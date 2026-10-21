Obsah
Za koho se phishing v Česku vydával v roce 2026?
Phishing Česko, podvodný e-mail
V roce 2026 veřejná varování Policie ČR i odborníků na kyberbezpečnost potvrzují masivní zneužívání identity známých českých značek, bank i úřadů.
Phishing je podvodná technika, při níž se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo organizaci s cílem získat hesla, údaje k kartě či přístup k účtu. Podvodná zpráva nejčastěji přichází e-mailem, v SMS, přes chatovací aplikace nebo po telefonu. Samotné otevření odkazu obvykle k okradení nestačí, důležité je, zda na stránce zadáte své citlivé údaje nebo potvrdíte transakci.
|Zneužitá identita
|Doložená podvodná záminka
|Zdroj varování
|Přepravní společnosti
|Problém s doručením balíku, nutnost doplnit údaje nebo doplatit poštovné
|Česká pošta
|Banky
|Falešné bezpečnostní upozornění, výzva k ověření účtu nebo bankovní identity
|Policie ČR / ČSAS
|Policie a státní správa
|Neuhrazená dopravní pokuta s odkazem na podvržený web
|Ministerstvo dopravy
|Datové schránky
|Výzva k vyzvednutí nové důležité zprávy přes podvržený portál
|Portál veřejné správy
|Mobilní operátoři
|Falešná zákaznická komunikace, přeplatky či aktualizace údajů
|Policie ČR
Poznámka k pořadí: Seznam uvádí doložené zneužívané subjekty. Pořadí nevyjadřuje celkovou četnost útoků v ČR, pro kterou v současnosti neexistuje jednotný národní dataset.
SMS, e-mail, chat, nebo telefon? Kudy podvod přichází
Útočníci neustále střídají komunikační kanály, aby oběť zastihli v té nejméně očekávané chvíli.
Podvodná SMS, smishing
- E-mail (phishing): Falešné e-maily s nebezpečnými odkazy, nakaženými přílohami nebo zakódovanými QR kódy.
- SMS (smishing): Podvodné textové zprávy s naléhavou výzvou, které lákají na zaplacení pokuty či doplatku za balík.
- Telefon (vishing): Podvodné telefonáty, při nichž se útočníci vydávají za bankéře, policisty či technickou podporu.
- WhatsApp a chaty: Podvržené zprávy v komunikačních aplikacích od falešných známých či institucí.
- QR kód (quishing): Škodlivý odkaz je zakódovaný do QR kódu, který přichází e-mailem nebo v SMS.
Podle globálních dat ze zprávy ESET Threat Report H1 2026 tvořil quishing už 11 % všech zachycených phishingových e-mailů. Průměrně bylo měsíčně detekováno 100 tisíc těchto útoků s vrcholem v dubnu 2026. Česko se na celosvětových detekcích quishingu podílelo přibližně 3 %. Vedle toho se rozvíjejí i sofistikovanější techniky jako ClickFix, které uživatele podvrženým hlášením přimějí spustit škodlivý kód.
Tři skutečné zprávy a na čem se pozná podvod
Jak takové podvody vypadají v praxi? Podívejte se na tři konkrétní příklady z varování Policie ČR a bezpečnostních expertů, na kterých je vidět, jakými triky se podvodníci snaží lidi oklamat:
1. Falešná pokuta za dopravní přestupek
Policie ČR v červnu 2026 upozornila na podvodné SMS tvrdící, že příjemce spáchal dopravní přestupek. Odkaz vedl na napodobeninu Portálu občana.
- Varovný znak: Požadavek zaplatit údajnou pokutu přes odkaz v nevyžádané SMS a zadat platební či identifikační údaje.
Podvodná sms | foto: Ministerstvo dopravy
2. Falešné upozornění z datové schránky
Policií popsaný případ z Roudnicka ukazuje, jak SMS oznamující „důležitou zprávu v datové schránce“ přivedla oběť na podvržený web. Po zadání bankovní identity pachatel jejím jménem sjednal úvěr.
- Varovný znak: Doména napodobující datové schránky (mimo oficiální mojedatovaschranka.cz), naléhavá výzva a drobné chyby v textu.
3. Dokument k podpisu přes QR kód
ESET v bezpečnostním reportu z roku 2026 zachytil podvodný e-mail napodobující službu DocuSign. Příjemce měl QR kódem otevřít dokument čekající na podpis.
- Varovný znak: Neočekávaná žádost o podpis dokumentu přes QR kód, jehož cílovou URL adresu příjemce v e-mailu přímo nevidí.
Kliknuli jste? Co udělat hned teď
Postup se odvíjí od toho, k jaké reakci na podvodné stránce došlo:
- Pouze jsem otevřel/a odkaz: Pokud jste nezadali žádné údaje ani nestáhli soubor, zavřete prohlížeč a spusťte antivirový test.
- Zadal/a jsem údaje z karty: Okamžitě kontaktujte banku (přes oficiální aplikaci nebo klientskou linku) a požádejte o zablokování karty.
- Zadal/a jsem heslo nebo bankovní identitu: Ihned kontaktujte banku pro zablokování přístupů. Pokud šlo o e-mail či sociální sítě, změňte heslo na oficiálním webu.
- Potvrdil/a jsem platbu / poslal/a peníze: Neprodleně kontaktujte banku s žádostí o zastavení transakce. Při finanční škodě kontaktujte Policii ČR.
- Nainstaloval/a jsem neznámou aplikaci: Odpojte zařízení od internetu (Wi-Fi i data) a vyhledejte odborný servis pro vyčištění telefonu či počítače.
Kam phishing nahlásit?
Nahlášením incidentu pomáháte chránit ostatní, nahlášení však automaticky nezajišťuje vrácení odcizených peněz.
|Instituce
|Kdy ji kontaktovat
|Ověřený kontakt
|Banka
|Zadání údajů, podezřelá platba, zneužití účtu.
|Oficiální aplikace nebo zákaznická linka banky
|Policie ČR
|Vzniklá finanční škoda, podvod, krádež identity.
|Linka 158 (v nouzi) nebo policejní služebna
|CSIRT.CZ
|Nahlášení phishingového webu či kybernetického incidentu.
|Online formulář na csirt.cz / abuse@csirt.cz
|NÚKIB
|Povinné hlášení incidentů regulovaných subjektů.
|Portál NÚKIB pod zákonným režimem
Tip pro hlášení na CSIRT.CZ
Přiložte přesnou URL adresu podvodné stránky, snímek obrazovky a u e-mailů kompletní e-mailovou hlavičku.