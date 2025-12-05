Možná si říkáte, že generativní umělá inteligence není nic pro vás, nebo s ní naopak běžně pracujete. V každém případě vám přinášíme možnost díky práci s AI vytvořit něco, co můžete použít a zároveň máte šanci získat knihu v losování na Technetu.cz.
Zkuste pomocí některého z AI nástrojů vytvořit PF na rok 2026 a pošlete nám ho do úterní půlnoci 9. prosince, potom budou přání zveřejněna.
Buďte kreativní
V tvorbě se neomezujte a zadejte návrh co nejpřesnější. Uveďte podrobný popis, který zahrnuje předměty, prostředí a styl. Používejte popisný a konkrétní jazyk, vyhýbejte se vágním výrazům a zvažte přidání podrobností, jako je osvětlení, paleta barev a úhly záběru fotoaparátu, abyste dostali výsledky, které co nejvíce odpovídají vašim požadavkům.
Základem je jasně definované hlavní zaměření obrázku. Například místo prostého názvu „ohňostroj“ zkuste zadat „velkolepý barevný ohňostroj nad mostem ve městě“.
Nezapomeňte přidat konkrétní údaje o předmětu a scéně. Například můžete popsat oblečení, výrazy, textury a rekvizity. Také lze specifikovat umělecký styl nebo estetiku, jako třeba 3D scéna, filmová scéna, akvarel, realistický styl, surrealismus a pod.
Můžete také doplnit specifikaci osvětlení a atmosféru. Vyzkoušejte výrazy jako bodové osvětlení, měkké přirozené osvětlení, dynamické světlo a jiné. Doplňte to uvedením požadované nálady nebo konkrétní paletou barev, abyste určili tón obrázku.
Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF 2026, futuristické město v noci, neonově osvětlený most nad řekou s odrazy světel na hladině, dynamický futuristický ohňostroj z geometrických světelných tvarů, cyberpunková atmosféra, fialovo‑modré a tyrkysové neonové barvy, čisté moderní linie, high‑tech estetika, elegantní minimalistická typografie.
Zahrňte podrobnosti o kameře/fotoaparátu: Dá se ovlivnit rámování a kompozice výrazy jako „záběr zblízka“, „široký záběr“ nebo „úhel pohledu“.
A nebojte se experimentovat s různými klíčovými slovy a frázemi, abyste se přiblížili požadovanému výsledku, případě využívat různé AI generátory obrázků. Ty nejznámější jsou součástí aplikací nebo chatbotů Adobe Firefly, Canva, Gemini, Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion a v Česku můžete také vyzkoušet třeba ZonerAI
Pokud se chcete nechat inspirovat nějakým již existujícím obrázkem nebo fotografií, stačí je vložit do některého z AI chatbotů a nechat si je popsat a tyto fráze pak využít. Můžete také chatbota poprosit, aby vám s tvorbou zadání (promptu) pomohl.
Až budete mít pocit, že jste dosáhli správného výsledku (min. šířka alespoň 1 280 pixelů), pochlubte se s ním a pošlete nám ho prostřednictvím formuláře na odkazu boxu. My pak přání zveřejníme ve speciálním článku.
Vygenerovaná PF 2026 zadávejte zde.
Do popisku k fotografii uveďte, jaký jste použili prompt a s jakou verzí AI (př. Copilot - Smart, Gemini - Thinking) jste PF 2026 vytvořili.
Z dodaných novoročenek vylosujeme jednoho čtenáře, který od nás obdrží knihu s názvem Proč se nebát umělé inteligence? z nakladatelství Jota.
Kolektiv autorů v ní rozebírá, na jakých technologických základech AI stojí, jaká je její historie a jak probíhá zpracování přirozené řeči ve velkých jazykových modelech. Kniha rovněž ukazuje, jak aplikace AI už dnes slouží v průmyslu, zdravotnictví, robotice či v oblasti kybernetické bezpečnosti a jak konkrétně je možné AI využít například ve státní správě či ve službách.
Pozn: Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění snímků, které budou obsahovat fotografie lidí.