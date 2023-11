Znáte rekordy Facebooku? Některé se pokořit nedají, o jiné se vedou bitvy

Sociální síť Facebook je rekordman sám o sobě. Jde totiž v této kategorii vůbec nejnavštěvovanější web, který každý měsíc využívá asi tři miliardy lidí, společností a organizací. O takových číslech si zatím může nechat zdát i sourozenecký Instagram, největší čínská sociální síť Weibo nebo síť X Elona Muska.

Facebook má samozřejmě výhodu v tom, že je to jedna z nejstarších sociálních sítí. Nebyla sice první, ovšem v podání zakladatele Marka Zuckerberga se teprve uchytil formát, pod jakým známe tyto služby dodnes. A ačkoliv se už nyní, skoro dvacet let od spuštění Facebooku od sítě třeba ve velkém odklánějí mladší uživatelé, pořád je to v jistém ohledu to, co se lidem pod obecným pojmem „sociální síť“ vybaví.

Historii této sociální sítě možná část z vás zná, vždyť o tomto tématu byl už natočený i film. Stručně tedy jen připomeneme že síť byla spuštěna v únoru 2004 jakožto internetová služba pro studenty vysokých škol. Postupem času se však více otevírala veřejnosti a proměňovala do podoby, jakou známe dnes. Přibyly skupiny, stránky, aplikace, propojené služby. Během těchto let se lidé na síti předháněli v tom či onom a výsledkem je tak už celkem slušná sbírka rekordů.