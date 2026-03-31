O umělé inteligenci se někdy říká, že (mimo jiné) zlikviduje zaměstnance v kreativním průmyslu. Vždyť stačí pár řádek textu (prompt) a v podstatě každý dokáže vytvořit obrázek, píseň nebo videosekvenci, které by jinak běžnými nástroji vytvořit nedokázal.
Jenže se ukazuje, že pravda je to jen částečně. Ano, téměř každý dokáže vytvořit něco, co by jinak nedovedl. Má to ale zásadní háček, který na příkladu práce s hudbou v diskuzi ilustroval Ondřej Křišťan, kreativní ředitel studia Free Andy.
„Ukázalo se, že je obrovský rozdíl, když v Sunu něco vytvořím já a když to udělá Ondřej Soukup,“ poznamenal Křišťan (vystudovaný grafik) a upřesnil: „Jeho skladatelský cit, zkušenosti a jasná představa, jak by měla být skladba vystavěna, mu umožňuje i s nástroji umělé inteligence pracovat mnohem přesněji a na výsledku je to velmi znát“.
AI remake reklamy tak nevznikl posezením u počítače na jedno odpoledne, ale byl prací profesionálního týmu, jemuž tyto nástroje pomohly vytvořit něco, na co by jinak nebyl čas, nebyly peníze, nebo nebylo fyzicky vůbec realizovatelné.
28 let staré záběry jako inspirace i zdroj
Původní reklama Eurotelu vznikala několik měsíců a její produkce stála zhruba 10–20 milionů korun. Bylo v ní spousta natáčení z vrtulníků, vyhledávání lokací, čekání na správné počasí a spousta pre- i post- produkce.
Původní reklama z roku 1998:
Spoustu z toho si mohl nový tvůrčí tým ušetřit. Mnoho záběrů vzniklo tak, že ty původní předložili umělé inteligenci a nechali vygenerovat úplně nové záběry, které odpovídají původním lokacím a charakteru, ale jsou ve vysokém rozlišení, poměru stran 16:9 a v letním období.
Některé průlety jsou definovány dvojicí obrázků – výchozí a cílové místo a vše mezi tím je definované časem, světlem, rychlostí letu, typem kamery. Takto často nahradíte i záběry z dronu, na které byste třeba potřebovali v dané oblasti speciální povolení.
Živí lidé, kteří v reklamě vystupují, jsou natočeni před zeleným plátnem a do finální scény doplněni. Ne že by je nebylo možné vygenerovat, ale tvůrci je chtěli maximálně přirozené, včetně vyjádření emocí. Bylo to však poměrně komorní natáčení s třetinovým štábem a například bez velikých kamerových jeřábů s patnáctimetrovými rameny, kterými se běžně natáčely přílety k lidem.
Další podstatný aspekt použití umělé inteligence je možnost si věci vyzkoušet a verzovat je – jak by to vypadalo v tomto světle, z tohoto úhlu, v této rychlosti ... a vytvořit si více variant a ty pak třeba otestovat a zjistit, která bude nejlépe fungovat. To dřív nebylo možné – jak jste to natočili, tak to bylo. Samozřejmě jsme často využívali 3D grafiku a spoustu věcí renderovali, byl to ale dramaticky pracnější a časově náročnější proces.
Podobně je to i s hudbou – velmi rychle můžete vyzkoušet, jak by daná melodie zněla v rockovém nebo countryovém provedení, měnit tempo, náladu a spoustu dalších interpretů. A i kdybyste výsledek nenechali umělou inteligenci vytvořit, ale nechali jej nějaké hudební těleso nahrát, máte otestováno, jak se do daného projektu bude vybrané provedení hodit.
Nová reklama O2:
Hudbu do původní reklamy napsal Ondřej Soukup a připravil ji i do moderní verze – i když tentokrát stojí spíše za základní linkou a aranžemi nástrojů, přičemž finální úpravy pak udělali v agentuře Free Andy – například přidali vokální part, který nazpívala umělá inteligence – respektive dříve robotická, dnes spíše humanoidní postava Eva, jež kampaně O2 už nějaký čas provází.
Mimochodem tu paradoxně s využitím fotografií a videí reálné polské modelky polidštily právě AI nástroje. A něco, na co byl dřív potřeba „motion capture oblek“ a grimasy obličeje posetého puntíky zachycovala na hlavu upevněná kamera a produkce trvala měsíc, tak je dnes bez speciálního vybavení hotové za pár hodin.
Srovnání záběrů staré a nové reklamy:
Práce s nástroji umělé inteligence je dnes hodně o experimentování a zkoušení. Co ale Ondřej Křešťan zdůrazňuje, jak rychle se tyto nástroje vyvíjení – to co dnes ještě vypadá nepřirozeně nebo má své jasné limity, může být (a nejspíše bude) za pár týdnů nebo měsíců úplně jinde.
Důležité ovšem je, že pokud se AI nástroje používají lucidně, nemusí být výsledkem odpadní „AI slop“, ale profesionální dílo, které odpovídá představě jejich tvůrce a které by konvenčním způsobem třeba ani nemohlo – z různých důvodů – vzniknout.