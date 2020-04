Překladače z cizího jazyka: chytří pomocníci nebo úplná katastrofa

Asi i vy se se intenzivně pídite po tom, co se na internetu píše o koronaviru. Někdo vám pošle údajně zajímavý rozhovor s italským lékařem, jenže článek je v italštině. Kterou neovládáte. Ale máme tu automatický překladač! Dvě kliknutí a rozhovor se kouzelně překlopí do češtiny. Překlad je mírně kostrbatý, to ano, sem tam ujede skloňování, ale rozumět se celkem dá. Až do momentu, kdy lékař odpovídá na otázku, co by podle něj pomohlo ke zmírnění nákazy: „Kobercové nálety! Mohutné kobercové nálety!“ Znejistíte. Zbláznil se on, nebo vy? Pak vás to napadne: selhal automatický překladač, neodhadl ideální slovní spojení, které mělo znít: „Plošné testy.“