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Služby Microsoftu se vrací po mnohahodinovém výpadku. Nejvíce byl zasažen Outlook

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  7:49aktualizováno  8:18
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Microsoft měl dlouhé hodiny problémy s řešením potíží, se kterými se od čtvrtečního večera potýkali uživatelé jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že snahy o odstranění závad nepostupují podle očekávání. V pátek kolem deváté hodiny se už má vše vracet k normálu.

Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkali s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky zasáhly i komunikační službu Teams, úložiště OneDrive nebo Copilot využívající umělou inteligenci.

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Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásili potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.

Objevila se tu i hlášení o problémech dalších služeb například od Googlu, Facebooku nebo AWS od Amazonu, či službou Cloudflare.

„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.

Stránka s informacemi o aktuálním stavu služeb Microsoftu ukazuje problémy

Krátce před devátou hodinou pak vydala společnost prohlášení, z něhož vyplývá, že se již podařilo problémy vyřešit a nyní se bude oprava rozšiřovat do všech postižených regionů. Vše by se mělo vracet do normálu.

Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.

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