1. Jak převést obrázek z formátu WebP do JPG
Formát WebP je moderní způsob ukládání obrázků, který vymyslel Google s cílem zrychlit načítání webových stránek. Oproti klasickým formátům jako JPG nebo PNG zabírá méně místa, aniž by se zhoršila kvalita obrazu. Přestože ho dnes podporují všechny přední internetové prohlížeče a většina prohlížečů fotek, někdy můžete narazit na problém, že to nejde. Proto se občas hodí převést obrázek například do JPG či PNG.
Naštěstí to není žádná věda. Na PC s Windows stačí obrázek otevřít v programu Malování. Ten najdete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na obrázek, zvolíte možnost „Otevřít v programu“ a pak vyberete „Malování“. V něm pak v horním menu kliknete na „Soubor“, vyberete „Uložit jako“ a zvolíte formát JPG nebo PNG. Pak už jen stačí vybrat místo, kam soubor uložit, a máte hotovo. Stejný postup funguje i na Macu, Androidu nebo iPhonu – jen se používají jiné nástroje nebo aplikace.