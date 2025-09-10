Vyzkoušejte chytré zkratky, tajné čáry ve Windows či kouzla s Notepadem

Objevte skryté triky Windows, Wordu i Edge, které vám ušetří čas i nervy. Od převodu obrázků přes nouzový restart a správu RAM v Edge až po návrat klasického Poznámkového bloku. Přinášíme přehled funkcí, o kterých většina lidí vůbec neví.
1. Jak převést obrázek z formátu WebP do JPG

Formát WebP je moderní způsob ukládání obrázků, který vymyslel Google s cílem zrychlit načítání webových stránek. Oproti klasickým formátům jako JPG nebo PNG zabírá méně místa, aniž by se zhoršila kvalita obrazu. Přestože ho dnes podporují všechny přední internetové prohlížeče a většina prohlížečů fotek, někdy můžete narazit na problém, že to nejde. Proto se občas hodí převést obrázek například do JPG či PNG.

Naštěstí to není žádná věda. Na PC s Windows stačí obrázek otevřít v programu Malování. Ten najdete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na obrázek, zvolíte možnost „Otevřít v programu“ a pak vyberete „Malování“. V něm pak v horním menu kliknete na „Soubor“, vyberete „Uložit jako“ a zvolíte formát JPG nebo PNG. Pak už jen stačí vybrat místo, kam soubor uložit, a máte hotovo. Stejný postup funguje i na Macu, Androidu nebo iPhonu – jen se používají jiné nástroje nebo aplikace.



Vyzkoušejte chytré zkratky, tajné čáry ve Windows či kouzla s Notepadem

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

8. září 2025

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

8. září 2025  11:03

