Podle Downdetectoru, který sleduje výpadky shromažďováním stavových zpráv z řady zdrojů, bylo ve Spojených státech kolem 16:30 SEČ hlášeno více než 62 tisíc problémů s připojováním na síť X.
Uživatelé v Británii nahlásili přibližně 11 tisíc incidentů, v Indii bylo hlášeno více než 3000 problémů s připojováním k X.
Muskova síť X byla chvíli nedostupná. Problémy s ní měli lidé po celém světě
Páteční výpadek sítě dříve známé jako Twitter se dotkl i České republiky.
Skutečný počet dotčených uživatelů se může od počtu zobrazeného na Downdetectoru lišit, protože hlášení podávají uživatelé, ne sama síť, zdůraznila agentura Reuters.