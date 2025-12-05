Vytvořte s pomocí AI novoroční PF a pochlubte se ostatním čtenářům

Autor:
Vytvoření novoročního přání patří k závěru roku stejně jako zdobení stromečku nebo shánění dárků. S nápady na to nejlepší PF to může být stejně náročné jako výběr toho, co dát pod vánoční stromek. V obou případech může pomoci AI, přání navíc můžete nechat na AI úplně. Poradíme jak na to a ještě ukážeme vaše výtvory ostatním čtenářům.

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini: PF 2026, noční městská scenérie, dominantní most nad řekou odrážející světla města, velkolepý barevný ohňostroj na obloze, slavnostní atmosféra, jemné zlaté prvky v designu, moderní elegantní typografie, vysoký kontrast, detailní realistické zpracování. | foto: redakce s využitím AI, GeminiTechnet.cz

Možná si říkáte, že generativní umělá inteligence není nic pro vás, nebo s ní naopak běžně pracujete. V každém případě vám přinášíme možnost díky práci s AI vytvořit něco, co můžete použít a zároveň máte šanci získat knihu v losování na Technetu.cz.

Zkuste pomocí některého z AI nástrojů vytvořit PF na rok 2026 a pošlete nám ho do úterní půlnoci 9. prosince, potom budou přání zveřejněna.

Buďte kreativní

V tvorbě se neomezujte a zadejte návrh co nejpřesnější. Uveďte podrobný popis, který zahrnuje předměty, prostředí a styl. Používejte popisný a konkrétní jazyk, vyhýbejte se vágním výrazům a zvažte přidání podrobností, jako je osvětlení, paleta barev a úhly záběru fotoaparátu, abyste dostali výsledky, které co nejvíce odpovídají vašim požadavkům.

Základem je jasně definované hlavní zaměření obrázku. Například místo prostého názvu „ohňostroj“ zkuste zadat „velkolepý barevný ohňostroj nad mostem ve městě“.

Nezapomeňte přidat konkrétní údaje o předmětu a scéně. Například můžete popsat oblečení, výrazy, textury a rekvizity. Také lze specifikovat umělecký styl nebo estetiku, jako třeba 3D scéna, filmová scéna, akvarel, realistický styl, surrealismus a pod.

Můžete také doplnit specifikaci osvětlení a atmosféru. Vyzkoušejte výrazy jako bodové osvětlení, měkké přirozené osvětlení, dynamické světlo a jiné. Doplňte to uvedením požadované nálady nebo konkrétní paletou barev, abyste určili tón obrázku.

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF 2026, futuristické město v noci, neonově osvětlený most nad řekou s odrazy světel na hladině, dynamický futuristický ohňostroj z geometrických světelných tvarů, cyberpunková atmosféra, fialovo‑modré a tyrkysové neonové barvy, čisté moderní linie, high‑tech estetika, elegantní minimalistická typografie.

Zahrňte podrobnosti o kameře/fotoaparátu: Dá se ovlivnit rámování a kompozice výrazy jako „záběr zblízka“, „široký záběr“ nebo „úhel pohledu“.

A nebojte se experimentovat s různými klíčovými slovy a frázemi, abyste se přiblížili požadovanému výsledku, případě využívat různé AI generátory obrázků. Ty nejznámější jsou součástí aplikací nebo chatbotů Adobe Firefly, Canva, Gemini, Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion a v Česku můžete také vyzkoušet třeba ZonerAI

Pokud se chcete nechat inspirovat nějakým již existujícím obrázkem nebo fotografií, stačí je vložit do některého z AI chatbotů a nechat si je popsat a tyto fráze pak využít. Můžete také chatbota poprosit, aby vám s tvorbou zadání (promptu) pomohl.

Až budete mít pocit, že jste dosáhli správného výsledku (min. šířka alespoň 1 280 pixelů), pochlubte se s ním a pošlete nám ho prostřednictvím formuláře na odkazu boxu. My pak přání zveřejníme ve speciálním článku.

Vygenerovaná PF 2026 zadávejte zde.

Do popisku k fotografii uveďte, jaký jste použili prompt a s jakou verzí AI (př. Copilot - Smart, Gemini - Thinking) jste PF 2026 vytvořili.

Z dodaných novoročenek vylosujeme jednoho čtenáře, který od nás obdrží knihu s názvem Proč se nebát umělé inteligence? z nakladatelství Jota.

Kniha Proč se nebát umělé inteligence?

Kolektiv autorů v ní rozebírá, na jakých technologických základech AI stojí, jaká je její historie a jak probíhá zpracování přirozené řeči ve velkých jazykových modelech. Kniha rovněž ukazuje, jak aplikace AI už dnes slouží v průmyslu, zdravotnictví, robotice či v oblasti kybernetické bezpečnosti a jak konkrétně je možné AI využít například ve státní správě či ve službách.

Pozn: Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění snímků, které budou obsahovat fotografie lidí.

Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Tento stroj si poradí se zácpami. Chce být jako z Hvězdných válek

Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího...

Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího dopravního prostředku, který může údajně využívat člověk i bez pilotního průkazu. I když je někdy nazýván jako létající kolo...

KVÍZ: Otestujte se z nejžhavějších sex-vychytávek současnosti

Ilustrační snímek

Sex už dávno není jen o svíčkách a klasických pomůckách. Do ložnice nám nastupují aplikace, bluetooth, biofeedback i zařízení, která zvládnou polibek nebo stimulaci na dálku. Otestujte se, jak dobře...

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

Superúplněk v prosinci 2025 nabídne výjimečný pohled. Další bude za 17 let

Studený Měsíc v úplňku zapadá za hradem a vesnicí Rocca Calascio v italském...

Večer čtvrtého prosince 2025 vyjde poslední letošní superúplněk. Jde o třetí z řady čtyř superúplňků v řadě, která začala již v říjnu, a završí ji první úplněk roku 2026. Na unikátnosti mu přidá i...

Fušeřina předků. Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále

Stavba chrámu sv. Víta v roce 1889

Před sto lety zažili stavitelé svatovítské katedrály šok. Pod sádrovým profilem zdánlivě pevné gotické klenby se skrývala konstrukce, kterou kdysi zničil neodborný opravář. Dvě pole nad královskými...

Rachot a pach oleje. Takto hardcore kalkulačku dnes nekoupíte

Robotron 314

Zapomeňte na kalkulačky v mobilu nebo chytrých hodinkách. V roce 1973 byl na pultech českých obchodů tento elektromechanický počítací stroj od východoněmeckého Robotronu. Žádné polovodiče, jen motor...

5. prosince 2025

Vytvořte s pomocí AI novoroční PF a pochlubte se ostatním čtenářům

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini: PF 2026, noční městská...

Vytvoření novoročního přání patří k závěru roku stejně jako zdobení stromečku nebo shánění dárků. S nápady na to nejlepší PF to může být stejně náročné jako výběr toho, co dát pod vánoční stromek. V...

5. prosince 2025

Vyhledávací trendy roku 2025 ovládly v Česku volby, Oneplay i kauza Reebok

Vyhledávací trendy v roce 2025

V době, kdy začíná klasickému vyhledávání konkurovat to pomocí AI chatbotů, vydává Google svůj pravidelný přehled toho, co lidé vyhledávali v aktuálním roce. Zatímco v Česku se asi nepřekvapivě...

4. prosince 2025  14:27

Jako kdyby taxíkem jelo čtyři tisíce slonů. Vzor pro skládání origami je technický div

Metoda Miura ori je pojmenovaná po svém vynálezci, japonském astrofyzikovi...

Zatímco většina dětí si skládá papírové vlaštovky jen tak pro zábavu, 14letý Miles Wu z New Yorku zkoumá, jak může složitý origami vzor Miura-ori pomoci při přírodních katastrofách. Vyhrál vědeckou...

4. prosince 2025  8:12

Britskému programu F-35 podlamují nohy úspory. Tvrdí to parlamentní komise

Letoun F-35B startující z paluby japonské lodě Kaga

Zákonodárci ve Spojeném království posuzovali dosavadní výsledky nákupu stealth stíhaček F-35. Došli k poměrně pesimistickým závěrům. Britské ozbrojené síly mají problém drahé supermoderní stroje...

4. prosince 2025

KVÍZ: Otestujte se z nejžhavějších sex-vychytávek současnosti

Ilustrační snímek

Sex už dávno není jen o svíčkách a klasických pomůckách. Do ložnice nám nastupují aplikace, bluetooth, biofeedback i zařízení, která zvládnou polibek nebo stimulaci na dálku. Otestujte se, jak dobře...

vydáno 4. prosince 2025

Pátrání po zmizelém stroji letu MH370 začne znovu, na konci letošního roku

Úlomek letounu nalezený u Réunionu, který by mohl patřit ztracenému boeingu z...

Více než jedenáct let trvá záhada letu MH370, při němž zmizel Boeing 777-200ER malajsijských aerolinií během letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Nyní se znovu pokusí trosky letounu najít společnost...

3. prosince 2025  17:09

Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu

Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití

Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve...

3. prosince 2025  16:07

Rusové vyměnili kosmonauta pro let na ISS. Měl kopírovat data Muskovy firmy

Oleg Artemyev, Denis Matveev a Sergej Korsakov pózují s vlajkou samozvané...

Následující let s posádkou na Mezinárodní vesmírnou stanici může být na dlouhou dobu poslední, kdy se do vesmírného prostoru dostal ruský kosmonaut. Při listopadovém startu byla totiž poškozena...

3. prosince 2025  13:02

Čínská společnost chtěla zkusit úspěch SpaceX. Přistání ale bylo plamenné

Selhavší první stupeň Cučchüe-3 dopadá v bezprostřední blízkosti přistávací...

O čínské schopnosti zkopírovat, případně vylepšovat úspěšné produkty už byly popsány stohy papíru. Včetně toho virtuálního. Není divu, že zájmu neuniká ani nekorunovaný král mezi kosmickými raketami...

3. prosince 2025  12:01

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

3. prosince 2025

Když mech usvědčil vrahy. Průlomový případ změnil metody kriminalistů

Premium
ilustrační snímek

Není mech jako mech a kriminalisté toho využívají k odhalování závažných zločinů. Identifikují oběti, usvědčují vrahy a odhalují sebevraždy. Početný tým vědců vedený Mattem von Konratem...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.