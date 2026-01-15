Trh práce je dynamičtější než školství
Nabídka a zejména poptávka se mění rychleji než studijní programy. Při výběru střední či vyšší odborné školy je proto třeba myslet do budoucna. Řada rodičů tak v první řadě přemýšlí, jaké konkrétní dovednosti si dítě ze studia odnese.
Například studium IT oborů rozhodně neznamená, že se studenti uplatní výlučně jako IT odborníci ve firmách. Programování už dnes není jen o psaní kódů, ale modeluje způsob myšlení. Studenti se díky němu učí analytickému myšlení a schopnosti rozkládat problém na menší části, přemýšlet o různých řešeních a ta testovat. Využijí to pak i v dalším studiu, i když se později rozhodnou pro technické nebo humanitní obory.
Moderní výuka programování: Škola hrou v praxi
Řada z nás stále vnímá čas dítěte strávený na počítači výlučně za období volna. Vedle hraní se však děti také učí pohybovat v digitálním prostředí. Získávají zkušenosti v používání základních nástrojů, jako jsou textové programy, ale také inspiraci díky přímému kontaktu s online prostředím, například prostřednictvím her, videí a sociálních sítí.
Aktuální vzdělávání v oblasti IT často propojuje programování s využíváním umělé inteligence, zdokonalováním počítačové grafiky, videa, prací s daty a algoritmy. Čím dál tím větší pozornost je také věnována kyberbezpečnosti. Při studiu na střední škole a vyšší odborné škole orientované na IT pak mohou studenti rozvíjet to, co je baví, a hledat si vlastní cestu napříč moderními technologiemi a energeticky se rozvíjející společností.
V praxi se také ukazuje, že studenti, kteří se s technologiemi setkají systematicky už na střední nebo vyšší odborné škole, mají náskok a současně více prostoru na:
- rozvoj praktických dovedností,
- práci na projektech a tvorbu portfolia,
- získání certifikací uznávaných zaměstnavateli,
- zjištění, která oblast IT jim skutečně vyhovuje.
Díky tomu pak nejsou po maturitě nebo absolutoriu postaveni před otázku „co dál“, ale mají jasnější představu o svém směru. Ať už pokračují na vysoké škole, nebo rovnou vstupují do praktického života
Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?
Studium jako investice
Rozdíly mezi jednotlivými IT školami jsou často zásadní. Zatímco některé nabízejí informatiku jen okrajově, jiné staví technologie do samotného jádra výuky. V tomto kontextu se stále častěji mluví i o menších specializovaných školách, které si díky užšímu zaměření a osobnějšímu přístupu dokážou udržet vysokou kvalitu výuky.
Na co se soustředit při výběru školy?
„Klademe velký důraz především na praktické využití teoretických znalostí, například učíme žáky využívat AI nástroje a vyhodnocovat jejich výstupy. Při výuce počítačových sítí využíváme ucelený systém CISCO Networking Academy, všichni žáci prochází certifikací ECDL a úspěšní absolventi pracují ve firmách jako Microsoft, Dell, SAP nebo Alza,“ vysvětluje Matěj Lang, ředitel Střední školy a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která tento přístup k výuce aplikuje.
Ideální pak je, pokud si mohou rodiče i studenti zvolený směr i přístup školy nejprve vyzkoušet, například formou tematického workshopu nebo letní dílny, které se zaměřují na programování, vývoj her, videoprodukci, focení či animovaný film.