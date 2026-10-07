Už na začátku srpna začala v Evropské unii platit nová pravidla pro umělou inteligenci, která mimo jiné zavedla povinnost informovat uživatele, že člověk komunikuje s chatbotem či jiným systémem AI, případně, že obsah jako obrázek, video či hudba je vygenerován AI. V opačném případě hrozí vysoké pokuty. Označení má být provedeno způsobem, který umožní generovaný text identifikovat strojově čitelným způsobem.
Nově na tento požadavek reaguje i společnost OpenAI, která je známá především díky svému chatbotovi ChatGPT. Následuje tak svého největšího konkurenta Anthropic, který již dříve oznámil srovnatelné vodoznaky pro Claude pomocí systému srovnatelného s textovou metodou SynthID od Google DeepMind.
„V reakci na regulační požadavky EU rozšiřujeme náš přístup k ověřování původu obsahu tak, aby zahrnoval i text, přičemž si uvědomujeme značná omezení současné technologie vkládání vodoznaků do textu,“ upozorňuje společnost ve svém prohlášení.
Společnost chce obsah generovaný AI označovat prostřednictvím systému Content Credentials, či vodoznaku SynthID. OpenAI má již k dispozici nástroj pro identifikaci obrázků a zvuku generovaných jeho modely. Ten umožňuje lidem zjistit, zda je v obrazovém, zvukovém nebo video obsahu přítomen vodoznak SynthID pocházející od OpenAI, a také umožní zobrazovat metadata mezinárodního standardu C2PA, který také slouží k ověření původu. Zmíněný standard je přitom systém založený na metadatech, který umožňuje sledovat celou cestu obsahu včetně jeho úprav.
Nově firma zavádí vodoznak pro text, který označuje textGrain. Ten staví na tom, že přidává neviditelný statistický vzorec k volbám slov modelu. V podstatě tak jemně posune pravděpodobnost výběru slov nebo jejich částí, které model vybere. Tento způsob má být člověkem nerozpoznatelný, ale pro strojovou kontrolu bude čitelný.
Detekční nástroj ale zatím nebude volně dostupný, ale budou ho moci využít někteří výzkumníci a organizace, aby ho otestovali a na základě zpětné vazby mohl být upraven tak, aby dával co nejlepší výsledky.
„Tato metoda (textGrain, pozn. red.) spojuje generování tokenů (části slov, pozn, red.) s náhodností řízenou klíčem prostřednictvím úlohy optimálního transportu, což je založeno na Gumbelových náhodných proměnných a Kullback–Leiblerově (KL) regularizaci. Náš detektor hledá tento signál, aby posoudil, zda obsahuje vodoznak OpenAI,“ vysvětluje OpenAI.
Společnost OpenaAI tvrdí, že textGrain dosahuje stejných nebo lepších výsledků než ostatní testované přístupy, včetně SynthID pro text. Přesto zatím veřejně nevydá detekční nástroj, protože podle ní sice podává vynikající výkon za ideálních podmínek, ale nemusí zaručovat spolehlivou detekci v běžném používání.
„Detektory mohou dělat dva druhy chyb: mohou nahlásit vodoznak tam, kde žádný není, což je falešně pozitivní výsledek. Nebo přehlédnout vodoznak, který tam je, a vznikne tak falešně negativní výsledek,“ popisuje OpenAI.
Neznamená to konec podvádění
Firma začne vodoznaky textGrain dodávat do textů z ChatGPT a Codexu v nadcházejících týdnech uživatelům v Evropské unii. Nabízí však i dalším zákazníkům z celého světa, aby si aktivovali vkládání vodoznaků do textu u vybraných modelů, pokud využívají aplikační rozhraní (API).
Je třeba připomenout, že podobný systém není dokonalý a především v kratších textech se nemusí dostatečně projevit. Sama firma upozorňuje, že kratší nebo striktněji formulovaný text je obtížnější odhalit.
„Náš detektor identifikoval vodoznaky v přibližně 80 % úryvků o délce 200 tokenů, zatímco u úryvků o délce 400 tokenů to bylo přibližně 95 % – a to u obsahu z oblasti psychologie. Míra detekce byla podstatně nižší u obsahu z oblasti matematiky, kde je volba slov méně flexibilní,“ popisuje výsledky svého testu OpenAI.
Dalším způsobem, jak může být detekce vodoznaku oslabena, jsou různé úpravy. Podle společnosti při hodnocení pasáží o délce 400 tokenů snížila výměna 10 % slov za synonyma míru detekce z přibližně 92 % na 66 % a výměna 25 % slov ji snížila na 17 %.
Také je pravděpodobné, že budou vznikat nástroje, které se budou snažit tento textový vodoznak odhalit a odstranit. Ostatně jako je tomu nyní u vodoznakem označených multimediálních výstupů z AI.
Přesto je to krok, který může omezit ty, kdo nechtějí, aby bylo poznat, že jim nějakým způsobem AI pomáhala.