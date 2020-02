Který editor fotek používáte? Najdeme s vámi nejlepší aplikaci zdarma

Fotografování už dávno není jen výsadou profesionálů. S příchodem digitální fotografie může kdokoli cvakat stovky snímků denně. Ale co s fotografiemi dál děláte? Jak je spravujete, třídíte, upravujete a publikujete?



Vyplňte nám prosím krátký dotazník: Foto software Jaký program zdarma používáte ke správě a úpravě fotek? Dejte nám vědět v tomto krátkém anonymním dotazníku. Vyplnění trvá 2 až 5 minut, výsledky zveřejníme příští týden.

Někdo dává fotky jen do složky na disku, jiný je nahrává na web. Zajímá nás, co vyhovuje vám. Rádi bychom totiž doporučili něco, co funguje a s čím jsou lidé spokojeni.

Pro začátek jsme se zaměřili na bezplatné programy. Na ty placené se podíváme příště. Děkujeme za vyplnění dotazníku, pomůžete nám tak získat lepší přehled o tom, které programy a aplikace na správu a editaci fotek preferujete. Doporučené programy a služby vyzkoušíme a pokusíme se na základě vašich odpovědí najít doporučení, která pomohou i dalším uživatelům