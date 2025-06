6:00

Koncem května se českým uživatelům Googlu otevřela nová éra vyhledávání. Do výsledků vyhledávání se v tichosti, ale o to výrazněji propašovaly takzvané přehledy od AI (AI Overviews). Cílem je poskytnout rychlé a souhrnné odpovědi přímo na dotaz, aniž byste museli proklikávat jednotlivé odkazy. Zní to skvěle, že? Jenže jako každá nová technologie, i tato má své mouchy.