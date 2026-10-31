AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme

Pokusy o čtení toho, co si člověk myslí, jsou vedeny především snahou pomoct lidem se specifickými zdravotními problémy komunikovat a obecně poznat, jak lidský mozek funguje.
K tomu vědci využívají skenování pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) a zkoušejí i praktičtější snímače elektrických signálů a mozkových vln ve speciálních helmách, senzorech nebo z mozkových implantátů.
Protože jsou strojové učení a umělá inteligence ideální k analýze obrovského množství dat a hledání souvislostí a vzorců v nich, posouvá se i tento obor. Dobře odladěný systém by tak mohl částečně vrátit řeč lidem, kteří o schopnost mluvit přišli například v důsledku mrtvice či amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
Je navržen tak, aby lépe využíval vzory sdílené napříč různými lidskými mozky, než aby musel být pokaždé zcela přeškolen.