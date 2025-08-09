Vodafone jde proti O2, útočí levným balíčkem sportovních kanálů

  10:39
Vodafone TV zlevnil svou nabídku sportovních kanálů a vytváří tak tlak na konkurenční OnePlay od O2. To však má v rukávu eso v podobě exkluzivity na přenosy českých fotbalových zápasů nejvyšší ligy.
foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Pokud chce uživatel velkých IPTV služeb platit pouze sportovní kanály, má zpravidla smůlu. Přesto zájemci o sportovní přenosy mohou ušetřit, pokud některé sporty oželí a využijí aktuálně nabízené výhodnější balíčky programů, které nabízejí i zajímavé sportovní přenosy.

Například od konce července připravila společnost Vodafone kanál označovaný jako Vodafone TV Lite & Sport, který je zaměřený právě na sportovní fanoušky.

„Na rozdíl od dosavadních nabídek totiž zákazníci nebudou muset platit za kanály, které nevyužívají – a přesto získají přístup ke všem důležitým sportovním přenosům za velmi atraktivní cenu,“ uvádí Michal Podlucký, ředitel pro fixní služby a televizi.

Část sportovních kanálů na Vodafone TV

Společnost tak v této nabídce schraňuje všechny sportovní kanály z nabídky operátora s výběrem pouze základních TV stanic.

Součástí tarifu, který stojí 299 korun měsíčně (první měsíc 59 Kč), jsou tak programy Nova sport 1 až 6, Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Auto-Motor Sport, Fast&Fun, FightBox, Fishing & Hunting a Extreme Sports a k tomu samozřejmě základní nabídka českých televizních kanálů.

Nabídkou vládne OnePlay

U OnePlay najdete kompletní sportovní nabídku pod programovým balíčkem Extra Sport za 599 korun měsíčně. V něm jsou obsaženy stanice OnePlay Sport 1 až 3, kde je exkluzivně vysílána první česká fotbalová liga a vybrané zápasy hokejové extraligy.

Dále je v nabídce Nova sport 1 až 6, Premier Sport 1 až 3 a Canal+ Sport 2,3, 7 a 8 (tedy bez anglické Premier League vysílané na Canal+ Sport 1, 4 a 6), Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Golf, FightBox, Auto motor sport, Ginx esport, Gametoon.

Spolu s tím je možné využít tzv. multidimenzní kanál vysílající souběžně běžící sportovní události. K tomu O2 nabízí řadu televizních kanálů s filmy, dokumenty a zpravodajstvím, jako je FilmBox a FilmBox Family, National Geographic nebo Bloomberg a další.

Ukázka z nabídky OnePlay

Nejlevnější tarif Komfort od OnePlay za 199 korun měsíčně nabídne vedle „povinného“ ČT Sport ze sportu už pouze programy Nova Sport 1 a 2, kde jsou zámořské soutěže jako NHL nebo NBA, případně přenosy z Ligue 1, MLS, FA Cup, Carabao Cup.

Proč ten poprask? Oneplay má fajn aplikaci, hodně obsahu, technicky nenadchne

Sportovní balíček od IPTV televize Telly stojí 350 korun měsíčně, respektive za 30 dní, při platbě 3 500 korun na 365 dní dopředu pak cena klesá na přibližně 292 korun za měsíc. Uživatel v tomto balíčku získá kanály Nova sport 1 až 6, Sport 1 a 2, Sporty TV, Premier Sport 1 až 3 Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, Golf Channel, Strike TV, FightBox, Auto motor sport.

V případě Magenta TV od T-Mobilu začíná sportovní nabídka u programu S Plus na 399 korunách měsíčně (199 Kč/ měsíc první půl rok). Seznam programů pak vedle obligátní ČT Sport obsahuje Nova sport 1 (5 a 6 po dobu jednoho měsíce), Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Arena Sport 1 a Sporty TV.

Dražší balíček za 549 Kč/měsíc (199 Kč/měsíc první půl rok) pak k tomu doplňuje Canal+ Sport 1, 4 až 8, Premier Sport 1 až 3, Nova sport 2 až 6, Golf Channel, Arena Sport 2, Fightbox, Extreme sports Channel, Auto Motor Sport, Ginx Sports a Fishing & Hunting.

Při přechodu na Oneplay dávejte pozor, snadno zaplatíte dvakrát za to samé

Atraktivní poměr nabídky sportovních kanálů a ceny nabízí služba Pecka TV. Obsahuje je nabídka Zlatá střední (239 Kč/měsíc) a Plná palba(289 Kč/měsíc). Společné mají programy ČT Sport, Sporty TV, RTVS:Šport, Nova Sport 1, Sport 1 a 2, Strike TV, Arena Sport 1 a 2 a Golf Channel. Plná palba pak nabízí navíc Nova Sport 2 a 5, Premier Sport 3 a Auto motor sport.

Část programové nabídky Pecka.tv

Tak trochu skrytě nabízí sportovní tarify služba Sledování TV. V základní nabídce na hlavní stránce je vůbec nenajdete, ale narazíte na ně při procházení programové nabídky v podobě doplňkových balíčků. První z nich s názvem Balíček Sledování sportu nabízí za 179 korum měsíčně přístup k programům NOVA sport 1 a 2, Eurosport 1 a 2, Sport 1 a 2, Golf Channnel a ČT Sport. Balíček Sport+ pak spolu se sportovními programy nabízí i erotické. Stojí 299 korun měsíčně a k výše vyjmenovaným přidává sportovní kanály FightBox, Fast & fun Box, Auto Motor Sport.

Rozšířená nabídka sportovních programů na Sledování TV

Zajímavou sportovní nabídku za cenu 289 korun měsíčně (216 Kč první tři měsíce) pak najdete u internetové televize Skylink – balíček Canal+ Komplet. Ten nabízí výhradně tyto sportovní programy: Canal+ Sport 1 a 2, Fight Box a ČT Sport HD. Firma zde láká na sledování zápasů Premier League a turnajů WTA živě s českým a slovenským komentářem. Spolu s ním je k dispozici videotéka CANAL+ a program Apple TV+.

Sportovní nabídku u Lepší TV najdeme v balíčku Klasik (249 Kč za měsíc) a Top (299 Kč za měsíc). Ta obsahuje stanice Eurosport 1 a 2, Arena Sport 1 a 2, RTVS Šport, Auto motor sport, Golf Channel, Motorvision+, Red Bull TV, Sporty TV, The Fishing and Hunting (u Klasik jen sedmidenní promo). Nabídka Top navíc obsahuje Nova sport 1 a 2 a FightBox.

