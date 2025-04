Řada uživatelů, zejména dětí, ve snaze získat přístup k platformám sociálních médií a jinému obsahu, poskytuje falešné informace o věku. Pokud se jim to podaří, hrozí, že se dostanou k nevhodnému obsahu nebo se stanou oběťmi případných predátorů. Případně na ně může být cílena reklama.

Různé služby s tímto bojují různými způsoby, některé si dokonce berou na pomoc třeba umělou inteligenci, jak jsme psali v článku Jestli lžete o svém věku na internetu, nejen Google to chce odhalit.

Nyní se do tohoto boje hodlá pustit i Evropská komise. Letos v létě by tak měla spustit aplikaci pro ověřování věku uživatelů online platforem. Cílem je zajistit vyšší úroveň ochrany nezletilých a zabránit jejich přístupu k nevhodnému obsahu.

Ve své pravidelné zprávě Český telekomunikační úřad uvádí, že povinnost ověřovat věk uživatelů u dětem dostupných online platforem zavádí evropské nařízení DSA. Uvedl to v pravidelné monitorovací zprávě.

„Jednou z klíčových novinek podle nařízení DSA je posílení ochrany nezletilých, obsažené v článku 28 nařízení. Tato povinnost se týká všech online platforem (s výjimkou mikro a malých podniků), které jsou přístupné dětem – tj. platforem, jejichž služby jsou snadným způsobem dostupné nezletilým osobám, jsou zaměřeny na děti, jejichž podmínky užívání povolují přístup nezletilých na danou platformu nebo pokud si je poskytovatel vědom, že jeho platformu používají děti,“ píše se ve zprávě úřadu.

V České republice se zatím vede diskuse ohledně nasazení této dočasné aplikace a určení možných orgánů nebo organizací, které by mohly provozovat českou verzi aplikace, dodal telekomunikační úřad.

Poskytovatelé platforem, které mohou být dostupné dětem, musí zavést přiměřená opatření, která zajistí vysokou míru soukromí, bezpečnosti a ochrany nezletilých osob. Jedním z opatření je právě ověřování věku, které může efektivně zabránit přístupu nezletilých k nevhodnému obsahu, jako je obsah pro dospělé nebo produkty, jejichž prodej nezletilým je zakázán.

Věková verifikace byla Evropskou komisí původně koncipována jako součást Evropské peněženky digitální identity, jejíž spuštění je v plánu koncem roku 2026. Mnoho členských států a dozorových orgánů podle ČTÚ volalo po zavedení efektivního řešení ještě před tímto datem, jelikož nařízení DSA vstoupilo v platnost v únoru 2024.

Několik členských států začalo pracovat na vlastní právní úpravě v oblasti věkové verifikace. Komise se proto rozhodla poskytnout pomoc a nabídnout dočasné jednotné evropské řešení, které bude již v základu navrženo tak, aby splňovalo vysoké nároky na ochranu soukromí a bezpečnost uživatelů.

Používání této aplikace nebude povinné ani pro uživatele, ani pro platformy. Cílem je nastavit standard z hlediska efektivity a ochrany soukromí. Pakliže platformy zavedou své alternativní řešení, budou muset prokázat, že jejich aplikace dosahuje srovnatelné úrovně ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Aplikace by měla být zavedena členskými státy, které ji následně zprovozní a přizpůsobí svým potřebám, protože ve své základní podobě nabídne širokou škálu ověřovacích metod, například pomocí údajů z národních elektronických peněženek, bankovních údajů, občanských průkazů nebo pasů.

V praxi to má fungovat tak, že koncový uživatel aktivuje aplikaci, která se propojí s některou z ověřovacích metod. Na základě těchto údajů se uživateli vygeneruje atestace, která bude obsahovat pouze údaj o tom, zda je uživateli více, nebo méně než 18 let. To znamená, že aplikace nebude uchovávat žádné další osobní údaje z použitých metod ověření.