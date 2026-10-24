V poslední době je celosvětovým trendem placení mobilem, hodinkami nebo třeba chytrým prstenem. Proč jsou tyto formy placení tak populární?
Hlavní výhodou je kombinace pohodlí a bezpečnosti. Lidé chtějí platit rychle, bez hledání peněženky nebo opisování údajů z karty, ale zároveň očekávají, že jejich peníze i osobní data budou chráněné. Při platbě mobilem, hodinkami nebo jiným digitálním zařízením se totiž skutečné číslo karty nepřenáší. Nahrazuje ho jedinečný token (cosi jako bezpečnostní kód, pozn. red.), který je použitý pouze pro konkrétní transakci. Citlivé údaje klientů tak zůstávají v bezpečí. Platba je rychlá, pohodlná a zároveň bezpečnější.
Podle globálních dat společnosti Visa pomohla tokenizace jen za poslední rok zabránit podvodům v hodnotě více než 650 milionů dolarů.