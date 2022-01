Neznáte PowerToys? Vylepšení Windows nabízí Microsoft bezplatně

Bez ohledu na to, kolik funkcí Microsoft „nacpe“ do svého operačního systému Windows, vždy se najdou uživatelé, kteří hledají další, respektive rychlejší, lepší nebo přinejmenším „jiný“ způsob, jak něco udělat. Iterace operačního systému (bez ohledu na to, jak dobře funguje) je součástí lidské přirozenosti a nelze ji potlačit, tak proč ji nevyužít?

Microsoft si to uvědomuje, a tak vyvíjí Windows PowerToys. Jde o balík aplikací přinášející zcela nové funkce systému. Nejde přitom o žádnou novinku – poprvé se pomocníci objevili pro Windows 95. Balík potom upadl v zapomnění a obnoven byl až pro Windows 10. V roce 2019 Microsoft ve spolupráci s vývojářskou společností Janea Systems vydal první dva nástroje v rámci PowerToys s příslibem vyvinout v blízké budoucnosti další.

Stažení PowerToys v Microsoft Store

A to se také děje. PowerToys jsou v současnosti naplněné řadou nástrojů a navržené tak, aby vylepšily stávající funkce, nebo přidaly nové, jak do Windows 10, tak 11. Balíček si stáhněte ze stránky GitHub. Vyhledejte nejnovější verzi a kliknutím na soubor PowerToysSetup + nejnovější číslo ho stáhněte. Poklepáním na soubor .exe ho nainstalujte a na hlavním panelu v informační části vedle hodin by se měla objevit ikona PowerToys. Klepnutím na tuto ikonu program otevřete. V případě Windows 11 můžete balík instalovat také v Microsoft Store.

Aktuálně obsahuje těchto jedenáct nástrojů:

Awake

Výběr barvy

FancyZones

Doplňky Průzkumníka souborů

Úprava velikosti obrázku

Správce klávesnice

Mouse utilities

PowerRename

PowerToys Run

Průvodce klávesovými zkratkami

Ztlumení videokonference

Nastavení PowerToys

Hned první záložka s názvem Obecné slouží ke konfiguraci balíku. Mimo jiné zde máte možnost vidět jeho aktuálně instalovanou verzi, případně ji aktualizovat (nechat automaticky stahovat), spustit v režimu správce (což je pro určité nástroje vyžadováno), změnit motiv či startovat PowerToys při spuštění PC. Protože aktualizace PowerToys probíhá poměrně často, je vhodné zapřemýšlet o povolení automatické aktualizace.

Všechny nástroje v PowerToys by měly být automaticky zapnuty. Pojďme se nyní na každý podívat zvlášť a ukázat, k čemu slouží.

Awake: aby počítač neusnul

Nástroj Awake zabrání tomu, aby počítač přešel do režimu spánku. Jde o rychlou možnost, jak toho dosáhnout bez nutnosti řešit nastavení napájení a spánku přímo ve Windows. To se může hodit v případech, kdy spouštíte nějaký typ automatizované úlohy a chcete se ujistit, že váš počítač nebude uspán.

Klikněte na záložku Awake a ujistěte se, že je zapnutá možnost Povolit Awake. Klikněte na rozevírací nabídku Režim a vyberte jednu ze tří možností: Dál používat vybrané schéma napájení, Ponechat v probuzeném stavu neomezeně, Dočasně ponechat v probuzeném stavu.

Awake: aby počítač neusnul

Pokud se rozhodnete ponechat počítač vzhůru po neomezenou dobu, budete požádáni o nastavení počtu hodin nebo minut, abyste určili, jak dlouho zůstane vzhůru. Navíc se můžete rozhodnout nechat obrazovku zapnutou. Když je funkce Awake povolena, zobrazí se na hlavním panelu ikona šálku. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu máte možnost mezi třemi režimy přepínat.

Výběr barvy: zachycení barev na obrazovce

Uživatelé, kteří upravují nebo vytvářejí grafiku, mohou občas potřebovat „namíchat“ určitý typ barvy. V některých případech lze na obrazovce najít tu správnou barvu a zatoužit ji použít jinde.

Výběr barvy: zachycení barev na obrazovce

A to umí právě tento nástroj, který lze ve výchozím nastavení aktivovat klávesovou zkratkou Win + Shift + C. Nástroj se používá tak, že po aktivaci kliknete na barvu a zobrazí se hodnoty pro tuto barvu ve všech formátech, které jste vybrali.

Pomocí otevírací nabídky Chování aktivace vyberte typ chování nástroje při aktivaci. Můžete také vybrat výchozí formát barvy a zvolit zobrazení názvu barvy. Přejděte dále dolů a vyberte, které formáty barev chcete zobrazit, například HEX, RGB, CMYK atd.

FancyZones: vlastní rozvržení plochy

Ve Windows 11 se objevila nová možnost rozvržení a umístění oken do zón. Ve Windows 10 je přítomna taky, a to díky PowerToys. Avšak i ve Windows 11 je tento nástroj užitečný, protože umožňuje další konfiguraci této novinky.

FancyZones: vlastní rozvržení plochy

Klikněte na Spustit editor rozložení a vyberte jednu z výchozích šablon, jako jsou sloupce, řádky nebo mřížka. Poté přidejte nebo odeberte zóny, jak uznáte za vhodné. Případně klikněte na Vytvořit nové rozložení. A až budete hotovi, klikněte na Použít. FancyZones pak můžete spustit pomoct určené zkratky.

Okno lze potom přesunout do konkrétní zóny také podržením klávesy Shift a přetažením na očíslované místo. K dispozici pro ladění je mnoho dalších funkcí – škoda jen, že některé popisky nejsou přeloženy. Ostatně to je obecný problém i dalších nástrojů v rámci PowerToys.

Průzkumník souborů: zobrazení dalších formátů souborů

Doplňky Průzkumníka souborů: zobrazení dalších formátů souborů

Průzkumník souborů ve Windows dokáže zobrazit náhledy obrázků, zvuku, videa a souborů Microsoft Office. S tímto nástrojem je možné zobrazit také náhled obrazových souborů Scalable Vector Graphics (.svg) a souborů Markdown (.md). Vylepšuje i schopnost prohlížet soubory PDF tím, že v náhledu umožňuje zobrazit až prvních deset stránek namísto pouze jedné stránky.

Pokud je tento nástroj povolen, můžete otevřít Průzkumník souborů a kliknout na Zobrazení a poté vybrat volbu Podokno náhledu. Nyní klikněte na .svg nebo .md, abyste ho viděli v podokně náhledu, nebo vyberte soubor PDF, chcete-li zobrazit jeho prvních deset stránek.

Úprava velikosti obrázku: snadná změna velikosti fotografií

Někdy je fotka nebo grafika příliš velká pro sdílení, respektive třeba pro odeslání e-mailem. Velikost můžete změnit pomocí speciálního editoru obrázků, anebo rovnou ve Windows s tímto nástrojem.

Úprava velikosti obrázku: snadná změna velikosti fotografií

Na obrázek či fotografii klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Změnit velikost obrázků. Vyberte jednu z předdefinovaných velikostí, kterou chcete použít (Malý, Střední, Velký atd.) nebo si zvolte vlastní. V konfiguraci programu můžete měnit celou řadu parametrů u přednastaveného, vybírat typ kodéru, úroveň kvality, nastavit pojmenování či přidat vodoznak.

Správce klávesnice: přemapování kláves a zkratek

Správce klávesnice: přemapování kláves a zkratek

Každá klávesa na vaší klávesnici plní určitou funkci, ale co když chcete, aby dělala něco jiného? K přemapování klávesnice můžete použít program třetí strany nebo tento nástroj. Chcete-li přemapovat určitou klávesu, klikněte na stejnojmennou volbu a postupujte podle průvodce. Při přiřazování jednotlivých kláves buďte opatrní, protože mohou mít důležité funkce v systému Windows nebo jeho aplikacích.

Správce klávesnice také umožňuje přiřadit a změnit přiřazení klávesových zkratek, pokud kliknete na Přemapovat klávesovou zkratku. Upravenou klávesu nebo zkratku můžete kdykoli odstranit.

Mouse utilities: jak najít kurzor myši rychleji

Mouse utilities: jak najít kurzor myši rychleji

Jistě se vám už někdy stalo, že jste ztratili přehled o tom, kde se nachází kurzor myši. Pokud je malý nebo splývá s pozadím, je to raz dva. Nástroj Mouse utilities ho najde po třetím stisku klávesy Ctrl. Zobrazí se kruh podobný radaru, který vás nasměruje na kurzor.

Samozřejmě i zde nechybí několik voleb umožňujících další konfiguraci tohoto pomocníka.

PowerRename: přejmenování více souborů najednou

Systém Windows není moc dobře nastaven k hromadnému přejmenování souborů, zvláště pokud chcete každému souboru přidělit jedinečný identifikátor. Pomocí PowerRename můžete přejmenovat více souborů na základě určité předlohy. Otevřete Průzkumník souborů (případně označte více souborů kdekoli) a vyberte soubory, které chcete přejmenovat.

PowerRename: přejmenování více souborů najednou

Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden ze souborů a z místní nabídky vyberte příkaz Hromadné přejmenování. Můžete vyhledávat a nahrazovat text v souborech, pojmenovat každý soubor následujícím číslem a provádět další akce. Sloupec Renamed zobrazuje nový navržený název souboru. Pro aplikaci klikněte na Apply. V nastavení lze potom měnit řadu parametrů včetně možnosti vytvářet podle jakého klíče se mají tvořit nové názvy.

PowerToys Run: ultimátní vyhledávání

PowerToys Run: ultimátní vyhledávání

Najít konkrétní aplikaci nebo soubor k otevření může být občas problém, zvlášť pokud se daná položka neobjeví v nabídce Start nebo není dostupná na jiném vhodném místě. Jistě, Windows má v sobě zabudován poměrně slušný desktopový vyhledávač, ale pokud máte povolený nástroj PowerToys Run, můžete stisknout Alt + mezerník a začít psát název požadované položky. Výsledky se začnou zobrazovat během psaní – pak již stačí kliknout na výsledek a požadované se otevře.

V nastavení si lze definovat kde se má nástroj zobrazovat, jaký má mít motiv, kolik výsledků se má zobrazit atd.

Průvodce klávesovými zkratkami: přehled aktuálně dostupných zkratek

Windows nabízí řadu klávesových zkratek, které můžete použít v kombinaci s klávesou Windows. Například Windows + E otevře Průzkumníka souborů, Windows + I otevře Nastavení a Windows + M minimalizuje všechna otevřená okna. Jak si ale všechny tyto zkratky zapamatovat?

Průvodce klávesovými zkratkami: přehled aktuálně dostupných zkratek

Nemusíte. Pokud máte povolený nástroj Průvodce klávesovými zkratkami, stačí stisknout a podržet klávesu Windows (lze si změnit), dokud se nezobrazí speciální okno obsahující aktuálně dostupný seznam zkratek.

Ztlumení videokonference: lepší ovládání zvuku a videa

Zatím posledním dostupným nástrojem je tento. Chtěli jste někdy během videohovoru rychle ztlumit video nebo zvuk? Potom využijete tuto funkci.

Během schůzky pomocí aplikace Zoom, Microsoft Teams nebo podobné stiskněte klávesovou zkratku pro ztlumení mikrofonu (Windows + Shift + A) a nikdo vás neuslyší. Stisknutím zkratky Windows + Shift + O vypnete kameru. Stisknutím zkratky Windows + N potom obojí najednou. Opětovným stisknutím stejných zkratek obnovíte požadované.