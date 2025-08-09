Pokud chce uživatel velkých IPTV služeb platit pouze sportovní kanály, má zpravidla smůlu. Přesto zájemci o sportovní přenosy mohou ušetřit, pokud některé sporty oželí a využijí aktuálně nabízené výhodnější balíčky programů, které nabízejí i zajímavé sportovní přenosy.
Například od konce července připravila společnost Vodafone kanál označovaný jako Vodafone TV Lite & Sport, který je zaměřený právě na sportovní fanoušky.
„Na rozdíl od dosavadních nabídek totiž zákazníci nebudou muset platit za kanály, které nevyužívají – a přesto získají přístup ke všem důležitým sportovním přenosům za velmi atraktivní cenu,“ uvádí Michal Podlucký, ředitel pro fixní služby a televizi.
Společnost tak v této nabídce schraňuje všechny sportovní kanály z nabídky operátora s výběrem pouze základních TV stanic.
Součástí tarifu, který stojí 299 korun měsíčně (první měsíc 59 Kč), jsou tak programy Nova sport 1 až 6, Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Auto-Motor Sport, Fast&Fun, FightBox, Fishing & Hunting a Extreme Sports a k tomu samozřejmě základní nabídka českých televizních kanálů.
Nabídkou vládne OnePlay
U OnePlay najdete kompletní sportovní nabídku pod programovým balíčkem Extra Sport za 599 korun měsíčně. V něm jsou obsaženy stanice OnePlay Sport 1 až 3, kde je exkluzivně vysílána první česká fotbalová liga a vybrané zápasy hokejové extraligy.
Dále je v nabídce Nova sport 1 až 6, Premier Sport 1 až 3 a Canal+ Sport 2,3, 7 a 8 (tedy bez anglické Premier League vysílané na Canal+ Sport 1, 4 a 6), Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Golf, FightBox, Auto motor sport, Ginx esport, Gametoon.
Spolu s tím je možné využít tzv. multidimenzní kanál vysílající souběžně běžící sportovní události. K tomu O2 nabízí řadu televizních kanálů s filmy, dokumenty a zpravodajstvím, jako je FilmBox a FilmBox Family, National Geographic nebo Bloomberg a další.
Nejlevnější tarif Komfort od OnePlay za 199 korun měsíčně nabídne vedle „povinného“ ČT Sport ze sportu už pouze programy Nova Sport 1 a 2, kde jsou zámořské soutěže jako NHL nebo NBA, případně přenosy z Ligue 1, MLS, FA Cup, Carabao Cup.
Sportovní balíček od IPTV televize Telly stojí 350 korun měsíčně, respektive za 30 dní, při platbě 3 500 korun na 365 dní dopředu pak cena klesá na přibližně 292 korun za měsíc. Uživatel v tomto balíčku získá kanály Nova sport 1 až 6, Sport 1 a 2, Sporty TV, Premier Sport 1 až 3 Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Golf Channel, Strike TV, FightBox, Auto motor sport.
V případě Magenta TV od T-Mobilu začíná sportovní nabídka u programu S Plus na 399 korunách měsíčně (199 Kč/ měsíc první půl rok). Seznam programů pak vedle obligátní ČT Sport obsahuje Nova sport 1 (5 a 6 po dobu jednoho měsíce), Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Arena Sport 1 a Sporty TV.
Dražší balíček za 549 Kč/měsíc (199 Kč/měsíc první půl rok) pak k tomu doplňuje Canal+ Sport 1, 4 až 8, Premier Sport 1 až 3, Nova sport 2 až 6, Golf Channel, Arena Sport 2, Fightbox, Extreme sports Channel, Auto Motor Sport, Ginx Sports a Fishing & Hunting.
Atraktivní poměr nabídky sportovních kanálů a ceny nabízí služba Pecka TV. Obsahuje je nabídka Zlatá střední (239 Kč/měsíc) a Plná palba(289 Kč/měsíc). Společné mají programy ČT Sport, Sporty TV, RTVS:Šport, Nova Sport 1, Sport 1 a 2, Strike TV, Arena Sport 1 a 2 a Golf Channel. Plná palba pak nabízí navíc Nova Sport 2 a 5, Premier Sport 3 a Auto motor sport.
Tak trochu skrytě nabízí sportovní tarify služba Sledování TV. V základní nabídce na hlavní stránce je vůbec nenajdete, ale narazíte na ně při procházení programové nabídky v podobě doplňkových balíčků. První z nich s názvem Balíček Sledování sportu nabízí za 179 korum měsíčně přístup k programům NOVA sport 1 a 2, Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Golf Channnel a ČT Sport. Balíček Sport+ pak spolu se sportovními programy nabízí i erotické. Stojí 299 korun měsíčně a k výše vyjmenovaným přidává sportovní kanály FightBox, Fast & fun Box, Auto Motor Sport.
Zajímavou sportovní nabídku za cenu 289 korun měsíčně (216 Kč první tři měsíce) pak najdete u internetové televize Skylink – balíček Canal+ Komplet. Ten nabízí výhradně tyto sportovní programy: Canal+ Sport 1 a 2, Fight Box a ČT Sport HD. Firma zde láká na sledování zápasů Premier League a turnajů WTA živě s českým a slovenským komentářem. Spolu s ním je k dispozici videotéka CANAL+ a program Apple TV+.
Sportovní nabídku u Lepší TV najdeme v balíčku Klasik (249 Kč za měsíc) a Top (299 Kč za měsíc). Ta obsahuje stanice Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, RTVS Šport, Auto motor sport, Golf Channel, Motorvision+, Red Bull TV, Sporty TV, The Fishing and Hunting (u Klasik jen sedmidenní promo). Nabídka Top navíc obsahuje Nova sport 1 a 2 a FightBox.