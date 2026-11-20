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Může to všechno být jen náhoda?
Určitě může. Když jsem o tom četl a každý den se objevovalo něco dalšího, říkal jsem si, co za tím je. Jsou to útoky? Začnou se objevovat konspirační teorie? Možná bych tomu i chtěl věřit, protože by to bylo zajímavé. Ale když čtu oficiální vyjádření firem a vidím, jaké technické závady popisují, řekl bych, že je to možné. Spíš se kloním k tomu, že jde o shodu náhod. Myslím si ale, že s rozvojem umělé inteligence se situace do budoucna zhorší.
Takže nejde o nějaký globální kyberútok?
Když nějaká služba nefunguje, média o tom píšou a lidé se ptají, jestli jde o globální kyberválku nebo o útoky s využitím AI. Tohle podle mě ještě ten případ není. Média ale nevěnují tolik pozornosti enormnímu množství kritických chyb, které se za poslední týdny našly a které my jako správci musíme opravovat. Nové chyby se objevují rychle a AI zároveň umí útoky automatizovat a zpřístupnit je lidem s menší znalostí technologií. Útoky se také mohou zrychlit o jeden, dva nebo tři řády. To se ještě pořádně neprojevilo. Až se to projeví, bude to problém. Tohle jsou zatím spíš běžné výpadky.
Bude umělá inteligence útočit sama? Nebo za ní bude nějaký pomyslný „zloun“, který ji k tomu navede?
Bude za ní zloun. Nemyslím si, že míříme do světa Terminátora a Skynetu, který se sám rozhodne vyhladit lidstvo. Umělé inteligenci dá cíl člověk. Nepůjde o jednu globální inteligenci s jedním vědomím. Různí útočníci budou využívat AI podle toho, čeho chtějí dosáhnout. A těch zlounů bude hodně, protože každý má jiný cíl.
O co jim půjde?
Stovkám z nich půjde o peníze. S pomocí AI mohou dělat to, co dělali i dřív. Při ransomwarovém útoku ochromí provoz firmy, zašifrují jí data a chtějí peníze za jejich vrácení. Jiní data ukradnou a vyhrožují, že je zveřejní, pokud firma nezaplatí. Dalšími aktéry mohou být státy, kterým jde o získání informací nebo o to, aby připravily domnělého protivníka o část příjmů.
Jak se pozná, že výpadek někdo způsobil úmyslně? Co podle vás ukázal případ Microsoftu?
Kdo výpadek řeší, zkoumá i jeho příčinu. Chce se z něj poučit, aby se neopakoval. Firmy si po takovém výpadku dělají hodnotící zprávy. Samozřejmě mohou veřejnosti nabídnout krycí historku a interně dojít k jinému závěru. Ale vysvětlení, které zatím zveřejnil Microsoft, mi připadá věrohodné. Často jde o souhru několika věcí. Znáte to, den vám špatně začne a jedna komplikace se nabaluje na druhou.
A co z toho plyne pro zákazníky?
Uvidíme, jestli zákazníky nějak odškodní, třeba slevou z faktury, nebo si o náhradu budou muset říct sami a Microsoft jejich nároky rozporuje. Ale zpátky k výpadku. Den před ním odstavili část kapacity. Už několik měsíců tam měli novou funkci nebo změnu v kódu, u které při běžném provozu neodhalili chybu. Zjednodušeně řečeno, když se server přetížil, zablokoval se a spadl. Pak při dalších změnách přesunuli část zátěže na jiné servery. Ty už pracovaly na hranici kapacity a začaly jeden po druhém padat. Po každém výpadku se přitom zátěž těch zbývajících ještě zvýšila. Padalo to jako domeček z karet. Nepomohl ani obyčejný restart, což je v IT běžná oprava. Server po restartu zase fungoval, jenže se na něj všichni znovu nahrnuli, přetížili ho a on zase spadl.
Jak může porucha jediného routeru vyřadit hlavní i záložní spojení řízení letového provozu?
Závěrečná zpráva ještě není. Myslím, že psali, že se včera pokusili výpadek znovu nasimulovat, ale nepodařilo se jim to. Podle jejich vyjádření vyměnili router, který pak během tří až pěti minut vyslal zhruba tři až pět tisíc požadavků. Z dnešního pohledu to není moc, jenže před deseti nebo dvaceti lety měl hardware úplně jiný výkon. Pokud tam mají starší zařízení, i takové množství spojení je může přetížit. Při testování se nám několikrát stalo, že síťová smyčka shodila i moderní zařízení. Starší hardware má omezený výkon a každý síťový požadavek musí zpracovat. Když jich přijde moc naráz, zařízení se může přetížit. Některá zařízení hlídá takzvaný watchdog. Pokud zařízení zamrzne nebo spadne, restartuje ho. Když je ale procesor přetížený, nemusí hlídacímu procesu včas potvrdit, že funguje. Watchdog pak zařízení vyhodnotí jako zamrzlé a restartuje ho.
Může podobný výpadek ochromit kritickou infrastrukturu i u nás?
Hodně záleží na lidech. Na tom, jestli systém dobře navrhnou a jestli ho podle návrhu také nasadí. Na papíře může všechno vypadat dobře, ale skutečnost tomu nemusí odpovídat. A čím víc jsou zařízení závislá na počítačích, tím spíš se může něco stát. Narazil jsem na zajímavý případ, myslím, že to bylo v roce 2022. Kanadskému operátorovi Rogers vypadla vlastní síť. Zaměstnanci chtěli výpadek řešit, jenže sami používali síť, která přestala fungovat. Takové věci člověka často napadnou až ve chvíli, kdy se opravdu stanou.
Jste uváděný jako etický hacker. Co to vlastně znamená?
Jako hacker se zajímám o kybernetickou bezpečnost, ať už tu útočnou, nebo obrannou. A přídavné jméno etický je tam proto, že se tím chce vyjádřit, že ten člověk nedělá nic proti zákonům, ale dělá to pouze vždy se svolením toho cíle nebo té organizace. Organizace si ho najímá proto, aby otestoval její obranu a cílem je odzkoušet si, jak je odolná a jak dokáže případně útočníky detekovat dřív, než to udělají ti neetičtí hackeři.
Kam až můžete zajít, když vás firma požádá, abyste prověřili její zabezpečení?
Existují různé úrovně testování. Začít můžete skenováním zranitelností. Nástroj zjistí, jaký software firma používá, vyhledá známé chyby a výsledky shrne do zprávy. To je převážně automatizované. Penetrační test je pracnější. Prověřujete při něm i věci, které samotný nástroj nedokáže postihnout, takže vyžaduje víc lidské práce. Pak je tu red teaming, taková královská disciplína. Organizace si test objedná, ale dopředu neví, jak proběhne. Smyslem je prověřit, jak zvládne útok, který nečeká.
Proč dopředu nic neříkáte?
Když ve velké firmě všem dopředu řeknete: „Teď budete testovaní, dávejte pozor,“ tak to nebude odpovídat realitě. Jako když o tom, že proběhne nějaký test, ví jenom omezené množství lidí, kteří do toho nezasahují, nikomu to neříkají a vy testujete reálnou situaci.
Jak umělá inteligence změní práci etických hackerů?
Ještě před rokem a půl jsem si myslel, že nás v kybernetické bezpečnosti umělá inteligence jen tak neovlivní, natož aby nás nahradila. Je to složitá práce, potřebujete k ní spoustu znalostí a AI si navíc dokáže věci vymýšlet. Jenže v posledních měsících se všechno mění tak rychle, že za další rok a půl může naše práce vypadat úplně jinak. Podívejte se na vývojáře. Před třemi lety byla jejich hlavní práce psát kód. V některých firmách vám dnes řeknou, že ho vývojáři už vůbec nepíšou. Podobnou změnu čekám u penetračních testů. Skenování zranitelností šlo automatizovat už dřív, protože se dalo popsat přesným postupem. Při penetračním testu se ale musíte rozhodovat podle toho, na co narazíte. A právě v tom se dnes AI podle mě dostává na úroveň zkušeného specialisty. Pro testování webových aplikací nebo síťové infrastruktury už máme standardy. Umělá inteligence s nimi umí pracovat a zná nástroje, které používáme. Je tedy možné, že časem budeme na průběh testů hlavně dohlížet.
Vyšetřovali už vaši kolegové kyberútok vedený pomocí umělé inteligence?
Kolegové mi říkali, že jeden takový případ vyšetřovali už před dvěma týdny. Terčem byly zahraniční subjekty. Podle mě je otázkou dnů nebo týdnů, kdy se s něčím podobným setkáme i u nás. Umělá inteligence totiž může útok výrazně zlevnit.
Proč mohou útočníci zavádět AI rychleji než ti, kdo se jim brání?
Zatím po ní sahají hlavně ti nejschopnější útočníci, ale časem se rozšíří i mezi další. Útočník má jednu výhodu. Když při útoku způsobí výpadek, moc ho to netrápí. Nanejvýš se prozradí a správci ho zastaví dřív, než stihne napáchat větší škodu. Správce si naopak musí dát pozor, aby při zavádění nové technologie nerozbil něco, co funguje. Správcům často říkám, že dobře odvedená práce v bezpečnosti není vidět. Když dáte systémy do pořádku a lépe je zabezpečíte, málokdo si toho všimne. Když při změně něco vypadne, všimnou si všichni a vy máte průšvih. To vás samozřejmě vede k tomu, abyste na fungující systém raději nesahal. Představte si, že kvůli bezpečnosti navrhnete změnu a vedení vám ji zamítne. Za dva roky sedíte u stejného stolu, mezitím se nic nestalo a oni vám řeknou: „Vidíš, já ti říkal, že to máme nechat být.“
S jakými útočníky se ve firmách setkáváte nejčastěji?
Nejčastěji řešíme útoky, při kterých jde o peníze. U ransomwaru chtějí útočníci ochromit firmu, zašifrovat jí data, zničit zálohy a dostat výkupné. Spěchají, protože je někdo může odhalit dřív, než napáchají škodu. Když je správci včas zastaví, útočníci ztratili čas a nic nedostanou. Když se jim útok podaří, firma to rychle pozná, protože jí přestane fungovat provoz.
A státní špionáž?
Při státní špionáži chcete zůstat neodhalení co nejdéle. Čím déle máte přístup, tím víc čerstvých informací získáte. A když vás někdo odhalí, může z toho být diplomatický konflikt. Špionáž obvykle míří na konkrétní lidi nebo instituce. Běžná firma podle mě většinou není pro špionáž zajímavá. Pro útočníka, kterému jde o peníze, může být obětí každý, kdo má z čeho zaplatit.
Je podle vás možné, že státy už mají přístup do systémů jiných zemí?
Myslím, že ano, ale je to moje spekulace. Připadá mi docela představitelné, že některé státy takový přístup mají. Pak je tu ještě jiná věc. Některá zařízení jsou závislá na službě, kterou někdo provozuje na dálku. Když ji vypne, může přestat fungovat třeba část chytré domácnosti nebo střídač u solárních panelů.
Může se někdo nabourat i do routeru, který používám doma?
Nejdřív bych se ptal, co by získal útokem zrovna na vás. Pro někoho, komu jde o peníze, jeden domácí router velkou cenu nemá. Jenže spousta domácností používá stejné modely. Koupíte si router, funguje a klidně si ho necháte deset nebo patnáct let. Za tu dobu se v něm může objevit řada bezpečnostních chyb. Jestli je stejný zranitelný model v desítkách tisíc domácností, už je to pro útočníka zajímavé. Z napadených zařízení může vzniknout takzvaný botnet, tedy síť, kterou někdo ovládá na dálku. Tu lze zneužít třeba k zahlcení webu velké firmy. Napadené přípojky také mohou zakrýt, odkud útok opravdu přišel. Policie pak při vyšetřování narazí na přípojku běžné domácnosti.
Co nás čeká, pokud umělá inteligence kyberútoky opravdu zrychlí a zlevní?
Pokud AI útoky zrychlí a zlevní, pomůže nacházet bezpečnostní chyby, na které ještě není oprava, a začne ji využívat víc útočníků, asi nás čeká těžší období. Možná si teprve tehdy naplno uvědomíme, jak moc jsme závislí na digitální technice. Budeme muset počítat s tím, že nám něco třeba den nebo dva nepůjde. Věřím, že z toho vyjdeme silnější, ale bude to budíček. Trochu jako covid. Ten nám připomněl, že můžou přijít těžké časy a že se musíme starat o svoje zdraví a o lidi kolem nás.
Byly potíže Applu známkou útoku? Mají vlastní hackery i české ozbrojené složky a co může být cílem státních kybernetických operací? Musí etický hacker držet krok se skutečnými útočníky? Co víme o útocích na mrazáky a zásoby krve v Evropě? Jak doma chránit rodinné fotky a videa a má smysl měnit router, který pořád funguje? I o tom hovořil etický hacker Martin Haller v Rozstřelu na iDNES.cz.