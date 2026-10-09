Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svět řeší phishing přes QR kódy. Čechy nejvíc stojí falešný bankéř

Ivana Vaňkátová
  5:00
Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.

Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy. | foto: Shutterstock

Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.
Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.
Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.
Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.
6 fotografií
Stačí zvednout telefonát z neznámého čísla, naskenovat QR kód na parkovacím automatu nebo kliknout na zdánlivě nevinné tlačítko – nejsem robot. Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy. Zatímco bezpečnostní úřady i analytici hlásí u některých typů hrozeb pokles, policejní statistiky i reálné škody rostou. Rozpor je však jen zdánlivý – mění se totiž celá strategie útočníků.

Podvodníci někdy ani nepotřebují počítač

Představa, že typický internetový podvodník sedí v černé mikině s kapucí přes hlavu v temné místnosti u počítače a prolamuje hesla, je do značné míry přežitkem. Nejefektivnějším nástrojem moderního kyberzločinu se stal obyčejný telefonát. Podle dat České bankovní asociace stál útok kyberpodvodníků průměrného podvedeného klienta banky v prvních měsících roku 2026 přibližně 334 600 korun. U specializovaných telefonních podvodů jsou však ztráty nesrovnatelně vyšší.

V případech, kdy se útočník vydává za falešného bankéře či policistu (tzv. vishing), počítá Policie ČR průměrnou škodu na jednu oběť ve výši přesahující 700 tisíc korun. Policejní data z cíleně sledovaných případů vishingu navíc ukazují zajímavý profil: zhruba 80 procent obětí tohoto typu útoku tvoří ženy a průměrný věk poškozených se pohybuje kolem 45 let. Přestože statistika ukazuje na tuto skupinu, bankovní experti varují, že v krizové situaci dokážou manipulátoři navést k chybě kohokoli bez ohledu na věk či vzdělání.

Scénář útoku má téměř vždy stejný psychologický vzorec. Volající zneužije takzvaný spoofing čísla – techniku, díky které se na displeji oběti zobrazí reálné telefonní číslo infolinky banky nebo policie. Následně vyvolá paniku tvrzením, že bankovní účet byl napaden nebo že na jméno oběti někdo sjednává úvěr. Pod časovým tlakem a pod záminkou záchrany úspor je pak člověk přiměn k převodu peněz.

ilustrační snímek

Falešný bankéř a podvodný telefonát z banky mají jasný varovný signál

Bezpečnostní experti i státní orgány zdůrazňují jedno hlavní pravidlo: „Policie, NÚKIB ani žádná další podobná instituce nikdy nebude chtít převádět nějaké finanční prostředky na takzvaný bezpečný účet,“ upozorňuje Jakub Neščivera, mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jakákoli výzva k převodu peněz do „bezpečí“ nebo k diktování autorizačních kódů je jednoznačným znakem podvodu.

Útoků neubývá, mění se. Proč NÚKIB hlásí méně incidentů a policie víc kyberkriminality?

Při pohledu do oficiálních výkazů se může zdát, že se bezpečnostní situace vyvíjí protichůdně. NÚKIB ve své zprávě za loňský rok evidoval 203 kybernetických incidentů, což představuje meziroční pokles o 65 případů, zejména kvůli nižšímu počtu masivních DDoS útoků. Zkušenost s phishingem však přesto potvrdilo 90 % dotázaných organizací.

Policie ČR naopak ve stejném období zaznamenala 21 137 trestných činů spáchaných v kyberprostoru (meziroční nárůst o 14,3 %), což tvoří již 12,4 % celkové registrované kriminality. Kybernetické podvody navíc představují 62,1 % všech registrovaných podvodů cílených na fyzické osoby.

Do třetice vstupují data z telemetrie bezpečnostní společnosti ESET, která za sledované období zaznamenala celkový pokles objemu detekcí o 13 %, e-mailových hrozeb o 10 % a spamu dokonce o 33 %, zatímco počet blokovaných škodlivých URL adres vzrostl o 172 %.

ilustrační snímek

Kyberkriminalita v Česku v řeči statistik

O rozpor mezi daty se nejedná, každá instituce totiž používá jiné měřítko:

  • NÚKIB počítá závažné bezpečnostní incidenty hlášené především státními orgány a regulovanými firmami.
  • Policie ČR eviduje trestné činy a podvody spáchané na běžných občanech a firmách.
  • Bezpečnostní softwarové systémy zaznamenávají miliardy technických pokusů o zachycení malwaru či spamu na zařízeních uživatelů.

Pokles globálních objemů spamu tedy neznamená, že je svět bezpečnější. Znamená to pouze, že útočníci přestávají sázet na plošné hromadné e-maily a přesouvají síly k přesněji cíleným technikám.

QR kód místo odkazu. Quishing dosahuje nových maxim

Jednou z nejrychleji rostoucích technik je takzvaný quishing – phishing, který k přesměrování oběti využívá podvodný QR kód namísto klasického textového odkazu. V dostupné časové řadě analytického týmu ESET v první polovině roku 2026 tvořily e-maily s nebezpečným QR kódem přibližně 11 % všech zachycených phishingových zpráv, s průměrem okolo 100 tisíc detekcí měsíčně a vrcholem v dubnu 2026. Česko se na globálních detekcích podílelo 3 % (stejně jako Kanada, Polsko či Itálie), přičemž nejvíce případů směřovalo do USA (19 %) a Španělska (17 %).

Ilustrační foto - QR kód

Prudký vzestup potvrzují i další bezpečnostní zdroje. Analýza společnosti Microsoft ukázala, že jen mezi lednem a březnem 2026 vzrostl objem detekovaného QR phishingu ze 7,6 milionu na 18,7 milionu případů.

Útočníci v e-mailech často napodobují vnitrofiremní komunikaci – například zprávy od HR oddělení ohledně úpravy mezd či benefitů. QR kód pro ně představuje obrovskou výhodu – bezpečnostní filtry v počítači obrázek s kódem snadněji přehlédnou a uživatel je po naskenování přesměrován na soukromý mobilní telefon, který často nemá tak přísnou firemní ochranu.

Podvodný QR kód se objevuje i v ulicích

Quishing se navíc neomezuje pouze na e-mailové schránky. V praxi se čím dál častěji objevuje i ve fyzickém světě. V Praze museli pracovníci Technické správy komunikací v minulosti řešit případ falešných samolepek s QR kódy, které podvodníci nalepili přímo na parkovací automaty. Řidiči, kteří chtěli zaplatit parkovné přes telefon, tak byli přesměrováni na podvodnou platební bránu, kde odevzdali údaje ze své bankovní karty.

QR kód snímaný smartphonem

Útok, který spustí oběť sama

Příkladem posunu k manipulaci uživatele je technika zvaná ClickFix. Místo složitého prolomení systému podvrhne útočník na webu okno, které předstírá technickou chybu prohlížeče nebo zobrazení testu CAPTCHA (Nejsem robot). Stránka uživatele vyzve, aby zkopíroval přiložený kód a vložil jej do příkazové řádky svého počítače.

Uživatel tak v domnění, že ověřuje svou identitu, sám spustí škodlivý skript. V globální telemetrii vzrostl počet zachycení ClickFixu o 108 %. Podle dat ESETu stál tento typ útoku v prvním čtvrtletí 2026 za přibližně třemi čtvrtinami zachycených malwarových hrozeb na počítačích s operačním systémem macOS v Česku a na Slovensku.

Už nechtějí jen kliknutí. Nový trik ClickFix vás donutí hacknout se sami

Umělá inteligence na straně útočníků

Rychlý rozvoj generativní umělé inteligence (AI) mění i možnosti útočníků. Nejde přitom jen o psaní věrohodnějších e-mailů bez gramatických chyb. Zranitelným místem se stávají takzvané AI skills – rozšíření a doplňky, které dávají AI agentům nové schopnosti při práci s daty či aplikacemi. Bezpečnostní analytici mezi březnem a květnem 2026 prověřili téměř 900 tisíc těchto doplňků, z nichž přes 25 tisíc vyhodnotili jako podezřelé a více než 3 tisíce rovnou zablokovali jako škodlivé.

Dalším varovným signálem je zachycení škodlivého kódu nazvaného PromptSpy. Jde o první známý malware pro platformu Android, který během svého běhu přímo komunikuje s generativní AI (konkrétně s modelem Gemini). Malware dokáže v reálném čase analyzovat, co se právě nachází na displeji telefonu, a podle toho přizpůsobit své chování. V praxi šlo o ojedinělý zachycený případ, který slouží spíše jako technologický indikátor toho, jakým směrem se vývoj kybernetických hrozeb v budoucnu posune.

ilustrační snímek

Ransomware v Česku: Dvojnásobek zveřejněných obětí

Pro firemní sféru zůstává vážnou hrozbou ransomware – vyděračský softwarový kód, který zašifruje firemní data a požaduje výkupné. Na veřejných stránkách vyděračských gangů (tzv. leak sites) bylo v prvním čtvrtletí 2026 zveřejněno 12 českých obětí, zatímco o rok dříve to byly 4 firmy. Mezi nejaktivnější skupiny v regionu patřily gangy Gentlemen, Akira a Qilin, přičemž cílem bývají nejčastěji středně velké výrobní a technologické podniky.

Zajímavý trend však ukazuje globální pohled na vymáhání výkupného. Podle analytických dat společností Chainalysis či Coveware podíl napadených organizací ochotných zaplatit výkupné dlouhodobě klesá a pohybuje se pod hranicí 25 %. Firmy investují spíše do zálohování a obnovy provozu, než aby spoléhaly na sliby kyberzločinců.

Nejčtenější

Byli jsme v mučírně bobcatů. V Dobříši jsme viděli, co musí bagr vydržet

Specifikační laboratoř Inovačního centra Doosan Bobcat Dobříš

Kdo si nepřizná, že ho jako dítě chtěl řídit, ten po tom touží dodnes. Kompaktní „bagřík“, kterému se napříč značkami vžil název bobcat – či možná spíše bobík – je ikonou svého druhu. A co víc,...

Slavné prvorepublikové Mikádo bylo technickým skvostem a králem ČSD

Parní lokomotiva Mikádo

Za nejslavnější lokomotivu československé konstrukce z let meziválečných můžeme zajisté považovat rychlíkové Mikádo. Při jeho zrodu se sice objevil problém s hmotností, ale ani takováto lapálie...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto...

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.

Kam zmizela část prastarého kontinentu? Vědci si myslí, že ji našli

Ilustrace superkontinentu Gondwana

Pamatujete si ještě ze školy, jak se vyvíjela pevnina na naší planetě? Možná si ještě vzpomenete, že před zhruba 300 miliony lety tu byla velká Pangea, což byl superkontinent, který se následně...

Svět řeší phishing přes QR kódy. Čechy nejvíc stojí falešný bankéř

Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.

Stačí zvednout telefonát z neznámého čísla, naskenovat QR kód na parkovacím automatu nebo kliknout na zdánlivě nevinné tlačítko – nejsem robot. Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na...

9. října 2026

Nové AirPods 5 jsou unikátní sluchátka. Jedni budou nadšení, druhé budou štvát

Premium
Apple AirPods 5

Apple AirPods 5 jsou poměrně unikátní kombinací: jsou to pecky volně ležící na kraji zvukovodu a zároveň sluchátka s aktivním potlačení okolního hluku. Míří na specifické zákazníky, kteří si musí...

9. října 2026

KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv

Soutěž
Elektrická lokomotiva Škoda typ 12E

Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...

vydáno 9. října 2026

Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.

8. října 2026

Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto...

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.

8. října 2026  9:34

Čistá energie přímo ze Slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku

Premium
ilustrační snímek

Využít energii ze Slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámějšího využití pomocí solárních panelů již naráží na technologické limity, a tak se vědci poohlížejí po dalších způsobech....

8. října 2026

Hraní na PC bez Windows: ušetřili jsme 5 tisíc a získali lepší výkon

Bazzite vs. Windows

Stále častěji si můžete i hotový počítač nebo notebook koupit bez operačního systému. Potřeba platit za licenci Windows se totiž z mnoha důvodů snižuje. Jednou z oblastí kde Windows platily za...

8. října 2026

Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života

Laureáti Nobelovy ceny za chemii v roce 2026

Nobelovu cenu za chemii získali Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Zkoumali vznik směsí, které obsahují jen jednu ze dvou verzí určité molekuly. Liší se od sebe jako zrcadlové obrazy...

7. října 2026  10:45,  aktualizováno  14:25

Superúplňky 2026–2027: kdy budou, proč přichází v sériích a který bude největší

ilustrační snímek

V roce 2026 čekají Česko ještě dva superúplňky. Ten nejvýraznější připadne v prosinci na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2018. Další dva superúplňky budou...

7. října 2026  13:36

OpenAI zavádí „vodoznak“ i do textů. Podvádět tak bude těžší

Ověření, že je obrázek vygenerován umělou inteligencí prostřednictvím nástroje...

Společnost OpenAI oznámila, že bude postupně zavádět vodoznaky do textů vytvořených prostřednictvím ChatGPT a Codexu. Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označení generovaného obsahu.

7. října 2026  10:20

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Stíhačky B-534 zářily i na psacích stolech. Tato patřila Králi vzduchu

Těžítko ve formě předválečné československé stíhačky Avia B-354

Kovová těžítka s více či méně povedenými modely vojenské techniky patřila v meziválečném období k oblíbeným dárkovým předmětům. Není divu, že vzorem se stala i populární předválečná československá...

7. října 2026

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

6. října 2026  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.