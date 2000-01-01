náhledy
V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout některé běžné věci, které vám jinak mohou zbytečně zabrat nějaký čas. Podívejte se, jak jste si se zadáním poradili a kdo vyhrál slíbenou knihu.
Autor: redakce s využitím AI, Gemini, Technet.cz
Jako vzor jsme nabídli několik zadání (promptů) například toto pro AI Gemini znělo: PF 2026, noční městská scenérie, dominantní most nad řekou odrážející světla města, velkolepý barevný ohňostroj na obloze, slavnostní atmosféra, jemné zlaté prvky v designu, moderní elegantní typografie, vysoký kontrast, detailní realistické zpracování.
Autor: redakce s využitím AI, Gemini, Technet.cz
Soutěžící Jirka a Lenka nám zaslali obrázek vytvořený AI Gemini, který měl následující zadání: Vytvoř obrázek s hlavními dominantami třech velkých měst, tedy s Amsterdamem, Budapeští a Drážďany s Moritzburgem. U něj zvýrazni Popelčin střevíček a vše pojmi coby PF 2026. Celá kompozice ať je romanticky modrá, doplněná o slavnostní náladu s ohňostrojem. Doplň o text: Tři velká evropská města, kde jsme letos byli, tři velké cesty cesty, které jsme letos uskutečnili, nás přivedly jen na toto jedno veliké přání! Přejeme jen to nej do roku 2026. Jirka & Lenka
Autor: Jiří Peterka/Gemini
Soutěžící Dariusz nechal vytvořit svůj nápad ChatGPT s využitím modelu GPT-5.1. Zadal mu tento prompt: Kreslený obrázek, kde bude vánoční atmosféra. Jedná se o vánoční přání. Na obrázku bude vidět sídliště. Je večer, takže ve většině oken je světlo. Přibližně uprostřed je budova bez oken, ale s komínem, ze kterého se kouří – je to teplárna pro toto sídliště. Výsledek se mu nelíbil, a tak jej upravil: Odstraň nápis. Obrázek ať je na šířku, ne na výšku. V oknech bytových domů ať jsou vidět vánoční ozdoby. Budovy vypadají trošku jako z perníku. Zkus udělat, aby vypadaly ještě víc perníkově. Na stromečky umísti vánoční osvětlení.
Autor: Dariusz Cymerys/ChatGPT, model GPT-5.1
Uživatelka Lenka za pomoci ChatGPT s využitím generátoru DALL-E 3 nechala vytvořit „PFko“ pomocí zadání: Vytvoř přání PF na rok 2026, které je věnováno českému technickému online magazínu.
Autor: Lenka W./ChatGPT 5.1 (DALL-E 3)
Další účastník soutěže Michal využil Gemini 3 Pro a tento prompt: Vytvoř obrázek novoročního přání pro rok 2026, kde hlavní roli hraje ovoce. Ovoce má mimiku, může mít také ruce a nohy. Ovoce je v míse a dívá se z okna na ohňostroj. Přání musí být pojato optimisticky s veselými barvami. Přání musí obsahovat text PF 2026.
Autor: Michal Režnar/Gemini 3 Pro
Uživatelka Zuzana zadala do AI Gemini s generátorem Nano Banana prompt „Nakresli přání PF. Nápis 2026 svítí na obloze. Kolem lítají draci. Scéna je epická, barevná a výrazná. Styl fantasy realistický,“ a zaslala nám tento obrázek.
Autor: Zuzana Kocourková/Gemini nano banana.
Z došlých PF 2026 jsme vylosovali jednoho výherce knihy Proč se nebát umělé inteligence? z nakladatelství Jota. Tím se stává Jiří Peterka. Gratulujeme.
Autor: Technet.cz/ZonerAI.com