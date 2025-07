Část 1/3

Schránka v PC terminologii je dočasné úložiště pro data, která si zkopírujete (použitím Ctrl + C), nebo vyjmete (Ctrl + X), přičemž může jít o text, obrázky, soubory nebo i komplexní objekty mezi různými programy. Bez ní by každé přepisování nebo přetahování informací bylo noční můrou. Myšlenka pochází už z 70. let, kdy vývojáři hledali způsob, jak jednoduše přesouvat data mezi aplikacemi.

V roce 1983 se koncept schránky poprvé objevil v počítači Apple Lisa (předchůdce Macintoshe). Microsoft si tuto myšlenku rychle osvojil a už ve Windows 1.0 (1985) se objevila základní verze schránky. Od té doby se funkce schránky postupně rozšiřovala. Nejdříve šlo jen o jednu položku – tedy když se něco nového zkopírovalo, to předchozí zmizelo. To se změnilo až s příchodem Windows 10 (2018), kde Microsoft představil tzv. schránku 2.0. Umí toho hodně, ale znáte následující triky?

1. Vkládání bez formátování

Když si něco zkopírujete z webu, e-mailu nebo třeba z Wordu, často si s tím do schránky přenesete i neviditelné formátování – barvy, písmo, velikost, tabulky, nadpisy nebo i skryté styly. A jakmile to vložíte do jiného dokumentu nebo editoru, text vypadá jinak než zbytek obsahu. A pak začíná zdlouhavé ruční opravování vzhledu. Zde přichází na řadu možnost vložit to bez formátování – zůstane jen to, co opravdu potřebujete, tedy samotný obsah.

Ve Windows bohužel neexistuje jedna univerzální klávesová zkratka pro vkládání bez formátování, ale většina moderních aplikací už tuto funkci nějak podporuje. V případě schránky Windows je nutné nejprve povolit funkci Historie schránky (Start → Nastavení → Schránka → Historie schránky). Nyní, když použijete klávesovou zkratku Windows + V (vyvolá okno schránky), najděte zkopírovaný text, který chcete vložit bez formátování a vpravo od něj klikněte na tři tečky. Nyní použijte první ikonu s názvem Vložit jako text.