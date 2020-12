Akvizice roku 2020: Salesforce kupuje nástroj Slack za 590 miliard korun

Americká společnost Salesforce, která se specializuje na cloudové služby pro firemní zákazníky, oznámila akvizici softwarové firmy Slack Technologies za celkovou sumu přibližně 27,7 miliard dolarů (cca 590 miliard korun). Část peněz dostanou akcionáři Slacku v hotovosti a část prostřednictvím akcií firmy Salesforce.

„Stewart (Butterfield) a jeho tým vybudovali jednu z nejoblíbenějších platforem v softwarové historii, která vyniká úžasným ekosystémem,“ řekl u příležitosti akvizice Mark Benioff, šéf Salesforce. „Společně budou Salesforce a Slack určovat budoucnost korporátních softwarových nástrojů a změní způsob, jakým lidé mohou pracovat v digitálním prostoru, odkudkoli na světě.“



Úspěšný nástroj vznikl jako vedlejší produkt

Komunikační nástroj Slack, sloužící především pro organizaci menších i větších týmů, začal původně vznikat jako interní nástroj herního vývojářského týmu. Jejich hra (Glitch) se sice v roce 2012 neujala, ale o rok později vývojáři „pivotovali“ a spustili svůj interní nástroj veřejně.

Už od začátku se platforma těšila relativnímu úspěchu a v roce 2015 už hlásila 60 tisíc platících týmů. Uživatelé aplikaci chválili (a kritizovali) především pro její neformálnost. Namísto klasických složek, adresářů a rigidních organizačních struktur typických pro korporátní řešení používala nástroje známé z chatování nebo sociálních sítí: hashtagy, konverzace, označování, komentáře.

Slack, nástroj pro týmovou komunikaci



V roce 2020 zaznamenal Slack významný růst i díky celosvětové pandemii covidu-19 a souvisejícím protiepidemickým opatřením. Řada týmů, které do té doby nepotřebovaly nástroj pro intenzivní komunikaci v reálném čase, přešla částečně nebo úplně na platformu Slack.



V angličtině lze „slack“ přeložit jako „pohoda“ nebo „odpočinek“, ovšem autoři dodatečně vymysleli zkratku: Searchable Log of All Conversation and Knowledge (Prohledávatelný seznam všech konverzací a vědomostí). Právě zpětná prohledávatelnost dělá ze Slacku nástroj, který jej odlišuje od jiných týmových konverzačních platforem.