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Přichází éra řízení AI agentů. V USA za jejich ignorování berou prémie. Proč?

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Přichází éra řízení AI agentů. V USA za jejich ignorování berou prémie. Proč? | foto: Midjourney

Nasadit umělou inteligenci do firemních procesů už dávno neznamená jen koupit zaměstnancům předplatné ChatGPT. Skutečný zlom v produktivitě nastává s autonomními AI agenty, kteří samostatně plní komplexní úkoly. Jenže s novou technologií přicházejí i nové manažerské výzvy: Jak zajistit, aby digitální pracovník neudělal fatální chybu? Jak vyřešit bezpečnost citlivých dat? A jak donutit lidi v týmu, aby s novými technologiemi vůbec začali pracovat? Zkušenosti z praxe ukazují, že technická stránka věci je paradoxně tím nejjednodušším krokem.

Boj proti halucinaci AI: jeden agent kontroluje druhého

Největší obavou manažerů při nasazování umělé inteligence bývá takzvaná halucinace – situace, kdy si model začne vymýšlet nesmysly. Lidé dělají chyby kvůli únavě nebo nepozornosti, AI agenti zase chybují, pokud dostanou nejasný nebo špatný kontext. Aby se tomuto riziku předešlo, zavádějí progresivní technologické týmy do architektury systémů takzvanou digitální oponenturu.

Práce jednoho autonomního agenta se zkrátka nenechává bez dozoru. Vše funguje v modelově agnostickém prostředí, což v praxi znamená, že výstup vytvořený agentem na pokročilém modelu Claude od Anthropicu automaticky zkontroluje druhý digitální kolega běžící na zcela jiném základu – například od OpenAI nebo Googlu. Tito dva digitální boti se navzájem chytají za chyby, což významně snižuje chybovost na minimum.

Míra autonomie se pak nastavuje úplně stejně jako u lidských zaměstnanců. Nováček nosí na začátku všechno ke schválení. Jakmile se osvědčí, získá volnou ruku pro rutinní úkoly a lidského manažera se ptá pouze v případě nejasností nebo anomálií.

AI agenti pro firmy: jak k novému trendu přistupují globální obři a co se děje v Česku

Že nejde o teoretickou budoucnost z vědeckofantastických filmů, dokazuje ostrý byznysový provoz největších technologických hráčů planety. Na autonomní architekturu hromadně přecházejí ti, kteří určují globální standardy. Cesta k ní ale byla lemována i drahými chybami.

  • Salesforce a ponaučení z Klarny: Platforma Agentforce od Salesforce dnes představuje nejčistší ukázku autonomního agenta v praxi. Digitální pracovníci zde bez lidského zásahu komunikují se zákazníkem, ověřují identitu a dohledávají objednávky. Byznysový svět se ale musel poučit z dřívějšího agresivního přístupu švédské Klarny. Ta sice hrdě oznámila, že její AI zastala práci za 700 operátorů, ale plná automatizace bez lidského dohledu vedla k poklesu spokojenosti zákazníků. Moderní byznys proto dnes přechází na hybridní model: agent exekuuje rutinu na pozadí, ale klíčovou komunikaci předává člověku.
  • Microsoft, SAP a ServiceNow: Tyto korporace už transformovaly své systémy na takzvané ekosystémy agentů. V rozhraních jako Copilot Studio nebo Joule od SAPu už neběhají pouhá chatovací okénka. Firmy zde nasazují specializované autonomní agenty – digitální účetní, nákupčí nebo IT helpdeskáře, kteří sami otevírají aplikace, spouštějí interní workflow a přenášejí data mezi programy, zatímco lidé přebírají roli architektů a stratégů.

V porovnání se dravým Silicon Valley je tuzemské byznysové prostředí tradičně opatrnější. Velké české korporace v čele s bankami, energetickými giganty nebo automobilkami sice generativní umělou inteligenci masivně adoptují, ale převážně ve formě interních kopilotů a textových asistentů. AI jim pomáhá bleskově vyhledávat v interních směrnicích nebo navrhuje odpovědi, ale finální kliknutí a odpovědnost zůstává na člověku.

Skutečná éra autonomních AI agentů tak v Česku stojí teprve na startovní čáře. Průkopníkem v této oblasti je pražský technologický startup Leadspicker. Jejich agenti pro globální značky jako Sony nebo PwC nenechávají práci pouze v rovině rad – na pozadí aktivně vyhledávají nákupní signály na trhu, obohacují CRM systémy a kompletně připravují personalizované obchodní kampaně. Ty však v souladu s nejmodernějšími trendy vždy předkládají lidskému obchodníkovi ke schválení. Tím se eliminuje riziko chyb a lidem se uvolňují ruce na budování vztahů.

Leadspicker

Kdo ignoruje pokrok, přichází o peníze

Největší překážkou pro efektivní nasazení umělé inteligence ve firmách přitom není technologie nebo rozpočet, ale vnitřní firemní kultura. Lidé se změnám přirozeně brání a vedení společností často naráží na pasivní odpor týmu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že v Silicon Valley už s odpůrci technologií ztratili trpělivost.

Některé progresivní americké firmy zavedly povinné měsíční ukázky, kde musí každý zaměstnanec předvést, jak konkrétně AI při své práci využívá. Kdo technologii prokazatelně ignoruje a drží se starých, neefektivních postupů, přichází o variabilní složku mzdy. Klasická školení a pozitivní motivace se totiž mnoha firmám nevyplatily. Zlom nastává až ve chvíli, kdy člověk uvidí přímý výsledek automatizace na svém vlastním, konkrétním úkolu.

Právě na překonávání těchto bariér a stavění funkčních obchodních procesů se Leadspicker zaměřuje. Jejich autonomní agenti dnes pomáhají firmám jako Sony nebo PwC automatizovat rutinní agendu v marketingu a obchodu. Dokážou samostatně hlídat nákupní signály na trhu, vyhodnocovat data z CRM a připravovat kampaně, čímž vzniká nová byznysová kapacita, na kterou lidé dříve neměli čas.

Leadspicker

Správné manažerské rozhodnutí spočívá v přesném rozdělení kompetencí mezi člověka a digitální sílu. To potvrzuje i rozsáhlá randomizovaná studie Harvard Business School, MIT Sloan a Boston Consulting Group. Podle jejích závěrů dokončili konzultanti využívající pokročilé modely GPT-4 svou práci v průměru o 25 % rychleji a kvalita jejich výstupů byla o 40 % vyšší než u kolegů bez AI.

Co nechat lidem a co delegovat AI agentům?
OblastCo AI agent dělá samostatněKdy musí nastoupit člověk
Obchod a marketingVyhledává nákupní signály, plní CRM, připraví personalizované nabídky.Vyjednávání, osobní vztahy, uzavření obchodu.
Zákaznická podporaKomunikuje s klienty, řeší běžné reklamace, změny objednávek a vratky.Složité a emočně vypjaté případy.
Účetnictví a financeČte faktury, zakládá platby v ERP, kontroluje shodu údajů.Finální schválení velkých plateb.
Právo a rešeršeProhledává desetitisíce dokumentů, judikaturu, připravuje koncepty smluv.Finální právní kontrola a odpovědnost.

Superpočítač na pracovním stole

Velkým tématem pro firemní právníky a bezpečnostní ředitele zůstává ochrana dat. Velké korporace jako IBM nebo JPMorgan Chase často odmítají posílat citlivé informace do veřejných cloudů. I tento problém se však stává minulostí díky masivnímu nástupu lokálního hardwaru pro umělou inteligenci.

Technologičtí giganti spustili ostrý souboj o firemní stoly. Nvidia uvedla na trh kompaktní zařízení DGX Spark se 128 GB sjednocené paměti, které zvládne lokální chod modelů do zhruba 200 miliard parametrů. AMD obratem odpovědělo čipem Ryzen AI Max řady 400 (přezdívaným Gorgon Halo) se 192 GB paměti pro modely nad 300 miliard parametrů.

V obou případech to znamená jediné – špičková umělá inteligence může běžet přímo v kanceláři nebo izolovaném firemním cloudu. Data nikdy neopustí hardware společnosti, což splňuje i ty nejpřísnější bezpečnostní regulace.

Budoucnost firem tak nebude o tom, jestli AI používat, ale jak dobře umí management digitální kolegy řídit. Kdo chce získat náskok před opatrnější konkurencí, může v praxi vyzkoušet analýzu firemních procesů a otestovat funkčního agenta na reálných datech ještě dnes.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Leadspicker.

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