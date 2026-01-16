Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů

Autor:
  17:43
Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Podle serveru Downdetector hlásily problémy celosvětově desítky tisíc uživatelů. Potíže se sítí se týkaly i uživatelů v České republice. Opakovala se tak situace z úterý, kdy byl zaznamenán rozsáhlejší výpadek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle Downdetectoru, který sleduje výpadky shromažďováním stavových zpráv z řady zdrojů, bylo ve Spojených státech kolem 16:30 SEČ hlášeno více než 62 tisíc problémů s připojováním na síť X.

Uživatelé v Británii nahlásili přibližně 11 tisíc incidentů, v Indii bylo hlášeno více než 3000 problémů s připojováním k X.

Muskova síť X byla chvíli nedostupná. Problémy s ní měli lidé po celém světě

Páteční výpadek sítě dříve známé jako Twitter se dotkl i České republiky.

Skutečný počet dotčených uživatelů se může od počtu zobrazeného na Downdetectoru lišit, protože hlášení podávají uživatelé, ne sama síť, zdůraznila agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů

Sociální síť X, ilustrační foto

Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Podle serveru Downdetector hlásily problémy celosvětově desítky tisíc uživatelů. Potíže se sítí se týkaly i uživatelů v České...

16. ledna 2026  17:43

Medúzy spí osm hodin denně, jako lidé. Dávají si šlofíky, ale nemají mozek

Medůza kořenústka pobřežní, Cassiopea andromeda

Kořenústka pobřežní tráví svůj čas na dně obrácená chapadly vzhůru. Prochází obdobími pasivity odpovídajícími spánku. Trvá zhruba stejnou dobu jako u lidí. Je to zvláštní. Medúza totiž postrádá mozek.

16. ledna 2026  10:02

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako...

Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.

16. ledna 2026

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

vydáno 16. ledna 2026

Wikipedie slaví 25 let a konečně si od AI vymohla zasloužený dárek

Wikipedie slaví 25 let

Největší internetová encyklopedie ve čtvrtek slaví 25 let od svého založení. I přes nástup generativní umělé inteligence neztrácí dech. Nyní nabízí přes 65 milionů článků ve více než 300 jazycích,...

15. ledna 2026  17:13

NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasně stáhl posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném stavu....

15. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  9:42

Programování je jazyk budoucnosti. Proč mají studenti IT oborů náskok?

Ve spolupráci
Studenti - ilustrační foto.

Digitální gramotnost proniká do mnoha oblastí soukromého i profesionálního života, ať už jde o programování, grafiku, práci s umělou inteligencí (AI) nebo pravidla kyberbezpečnosti. Orientace v...

15. ledna 2026

Zázrak na řece Hudson. Před sedmnácti lety přistál Airbus uprostřed New Yorku

Letadlo US Airways po nouzovém přistání do řeky Hudson v New Yorku (15. ledna...

Airbus jen pár minut po startu a necelý kilometr nad zemí přišel o oba motory. Piloti měli na rozhodnutí, kam poškozený stroj dovést, jen pár sekund. Zachránit se jim však podařilo všech 155 životů....

15. ledna 2026

Jak to vidíte vy? Který trend v televizorech je skvělý a který ani nechcete

Skvělá věc, nebo nesmysl? Hlasujte o trendech v anketě.

Vybrali jsme pět zásadních trendů v televizorech z veletrhu CES 2026 a zajímá nás, které vám přijdou zajímavé a které naopak úplně zbytečné. Protože až si budete vybírat nový přístroj ke sledování...

15. ledna 2026

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

14. ledna 2026  15:42

Jazykový model řídil svačinový automat. Objednal PlayStation a živou rybu

Komentář
Obchod U Sumce z Kotlářské ulice v Brně nabízí rybářům zboží také v prodejním...

Když se mi stane nějaké příkoří, pamatuju si ho ještě dlouhé roky. Pokud je to možné, snažím se ho zakomponovat do nějakého článku. Jedna taková příležitost přišla právě dnes.

14. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi

Odmrazování letadel na zemi

Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.