20:00

„Následující dekáda bude poměrně divoká a teprve během dvou tří let uvidíme, jestli jsme na dráze, kdy věci zůstanou plus minus normální,“ říká Petr Špecián z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o zavádění umělé inteligence do praxe. Jak bychom se s AI měli líp seznámit a co může v našem životě změnit? A proč si s ní třeba už letos zkusit naplánovat dovolenou?