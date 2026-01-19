Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance

Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako programování, grafika nebo kyberbezpečnost?
Mnoho rodičů se domnívá, že používání umělé inteligence skrývá nebezpečí, protože ji studenti mohou využít k opisování úkolů, generování písemných prací, ale hlavně díky ní nebudou muset přemýšlet. Mnozí odborníci z řad pedagogů se však shodují, že tomu může být i naopak, záleží však, jaký přístup k AI škola zvolí.

Děti jsou konfrontovány s nejnovějšími technologiemi od útlého věku a mnohdy se v nich orientují lépe než my dospělí. Většina škol zatím programově s AI nepracuje a nechává děti, aby se s ní samy organicky seznamovaly. V mnoha ohledech je to možná chyba, protože AI může být špatný pán, ale v každém případě je to dobrý sluha.

Z průzkumu, který mezi studenty v minulosti provedla organizace jsns.cz, vyplynulo, že k vytvoření nebo editaci textů využívá AI 51 % studentů středních škol a k překládání 46 %.

K čemu mohou děti AI využít?

  • srozumitelné vysvětlení složité látky, objasnění odborných pojů
  • návrh struktury referátu, projektu nebo prezentace
  • kontrola a zpřehlednění vlastního textu
  • podpora při programování a v technických oborech, upozornění na chyby nebo návrh alternativního řešení
  • inspirace při kreativních projektech (grafika, video, hry)
  • opakování učiva a příprava na testy, doplnění školního výkladu

Z toho plyne, že zavírat oči před pokrokem není řešení, zejména proto, že technologie dnes zasahují do každého oboru. Studenti, kteří se dokážou orientovat v digitálním prostředí, mohou mít do budoucna na trhu práce výhodu, protože mnoho firem umělou inteligenci využívá.

Programování je jazyk budoucnosti. Proč mají studenti IT oborů náskok?

Jak zapojit umělou inteligenci do výuky?

Stejně jako lidé, ani nástroje AI nejsou neomylné a generují chybné odpovědi. Dokonce tak rafinovaně chybné, že je na první pohled neodhalíte. A právě zde je jejich skrytý vzdělávací potenciál. Pokud budou studenti pouze generovat výstupy bez zpětné reflexe, bude jejich práce vykazovat chyby a tomu bude odpovídat hodnocení. A to i přesto, že nástroje jsou stále dokonalejší a ztěžují odhalení plagiátorství.

Cílené omezování také nemá smysl. I taháky byly odjakživa zakázané, a přesto to nemělo velký dopad na jejich použití. Mnohem efektivnější je naopak zapojení umělé inteligence do výuky, stejně jako používáme kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky či atlasy. Studenti si mohou nechat generovat podklady k práci a strukturovat koncepty. Bude ale na nich, aby k takto získaným materiálům přistupovali kriticky a smysluplně s nimi pracovali, ověřovali informace a kladli další otázky.

Má AI využití i v programování a technických oborech?

„Často z různých stran slyšíme, že umělá inteligence nahradí i práci programátorů. Já nesouhlasím. Nástroje AI sice dokáží generovat kód. Nicméně tento generovaný kód často obsahuje chyby. V rámci výuky programování proto učíme žáky s generovanými výstupy kriticky pracovat a funkčně je využívat. Z hlediska grafické práce pak lze nástroje AI využít jako rešeršního asistenta, u kterého je nutné počítat s jistou mírou nepřesností,“ vysvětluje Matěj Lang, ředitel Střední školy a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která klade velký důraz právě na praktické využití teoretických znalostí. „Neignorujeme moderní trendy, ale usilujeme o to, aby studenti absolvovali vzdělání s praktickým a technologicky aktuálním zázemím. Učíme žáky chápat možnosti umělé inteligence i její limity, využívat nástroje, ale také vyhodnocovat jejich výstupy,“ doplňuje Matěj Lang.

„Neberme umělou inteligenci jako nepřítele, ale jako nástroj,“ říká ředitel SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky

AI jako podpora kritického přístupu

Podle Národního pedagogického institutu ČR pak může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení hned na několika úrovních. „Záleží na tom, jaké nástroje vyučující zvolí a jak je ve výuce využije.

  • Žáci a studenti mohou analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat texty či data, která vygenerovala AI.
  • Při zadávání instrukcí (promptů), například při generování textů či obrázků, žáci a žákyně rozvíjí schopnost stanovovat cíle, formulovat své myšlenky nebo rozdělit úkol na menší části.
  • Chatbot může žákům a studentům simulovat libovolnou roli, třeba oponenta, tutora nebo historickou osobnost.
  • Generativní AI jim může poskytnout různé perspektivy a argumenty pro témata, kterými se zabývají.
  • Umělá inteligence jim může také poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pomoci zhodnotit vlastní práci.“

Není tedy úplně pravda, že by nástroje AI odnaučily děti přemýšlet, naopak při správném vedení jejich schopnost samostatného uvažování podporuje. Důležitá je tedy i volba oboru a hlavně školy, která integruje umělou inteligenci do osnov tak, aby ukázala studentům její výhody i omezení. Právě schopnost kritického myšlení a vyhodnocování generativních odpovědí může být v budoucnu jedním z klíčových faktorů úspěchu ve studiu i profesi, oproti pouhému pasivnímu využití technologií.

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

