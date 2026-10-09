Podvodníci někdy ani nepotřebují počítač
Představa, že typický internetový podvodník sedí v černé mikině s kapucí přes hlavu v temné místnosti u počítače a prolamuje hesla, je do značné míry přežitkem. Nejefektivnějším nástrojem moderního kyberzločinu se stal obyčejný telefonát. Podle dat České bankovní asociace stál útok kyberpodvodníků průměrného podvedeného klienta banky v prvních měsících roku 2026 přibližně 334 600 korun. U specializovaných telefonních podvodů jsou však ztráty nesrovnatelně vyšší.
V případech, kdy se útočník vydává za falešného bankéře či policistu (tzv. vishing), počítá Policie ČR průměrnou škodu na jednu oběť ve výši přesahující 700 tisíc korun. Policejní data z cíleně sledovaných případů vishingu navíc ukazují zajímavý profil: zhruba 80 procent obětí tohoto typu útoku tvoří ženy a průměrný věk poškozených se pohybuje kolem 45 let. Přestože statistika ukazuje na tuto skupinu, bankovní experti varují, že v krizové situaci dokážou manipulátoři navést k chybě kohokoli bez ohledu na věk či vzdělání.
Scénář útoku má téměř vždy stejný psychologický vzorec. Volající zneužije takzvaný spoofing čísla – techniku, díky které se na displeji oběti zobrazí reálné telefonní číslo infolinky banky nebo policie. Následně vyvolá paniku tvrzením, že bankovní účet byl napaden nebo že na jméno oběti někdo sjednává úvěr. Pod časovým tlakem a pod záminkou záchrany úspor je pak člověk přiměn k převodu peněz.
Falešný bankéř a podvodný telefonát z banky mají jasný varovný signál
Bezpečnostní experti i státní orgány zdůrazňují jedno hlavní pravidlo: „Policie, NÚKIB ani žádná další podobná instituce nikdy nebude chtít převádět nějaké finanční prostředky na takzvaný bezpečný účet,“ upozorňuje Jakub Neščivera, mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jakákoli výzva k převodu peněz do „bezpečí“ nebo k diktování autorizačních kódů je jednoznačným znakem podvodu.
Útoků neubývá, mění se. Proč NÚKIB hlásí méně incidentů a policie víc kyberkriminality?
Při pohledu do oficiálních výkazů se může zdát, že se bezpečnostní situace vyvíjí protichůdně. NÚKIB ve své zprávě za loňský rok evidoval 203 kybernetických incidentů, což představuje meziroční pokles o 65 případů, zejména kvůli nižšímu počtu masivních DDoS útoků. Zkušenost s phishingem však přesto potvrdilo 90 % dotázaných organizací.
Policie ČR naopak ve stejném období zaznamenala 21 137 trestných činů spáchaných v kyberprostoru (meziroční nárůst o 14,3 %), což tvoří již 12,4 % celkové registrované kriminality. Kybernetické podvody navíc představují 62,1 % všech registrovaných podvodů cílených na fyzické osoby.
Do třetice vstupují data z telemetrie bezpečnostní společnosti ESET, která za sledované období zaznamenala celkový pokles objemu detekcí o 13 %, e-mailových hrozeb o 10 % a spamu dokonce o 33 %, zatímco počet blokovaných škodlivých URL adres vzrostl o 172 %.
Kyberkriminalita v Česku v řeči statistik
O rozpor mezi daty se nejedná, každá instituce totiž používá jiné měřítko:
- NÚKIB počítá závažné bezpečnostní incidenty hlášené především státními orgány a regulovanými firmami.
- Policie ČR eviduje trestné činy a podvody spáchané na běžných občanech a firmách.
- Bezpečnostní softwarové systémy zaznamenávají miliardy technických pokusů o zachycení malwaru či spamu na zařízeních uživatelů.
Pokles globálních objemů spamu tedy neznamená, že je svět bezpečnější. Znamená to pouze, že útočníci přestávají sázet na plošné hromadné e-maily a přesouvají síly k přesněji cíleným technikám.
QR kód místo odkazu. Quishing dosahuje nových maxim
Jednou z nejrychleji rostoucích technik je takzvaný quishing – phishing, který k přesměrování oběti využívá podvodný QR kód namísto klasického textového odkazu. V dostupné časové řadě analytického týmu ESET v první polovině roku 2026 tvořily e-maily s nebezpečným QR kódem přibližně 11 % všech zachycených phishingových zpráv, s průměrem okolo 100 tisíc detekcí měsíčně a vrcholem v dubnu 2026. Česko se na globálních detekcích podílelo 3 % (stejně jako Kanada, Polsko či Itálie), přičemž nejvíce případů směřovalo do USA (19 %) a Španělska (17 %).
Prudký vzestup potvrzují i další bezpečnostní zdroje. Analýza společnosti Microsoft ukázala, že jen mezi lednem a březnem 2026 vzrostl objem detekovaného QR phishingu ze 7,6 milionu na 18,7 milionu případů.
Útočníci v e-mailech často napodobují vnitrofiremní komunikaci – například zprávy od HR oddělení ohledně úpravy mezd či benefitů. QR kód pro ně představuje obrovskou výhodu – bezpečnostní filtry v počítači obrázek s kódem snadněji přehlédnou a uživatel je po naskenování přesměrován na soukromý mobilní telefon, který často nemá tak přísnou firemní ochranu.
Podvodný QR kód se objevuje i v ulicích
Quishing se navíc neomezuje pouze na e-mailové schránky. V praxi se čím dál častěji objevuje i ve fyzickém světě. V Praze museli pracovníci Technické správy komunikací v minulosti řešit případ falešných samolepek s QR kódy, které podvodníci nalepili přímo na parkovací automaty. Řidiči, kteří chtěli zaplatit parkovné přes telefon, tak byli přesměrováni na podvodnou platební bránu, kde odevzdali údaje ze své bankovní karty.
Útok, který spustí oběť sama
Příkladem posunu k manipulaci uživatele je technika zvaná ClickFix. Místo složitého prolomení systému podvrhne útočník na webu okno, které předstírá technickou chybu prohlížeče nebo zobrazení testu CAPTCHA (Nejsem robot). Stránka uživatele vyzve, aby zkopíroval přiložený kód a vložil jej do příkazové řádky svého počítače.
Uživatel tak v domnění, že ověřuje svou identitu, sám spustí škodlivý skript. V globální telemetrii vzrostl počet zachycení ClickFixu o 108 %. Podle dat ESETu stál tento typ útoku v prvním čtvrtletí 2026 za přibližně třemi čtvrtinami zachycených malwarových hrozeb na počítačích s operačním systémem macOS v Česku a na Slovensku.
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Už nechtějí jen kliknutí. Nový trik ClickFix vás donutí hacknout se sami
Umělá inteligence na straně útočníků
Rychlý rozvoj generativní umělé inteligence (AI) mění i možnosti útočníků. Nejde přitom jen o psaní věrohodnějších e-mailů bez gramatických chyb. Zranitelným místem se stávají takzvané AI skills – rozšíření a doplňky, které dávají AI agentům nové schopnosti při práci s daty či aplikacemi. Bezpečnostní analytici mezi březnem a květnem 2026 prověřili téměř 900 tisíc těchto doplňků, z nichž přes 25 tisíc vyhodnotili jako podezřelé a více než 3 tisíce rovnou zablokovali jako škodlivé.
Dalším varovným signálem je zachycení škodlivého kódu nazvaného PromptSpy. Jde o první známý malware pro platformu Android, který během svého běhu přímo komunikuje s generativní AI (konkrétně s modelem Gemini). Malware dokáže v reálném čase analyzovat, co se právě nachází na displeji telefonu, a podle toho přizpůsobit své chování. V praxi šlo o ojedinělý zachycený případ, který slouží spíše jako technologický indikátor toho, jakým směrem se vývoj kybernetických hrozeb v budoucnu posune.
Ransomware v Česku: Dvojnásobek zveřejněných obětí
Pro firemní sféru zůstává vážnou hrozbou ransomware – vyděračský softwarový kód, který zašifruje firemní data a požaduje výkupné. Na veřejných stránkách vyděračských gangů (tzv. leak sites) bylo v prvním čtvrtletí 2026 zveřejněno 12 českých obětí, zatímco o rok dříve to byly 4 firmy. Mezi nejaktivnější skupiny v regionu patřily gangy Gentlemen, Akira a Qilin, přičemž cílem bývají nejčastěji středně velké výrobní a technologické podniky.
Zajímavý trend však ukazuje globální pohled na vymáhání výkupného. Podle analytických dat společností Chainalysis či Coveware podíl napadených organizací ochotných zaplatit výkupné dlouhodobě klesá a pohybuje se pod hranicí 25 %. Firmy investují spíše do zálohování a obnovy provozu, než aby spoléhaly na sliby kyberzločinců.