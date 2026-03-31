Legendární reklama Eurotelu dostala AI remake. Jak se vám líbí?

Václav Nývlt
  9:00
Byla to jedna z nejdražších českých reklamních kampaní všech dob, tehdejší operátor Eurotel si na ni dokonce najal režiséra filmu Baraka. Nyní, pomocí umělé inteligence, vznikl její moderní „remake“. To, jak nový klip přišel na svět, nám představili jeho tvůrci.

O umělé inteligenci se někdy říká, že (mimo jiné) zlikviduje zaměstnance v kreativním průmyslu. Vždyť stačí pár řádek textu (prompt) a v podstatě každý dokáže vytvořit obrázek, píseň nebo videosekvenci, které by jinak běžnými nástroji vytvořit nedokázal.

Jenže se ukazuje, že pravda je to jen částečně. Ano, téměř každý dokáže vytvořit něco, co by jinak nedovedl. Má to ale zásadní háček, který na příkladu práce s hudbou v diskuzi ilustroval Ondřej Křišťan, kreativní ředitel studia Free Andy.

„Ukázalo se, že je obrovský rozdíl, když v Sunu něco vytvořím já a když to udělá Ondřej Soukup,“ poznamenal Křišťan (vystudovaný grafik) a upřesnil: „Jeho skladatelský cit, zkušenosti a jasná představa, jak by měla být skladba vystavěna, mu umožňuje i s nástroji umělé inteligence pracovat mnohem přesněji a na výsledku je to velmi znát“.

AI remake reklamy tak nevznikl posezením u počítače na jedno odpoledne, ale byl prací profesionálního týmu, jemuž tyto nástroje pomohly vytvořit něco, na co by jinak nebyl čas, nebyly peníze, nebo nebylo fyzicky vůbec realizovatelné.

28 let staré záběry jako inspirace i zdroj

Původní reklama Eurotelu vznikala několik měsíců a její produkce stála zhruba 10–20 milionů korun. Bylo v ní spousta natáčení z vrtulníků, vyhledávání lokací, čekání na správné počasí a spousta pre- i post- produkce.

Původní reklama z roku 1998:

Spoustu z toho si mohl nový tvůrčí tým ušetřit. Mnoho záběrů vzniklo tak, že ty původní předložili umělé inteligenci a nechali vygenerovat úplně nové záběry, které odpovídají původním lokacím a charakteru, ale jsou ve vysokém rozlišení, poměru stran 16:9 a v letním období.

Některé průlety jsou definovány dvojicí obrázků – výchozí a cílové místo a vše mezi tím je definované časem, světlem, rychlostí letu, typem kamery. Takto často nahradíte i záběry z dronu, na které byste třeba potřebovali v dané oblasti speciální povolení.

Živí lidé, kteří v reklamě vystupují, jsou natočeni před zeleným plátnem a do finální scény doplněni. Ne že by je nebylo možné vygenerovat, ale tvůrci je chtěli maximálně přirozené, včetně vyjádření emocí. Bylo to však poměrně komorní natáčení s třetinovým štábem a například bez velikých kamerových jeřábů s patnáctimetrovými rameny, kterými se běžně natáčely přílety k lidem.

Další podstatný aspekt použití umělé inteligence je možnost si věci vyzkoušet a verzovat je – jak by to vypadalo v tomto světle, z tohoto úhlu, v této rychlosti ... a vytvořit si více variant a ty pak třeba otestovat a zjistit, která bude nejlépe fungovat. To dřív nebylo možné – jak jste to natočili, tak to bylo. Samozřejmě jsme často využívali 3D grafiku a spoustu věcí renderovali, byl to ale dramaticky pracnější a časově náročnější proces.

O2 reklama
O2 reklama
O2 reklama
O2 reklama
10 fotografií

Podobně je to i s hudbou – velmi rychle můžete vyzkoušet, jak by daná melodie zněla v rockovém nebo countryovém provedení, měnit tempo, náladu a spoustu dalších interpretů. A i kdybyste výsledek nenechali umělou inteligenci vytvořit, ale nechali jej nějaké hudební těleso nahrát, máte otestováno, jak se do daného projektu bude vybrané provedení hodit.

Nová reklama O2:

Hudbu do původní reklamy napsal Ondřej Soukup a připravil ji i do moderní verze – i když tentokrát stojí spíše za základní linkou a aranžemi nástrojů, přičemž finální úpravy pak udělali v agentuře Free Andy – například přidali vokální part, který nazpívala umělá inteligence – respektive dříve robotická, dnes spíše humanoidní postava Eva, jež kampaně O2 už nějaký čas provází.

Mimochodem tu paradoxně s využitím fotografií a videí reálné polské modelky polidštily právě AI nástroje. A něco, na co byl dřív potřeba „motion capture oblek“ a grimasy obličeje posetého puntíky zachycovala na hlavu upevněná kamera a produkce trvala měsíc, tak je dnes bez speciálního vybavení hotové za pár hodin.

Srovnání záběrů staré a nové reklamy:

Práce s nástroji umělé inteligence je dnes hodně o experimentování a zkoušení. Co ale Ondřej Křešťan zdůrazňuje, jak rychle se tyto nástroje vyvíjení – to co dnes ještě vypadá nepřirozeně nebo má své jasné limity, může být (a nejspíše bude) za pár týdnů nebo měsíců úplně jinde.

Důležité ovšem je, že pokud se AI nástroje používají lucidně, nemusí být výsledkem odpadní „AI slop“, ale profesionální dílo, které odpovídá představě jejich tvůrce a které by konvenčním způsobem třeba ani nemohlo – z různých důvodů – vzniknout.

Snižuje pro vás uměleckou / řemeslnou hodnotu audiovizuálního díla samotný fakt, že bylo v nějaké míře vytvořeno s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

27. března 2026  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.