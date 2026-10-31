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AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme

Roman Všetečka
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Skenování mozkové aktivity | foto: Weizmannův vědecký institut

Jsou věci, které si člověk chce nechat pro sebe nebo si je prostě jen promyslet, než je vypustí ven. Naše myšlenky patří jen nám, ale pokusy je různými způsoby přečíst, jsou tady už dlouho. Rozvoj strojového učení a umělé inteligence do tohoto úsilí přináší nový impuls.

Pokusy o čtení toho, co si člověk myslí, jsou vedeny především snahou pomoct lidem se specifickými zdravotními problémy komunikovat a obecně poznat, jak lidský mozek funguje.

K tomu vědci využívají skenování pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) a zkoušejí i praktičtější snímače elektrických signálů a mozkových vln ve speciálních helmách, senzorech nebo z mozkových implantátů.

Protože jsou strojové učení a umělá inteligence ideální k analýze obrovského množství dat a hledání souvislostí a vzorců v nich, posouvá se i tento obor. Dobře odladěný systém by tak mohl částečně vrátit řeč lidem, kteří o schopnost mluvit přišli například v důsledku mrtvice či amyotrofické laterální sklerózy (ALS).

Je navržen tak, aby lépe využíval vzory sdílené napříč různými lidskými mozky, než aby musel být pokaždé zcela přeškolen.

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