshittifikaci všeho. Mají mizivou šanci na úspěch

Komentář
Ilustrační snímek

Zdá se vám, že se digitální služby zhoršují? Máte pravdu. Stejný dojem má daleko víc lidí.

11. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

vydáno 11. března 2026

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

10. března 2026

Polozapomenutý terč pro léčbu migrény může pomoci stovkám milionů pacientů

Premium
ilustrační snímek

Výzkum úporných bolestí hlavy se vrací o čtvrt století nazpět. Badatelé se začínají zajímat o signální molekulu, kterou už jednou studovali. Snahy o její léčebné využití však vedly do slepé uličky....

9. března 2026

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

9. března 2026

Moře vydalo jen pár úlomků. Osud 239 lidí z letu MH-370 zůstává záhadou

Modlíme se za vás, vzkazují Malajsijci pasažérům letu MH370 (21. března 2014)

Malajsijský Boeing 777 s 239 lidmi na palubě zmizel hodinu po startu z Kuala Lumpuru z obrazovek radarů. Místo cesty do Pekingu se vydal nad pustinu Indického oceánu. Dodnes se jej nepodařilo najít,...

8. března 2026

My jsme jej vidět nemohli, ale krvavý Měsíc ohromil miliony lidí

Měsíce viditelný poblíž Transamerica Pyramid v San Franciscu v okamžiku, kdy...

V úterý krátce po poledni středoevropského času byl Měsíc v úplňku a zároveň tento den vstoupil do stínu Země, a prošel tak úplným zatměním. Z našich zeměpisných délek jsme ho tak nemohli vidět, ale...

8. března 2026

Nedostatek garáží bránil podle novin před 100 lety rozvoji automobilismu

Aerovky

Zatímco ceny automobilů v polovině 20. let 20. století postupně klesaly, jiný problém trápil motoristy stále víc. Podle Národních listů z roku 1926 brzdily rozvoj automobilismu především drahé a...

7. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Svět se zbláznil. Pes vám může zatelefonovat, vy s ním koukat po fenách

GlocalMe PetCam/PetPhone

Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Ochota lidí utrácet za své chlupaté mazlíčky je bezbřehá, takže se nelze divit, že výrobci zkusí vymyslet doslova cokoli – a doufají, že se z toho stane hit. Například duo PetPhone a PetCam, za...

7. března 2026

Lidské mozkové buňky ve zkumavce se naučily hrát Doom. Bylo jich 200 tisíc

Doom (1993)

Australská firma Cortical Labs vyvíjí počítač využívající místo křemíku lidské neurony. Má pro něj programovací rozhraní. Jeho prostřednictvím neurony zvládly slavnou počítačovou řežbu z devadesátých...

6. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.