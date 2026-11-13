Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkali s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky zasáhly i komunikační službu Teams, úložiště OneDrive nebo Copilot využívající umělou inteligenci.
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Celosvětový výpadek ochromil Microsoft 365 a Outlook. Potíže hlásily statisíce uživatelů
Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásili potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.
Objevila se tu i hlášení o problémech dalších služeb například od Googlu, Facebooku nebo AWS od Amazonu, či službou Cloudflare.
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.
Krátce před devátou hodinou pak vydala společnost prohlášení, z něhož vyplývá, že se již podařilo problémy vyřešit a nyní se bude oprava rozšiřovat do všech postižených regionů. Vše by se mělo vracet do normálu.
Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.