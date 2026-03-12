Všechno začalo v druhé polovině února, když vyšlo najevo, že se společnost Anthropic dohaduje s americkou vládu o pojistky proti zneužití svých modelů k účelům, s nimiž nesouhlasí. Kvůli trvání na těchto pojistkách si firma nakonec od vlády vysloužila zařazení do skupiny rizikových, po boku čínských společností. Příběh tak končí nynější žalobou, kde se firma proti tomuto rozhodnutí brání.
Ohrazuje se proti zařazení na seznam rizikových společností s tím, že bere vládní kroky za protiústavní a ideologicky motivované.
Tím by se dal celý příběh ukončit. Nezbývalo by než čekat na výsledek soudní pře. Ale vše může mít mnohem hlubší následky.