I když stále slouží, i router stárne a je vhodné ho časem vyměnit za modernější. Než ho vyhodíte, přečtěte si, jak mu vdechnout nový život. Dozvíte se, jak starý router použít jako prodlužovač wi-fi signálu, rozšířit počet ethernetových portů pro kabelové připojení, nebo z něj dokonce udělat soukromé úložiště pro vaše data.
Spousta lidí router zapojí a nechá ho být. Jde však o zařízení, které hraje klíčovou roli, protože funguje jako centrální mozek připojení k síti – ať už lokální, tak k internetu. Jenže i router, stejně jako každé jiné zařízení postupně stárne a je dobré ho čas od času vyměnit za novější model.

Výměnu domácího routeru je vhodné zvážit zhruba po pěti letech, ačkoliv konkrétní doba se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita zařízení, technologický pokrok a individuální potřeby uživatelů. Ovšem i po této době lze zařízení používat, dokud je funkční a vyhovuje požadavkům.

Jde hlavně o to, jak plní své funkce v kontextu moderních technologií. Novější modely nabízí vyšší rychlost, lepší pokrytí signálu a bezpečnější síťové protokoly. Jestliže jste se rozhodli ho vyměnit, možná si nyní říkáte, zda by nějak nešel využít ten starý, a tak mu vdechnout nový život. Pojďme se na možnosti podívat.

1. Přeměna routeru na wi-fi opakovač

Starší router s wi-fi lze snadno použít k tomu, aby rozšířil wi-fi síť a tak vylepšil signál v místech s horším pokrytím. V nové roli bude fungovat jako wi-fi opakovač – přijme wi-fi signál z nového routeru a bude ho opakovat, aby ho rozšířil dále. To, zda váš router tuto funkci podporuje, zjistíte v jeho nastavení nebo v manuálu.

Abyste ze starého routeru udělali opakovač, musíte se nejprve připojit k jeho administraci. Obvykle se k ní dostanete přes webový prohlížeč zadáním IP adresy 192.168.1.1. (případně jiné) V nastavení routeru najděte položku provozní nebo pracovní režim, přpadně změnit režim (nebo podobný název). Zde vyberte režim opakovač (repeater), nebo případně satelitní router. Poté vyberte vaši stávající wi-fi síť a zadejte k ní heslo.

Po uložení nastavení se router restartuje a začne fungovat jako zesilovač signálu. Umístěte router blíže místa se špatným signálem – musí být však v dobrém dosahu wi-fi signálu pro příjem z nového routeru. Použít starý router jako opakovač je jednoduchý a levný způsob, jak se zbavit takzvaných mrtvých zón sítě, kde je signál slabý nebo vůbec žádný. Nemusíte tak kupovat speciální wi-fi extender a efektivně využijete staré zařízení, které by jinak jen leželo v šuplíku.

2. Signál třeba i na zahradě

Dalším podobným využitím je možnost proměnit starý router na přístupový bod (AP). I toto vylepšuje wi-fi signál. Na rozdíl od opakovače, který signál jen zrcadlí, přístupový bod vytvoří nový a silný wi-fi signál, protože se s novým hlavním routerem spojí kabelem.

Nejprve se ujistěte, že váš router podporuje režim přístupového bodu. Tuto možnost najdete opět v jeho administraci. Připojte router k počítači kabelem a přihlaste se do jeho nastavení přes IP adresu v prohlížeči. V menu vyhledejte sekci provozního režimu a přepněte ho na Přístupový bod. Nejdůležitější je pak vypnout DHCP server, který by jinak mohl v síti způsobovat konflikty. Nakonec router připojte kabelem k vašemu hlavnímu routeru. Můžete použít libovolný z LAN portů na obou zařízeních. Nyní router umístěte na nové místo – můžete ho například přesunout do pergoly na zahradě. Musíte si však poradit s ethernetovým kabelem – kudy ho vést.

Router v režimu přístupového bodu je ideální umístit tam, kde je signál nejslabší. Nebo není vůbec. Jelikož je připojen kabelem, přenos dat bude mnohem stabilnější a spolehlivější než u bezdrátového opakovače – viz předchozí tip. Odměnou bude připojení a plná rychlost internetu i v místech, kde dříve nefungoval.

3. Získejte více ethernetových portů

Ilustrační foto - zapojení routeru

Router lze skvěle použít i jako síťový přepínač neboli switch. Může to být velmi užitečné, pokud potřebujete připojit kabelem více zařízení, než kolik má váš hlavní router volných portů. Routery pro tyto účely disponují obvykle pěticí portů. Jeden je pro WAN připojení (zapojení internetu) a čtyři pro domácí síť (LAN) a zařízení v něm. Tímto způsobem získáte na místo čtyř portů, šest portů. Přeměna routeru na switch je přitom jednoduchá. Jediné, co musíte udělat, je připojit ho k hlavnímu novému routeru a vypnout jeho DHCP server.

Propojte jeden z LAN portů vašeho hlavního routeru s jedním z LAN portů starého routeru pomocí ethernetového kabelu. Poté se přihlaste do nastavení starého routeru a najděte v menu sekci DHCP. Zde vypněte DHCP server. To je klíčový krok, protože v síti může být pouze jeden DHCP server (ten na hlavním routeru), který přiděluje IP adresy.

Jakmile vypnete DHCP server, router přestane přidělovat IP adresy a bude se chovat jako „prodlužovačka“ pro síť. Všechna zařízení, která k němu připojíte kabelem, dostanou IP adresu od hlavního routeru a budou součástí stejné sítě. Tento způsob je stabilní a rychlý, jelikož se veškerý datový provoz přenáší kabelem, což minimalizuje latenci. Můžete tak bez problémů připojit kabelem počítač, herní konzoli, tiskárnu nebo televizi atd.

4. Využijte VPN

Síť VPN

Starý router je rovněž možné použít jako dedikovaný VPN server, ale je to pokročilejší a technicky náročnější postup, než jeho využití v předchozích bodech. Navíc ne všechny routery tuto funkcionalitu umožňují a často vyžadují konfiguraci a případně instalaci speciálního softwaru.

Většina standardních starších routerů navíc v sobě nemá vestavěnou funkci VPN serveru. Chcete-li ho proměnit na VPN server, musíte do něj nahrát (takzvaně „flashnout“) alternativní firmware, jako je například OpenWrt nebo DD-WRT. Tyto operační systémy pro routery odemknou jeho plný potenciál a umožní provozovat služby, které původní firmware nepodporoval. Proces nahrání nového firmwaru může být složitý a pokud se něco nepovede, může to router trvale poškodit. Jakmile se to povede, musíte v něm ručně nastavit a nakonfigurovat VPN protokol (například OpenVPN nebo WireGuard).

Pokud má router vestavěnou podporu pro VPN server, celý proces je mnohem jednodušší a hlavně bezpečnější, protože nebudete muset nahrávat žádný vlastní firmware. Podívejte se do rozhraní routeru a v menu byste měli najít sekci věnovanou VPN a v ní možnost spustit VPN server. Router vás provede nastavením, kde si obvykle zvolíte protokol (často je to OpenVPN nebo L2TP/IPSec) a vytvoříte si uživatelské účty, které se budou k serveru připojovat.

Jakmile máte server spuštěný a nakonfigurovaný, stáhnete si konfigurační soubor pro klienta a ten si nahrajete do svého telefonu nebo počítače. Poté se můžete kdykoliv připojit ke své domácí síti, ať už jste kdekoliv, a přistupovat k datům nebo službám, jako byste byli doma. I když je tento způsob jednodušší, stále platí, že starý router nemusí mít dostatečný výkon pro šifrování dat, což se může projevit na pomalejším internetovém připojení.

5. Nastavte si síťové úložiště

NAS může být i v povedeném designu

Jeden z nejužitečnějších způsobů, jak využít starý router, je přeměnit ho na síťové úložiště (NAS) nebo multimediální server. Tím získáte centrální místo pro ukládání a sdílení souborů. Mnoho routerů je vybaveno USB portem, který je ideální pro připojení externího úložiště. Jakmile je disk připojený, můžete ho sdílet v celé domácí síti.

Pro nastavení je opět nejčastěji potřeba nahrát na router alternativní firmware, například OpenWrt nebo DD-WRT, který odemkne tuto funkci. Některé modernější routery už ji ale mohou mít integrovanou. Po nastavení můžete disk použít jako centrální úložiště pro zálohování důležitých dat, sdílení fotografií a filmů s rodinou, nebo jako místo pro ukládání filmů, které si pak můžete streamovat na chytré televizi nebo tabletu, aniž byste museli mít zapnutý počítač. V podstatě si tak vytvoříte vlastní soukromý cloud.

Jak ze starého routeru udělat užitečné zařízení a třeba i ušetřit

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
