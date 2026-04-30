Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Vladimír Vokál
  10:00
Evropa vyvíjí vlastní umělou inteligenci, na jejímž vzniku se podílejí i čeští vědci. Projekt má přinést otevřený model, který bude lépe fungovat v češtině i dalších menších evropských jazycích a sníží závislost na amerických technologiích. Podle šéfa projektu Jana Hajiče z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) ale hrozí paradox: Brusel může vlastní projekt přibrzdit přísnější regulací autorských práv.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Evropa usiluje o vlastní alternativu k současným jazykovým modelům AI, avšak rozhodně ne proto, aby vytvořila dalšího chatbota, ale zejména kvůli tomu, aby získala kontrolu nad technologií, která bude v budoucnu stejně strategická jako energie nebo obrana.

V projektu OpenEuroLLM, který koordinuje Univerzita Karlova a spojuje přední evropské firmy, výzkumné instituce i superpočítačová centra, hrají výraznou roli právě čeští odborníci, v čele s hlavním koordinátorem Janem Hajičem.

Umělá inteligence je strategická jako energie

„Digitální technologie jsou něco podobného jako ropa nebo plyn. Možná jednou budou ještě důležitější. Je potřeba, aby Evropa nebyla závislá jen na tom, co se dováží zvenku,“ říká Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

Evropský model podle něj nemá být kopií Gemini nebo Chatu GPT. Zatím vzniká takzvaný základní model – technologická kostra, na které teprve další firmy postaví finální produkty. „Nebude to ChatGPT. Naším úkolem je udělat základní model, který se pak musí dotrénovat, aby byl interaktivní,“ vysvětluje Hajič.

První větší verze by měla dorazit ještě letos. „Koncem roku bude větší model v řádu deseti miliard parametrů. Ještě nebude na špičkové úrovni, ale něco už letos zveřejníme,“ slíbil v Rozstřelu koordinátor projektu.

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který působí jako hlavní koordinátor ambiciózního projektu Otevřené velké jazykové modely pro umělou inteligenci v Evropě.
7 fotografií

Jednou z hlavních ambicí projektu je, aby evropská AI fungovala lépe v menších jazycích. Zatímco dnešní globální modely dominují v angličtině, v lotyštině, estonštině nebo albánštině jejich kvalita často zaostává.

„Od začátku klademe důraz na to, aby model byl pokud možno stejně kvalitní ve všech evropských jazycích,“ říká Hajič. Projekt cílí na 42 jazyků včetně češtiny. Ta si podle něj vede překvapivě dobře. „Čeština je objemem dat asi na desátém až dvanáctém místě mezi jazyky, které řešíme. Není to tak špatné.“

Čeština i estonština

Právě důraz na malé jazyky má být hlavní konkurenční výhodou oproti americkým modelům. „Když s tímto modelem budete mluvit česky, slovensky, albánsky nebo litevsky, měl by se chovat lépe než současné modely,“ tvrdí.

OpenEuroLLM v číslech:

  • 21 partnerů z celé Evropy
  • Přibližně 200 lidí zapojených do projektu
  • Asi 150 aktivně pracujících expertů
  • Až 30 specialistů tvoří jádro trénující model
  • Univerzita Karlova projekt koordinuje
  • Češi se podílejí na managementu, testování i trénování modelu

Vedle jazykové kvality má být evropský model i výrazně otevřenější. Na rozdíl od komerčních konkurentů má být dohledatelné, z jakých dat se učil. „Mělo by být možné vše vystopovat zpětně až k datům, na kterých se model trénoval,“ popisuje Hajič, s tím, že transparentnost je jedna z klíčových podmínek budoucí evropské AI.

To však v sobě skrývá také problém a možná i největší hrozbu pro celý projekt. Evropská AI totiž stojí na datech z internetu – stejně jako všechny ostatní velké jazykové modely. Jenže právě používání takových dat může v budoucnu narazit na přísnější copyrightová pravidla. A podle Hajiče se o tom v Bruselu mentálně reálně diskutuje.

„Nechci, abychom utratili 35 milionů eur, vyrobili skvělý model a pak nám někdo řekl: vlastně ho nesmíte používat, protože jsme změnili pravidla,“ varuje s tím, že v tuto chvíli probíhají klíčová jednání o tom, jak s daty na internetu nakládat. Zpřísnění pravidel hájí významná část poslanců Evropského parlamentu a zásadní v dalších měsících bude to, jak se k tomu postaví Evropská komise.

Politická korektnost? Povaha AI?

Podle něj by zpřísnění pravidel poškodil Evropu ve chvíli, kdy už nyní za USA a také za Čínou významně zaostává. Hajič souhlasí s tím, že by se takovýmto postupem EU střelila do vlastní nohy.

Projekt navíc komplikuje i nedostatek výpočetní infrastruktury. Evropa sice mluví o AI gigafactories, jedna z nich by mohla vyrůst také v ČR, ale realita je podle Hajiče mnohem méně ambiciózní.

„Největší modely dnes v Evropě zvládne jen německé centrum – a to teď navíc půl roku nefungovalo,“ říká s tím, že OpenEuroLLM má kvůli tomu několikaměsíční zpoždění. Formálně má projekt skončit v lednu 2028, tým už ale počítá s tím, že si zřejmě vyžádá prodloužení.

Vedle technických a právních otázek Hajič odmítá představu, že by základní model měl nějakou „ideologii“ nebo vlastní „povahu“. „Umělá inteligence nemyslí. Jsou to hromady čísel, která se násobí a sčítají,“ říká.

Debata o tom, co AI smí a nesmí říkat, tedy diskuse o politické korektnosti jazykových modelů, se podle něj odehrává hlavně až na úrovni finálních aplikací. „Vy přece nechcete, aby model neznal slovo zbraně. Chcete, aby o nich něco řekl, ale ne aby dával návody na výrobu,“ vysvětluje.

Evropa podle něj nebuduje jen další technologický experiment. Staví vlastní digitální infrastrukturu – a zároveň testuje, zda je schopná vytvořit strategickou technologii, aniž by ji sama zadusila pravidly. „Multijazyčnost, otevřenost a digitální suverenita. To jsou hlavní důvody, proč projekt děláme,“ uzavírá Hajič.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

Milník válčení. Americký torpédoborec po desítkách let použil námořní dělo

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americko-izraelská kampaň proti Íránu zatím stále dopadá spíše rozpačitě. Přesto přináší nové milníky v dějinách válčení. Jeden z nich je i zapojení námořního děla. Válečná loď Spojených států ho...

30. dubna 2026

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple logo

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je...

30. dubna 2026

Viva la bačkorová revolución! Hnidopišská poznámka vysloužilého petičníka

Komentář
Ilustrační snímek

Podepsal jsem petici proti zestátnění České televize a Rozhlasu. Všiml jsem si ale, že má na rozdíl od předchozích obdobných podniků Milionu chvilek gamifikační prvek. Umožňuje soupeřit v počtu...

29. dubna 2026  10:32

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

29. dubna 2026

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

29. dubna 2026

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Před 25 lety začal vesmírný turismus. První soukromník letěl sojuzem

Dennis Tito po příletu na ISS

Jmenoval se Dennis Tito a byl to první člověk, který se za své prostředky dostal do kosmického prostoru. Stalo se to 28. dubna 2001, kdy tento Američan vyrazil na dovolenou na Mezinárodní vesmírnou...

28. dubna 2026

Co je supply chain útok? Hackeři útočí na ty, kterým nejvíc věříte

Ilustrační snímek

Tradiční představa o kyberútoku připomíná obléhání hradu: útočník buší na bránu, zkouší pevnost hradeb a hledá skulinu v obraně. Supply chain útok, neboli útok na dodavatelský řetězec, na to ale jde...

28. dubna 2026

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

28. dubna 2026

Před 100 lety se zrodil mezinárodní řidičák. V Paříži se řešily i brzdy a světla

První autobusy? I před 100 lety doprava bojovala se špatnými silnicemi

V Paříži se na konci dubna 1926 sešli zástupci 22 států včetně Československa, aby sjednotili pravidla pro rychle se rozvíjející automobilovou dopravu. Výsledkem byla dohoda, která přinesla...

28. dubna 2026

Krize už není tabu, ale realita. Připravit se dá i s rozumem, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Jak být připraven na krizi“ jsou zleva...

Pandemie, válka na Ukrajině, energetické výpadky. Poslední roky smazaly iluzi, že krize se dějí jen někomu jinému. Otázka už nezní jestli, ale kdy. A hlavně: jak se na ně připravit, aniž bychom...

27. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.