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Phishing v Česku v datech: za koho se podvodníci letos vydávali nejčastěji

Ivana Vaňkátová
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tři čtvrtiny zachycených hrozeb zneužily falešné návody a radu od AI
Ilustrační snímek
Podvodná sms
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5 fotografií
Zpráva o nedoručeném balíku, nezaplacené pokutě nebo problému s bankovním účtem může být past. Podvodníci v roce 2026 napodobují důvěryhodné instituce a využívají SMS, e-maily, telefonáty i zákeřné QR kódy. Podívejte se na doložené příklady a zjistěte, co dělat, když naletíte.

Obsah

Za koho se phishing v Česku vydával v roce 2026?

Phishing Česko, podvodný e-mail

V roce 2026 veřejná varování Policie ČR i odborníků na kyberbezpečnost potvrzují masivní zneužívání identity známých českých značek, bank i úřadů.

Phishing je podvodná technika, při níž se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo organizaci s cílem získat hesla, údaje k kartě či přístup k účtu. Podvodná zpráva nejčastěji přichází e-mailem, v SMS, přes chatovací aplikace nebo po telefonu. Samotné otevření odkazu obvykle k okradení nestačí, důležité je, zda na stránce zadáte své citlivé údaje nebo potvrdíte transakci.

Nejčastější doložené záminky podvodníků v ČR
Zneužitá identitaDoložená podvodná záminkaZdroj varování
Přepravní společnostiProblém s doručením balíku, nutnost doplnit údaje nebo doplatit poštovnéČeská pošta
BankyFalešné bezpečnostní upozornění, výzva k ověření účtu nebo bankovní identityPolicie ČR / ČSAS
Policie a státní správaNeuhrazená dopravní pokuta s odkazem na podvržený webMinisterstvo dopravy
Datové schránkyVýzva k vyzvednutí nové důležité zprávy přes podvržený portálPortál veřejné správy
Mobilní operátořiFalešná zákaznická komunikace, přeplatky či aktualizace údajůPolicie ČR

Poznámka k pořadí: Seznam uvádí doložené zneužívané subjekty. Pořadí nevyjadřuje celkovou četnost útoků v ČR, pro kterou v současnosti neexistuje jednotný národní dataset.

Tři čtvrtiny zachycených hrozeb zneužily falešné návody a radu od AI

SMS, e-mail, chat, nebo telefon? Kudy podvod přichází

Útočníci neustále střídají komunikační kanály, aby oběť zastihli v té nejméně očekávané chvíli.

Podvodná SMS, smishing

  • E-mail (phishing): Falešné e-maily s nebezpečnými odkazy, nakaženými přílohami nebo zakódovanými QR kódy.
  • SMS (smishing): Podvodné textové zprávy s naléhavou výzvou, které lákají na zaplacení pokuty či doplatku za balík.
  • Telefon (vishing): Podvodné telefonáty, při nichž se útočníci vydávají za bankéře, policisty či technickou podporu.
  • WhatsApp a chaty: Podvržené zprávy v komunikačních aplikacích od falešných známých či institucí.
  • QR kód (quishing): Škodlivý odkaz je zakódovaný do QR kódu, který přichází e-mailem nebo v SMS.

Podle globálních dat ze zprávy ESET Threat Report H1 2026 tvořil quishing už 11 % všech zachycených phishingových e-mailů. Průměrně bylo měsíčně detekováno 100 tisíc těchto útoků s vrcholem v dubnu 2026. Česko se na celosvětových detekcích quishingu podílelo přibližně 3 %. Vedle toho se rozvíjejí i sofistikovanější techniky jako ClickFix, které uživatele podvrženým hlášením přimějí spustit škodlivý kód.

Ilustrační snímek

Tři skutečné zprávy a na čem se pozná podvod

Jak takové podvody vypadají v praxi? Podívejte se na tři konkrétní příklady z varování Policie ČR a bezpečnostních expertů, na kterých je vidět, jakými triky se podvodníci snaží lidi oklamat:

1. Falešná pokuta za dopravní přestupek

Policie ČR v červnu 2026 upozornila na podvodné SMS tvrdící, že příjemce spáchal dopravní přestupek. Odkaz vedl na napodobeninu Portálu občana.

  • Varovný znak: Požadavek zaplatit údajnou pokutu přes odkaz v nevyžádané SMS a zadat platební či identifikační údaje.

Podvodná sms | foto: Ministerstvo dopravy

2. Falešné upozornění z datové schránky

Policií popsaný případ z Roudnicka ukazuje, jak SMS oznamující „důležitou zprávu v datové schránce“ přivedla oběť na podvržený web. Po zadání bankovní identity pachatel jejím jménem sjednal úvěr.

  • Varovný znak: Doména napodobující datové schránky (mimo oficiální mojedatovaschranka.cz), naléhavá výzva a drobné chyby v textu.

3. Dokument k podpisu přes QR kód

ESET v bezpečnostním reportu z roku 2026 zachytil podvodný e-mail napodobující službu DocuSign. Příjemce měl QR kódem otevřít dokument čekající na podpis.

  • Varovný znak: Neočekávaná žádost o podpis dokumentu přes QR kód, jehož cílovou URL adresu příjemce v e-mailu přímo nevidí.

Kliknuli jste? Co udělat hned teď

Postup se odvíjí od toho, k jaké reakci na podvodné stránce došlo:

  • Pouze jsem otevřel/a odkaz: Pokud jste nezadali žádné údaje ani nestáhli soubor, zavřete prohlížeč a spusťte antivirový test.
  • Zadal/a jsem údaje z karty: Okamžitě kontaktujte banku (přes oficiální aplikaci nebo klientskou linku) a požádejte o zablokování karty.
  • Zadal/a jsem heslo nebo bankovní identitu: Ihned kontaktujte banku pro zablokování přístupů. Pokud šlo o e-mail či sociální sítě, změňte heslo na oficiálním webu.
  • Potvrdil/a jsem platbu / poslal/a peníze: Neprodleně kontaktujte banku s žádostí o zastavení transakce. Při finanční škodě kontaktujte Policii ČR.
  • Nainstaloval/a jsem neznámou aplikaci: Odpojte zařízení od internetu (Wi-Fi i data) a vyhledejte odborný servis pro vyčištění telefonu či počítače.
Mladá generace se umělé inteligenci svěřuje s problémy, věří jí, ale netuší,...

Kam phishing nahlásit?

Nahlášením incidentu pomáháte chránit ostatní, nahlášení však automaticky nezajišťuje vrácení odcizených peněz.

Kam a kdy phishing nahlásit
InstituceKdy ji kontaktovatOvěřený kontakt
BankaZadání údajů, podezřelá platba, zneužití účtu.Oficiální aplikace nebo zákaznická linka banky
Policie ČRVzniklá finanční škoda, podvod, krádež identity.Linka 158 (v nouzi) nebo policejní služebna
CSIRT.CZNahlášení phishingového webu či kybernetického incidentu.Online formulář na csirt.cz / abuse@csirt.cz
NÚKIBPovinné hlášení incidentů regulovaných subjektů.Portál NÚKIB pod zákonným režimem

Tip pro hlášení na CSIRT.CZ

Přiložte přesnou URL adresu podvodné stránky, snímek obrazovky a u e-mailů kompletní e-mailovou hlavičku.

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