Software zdarma: ochrana rodiny na webu na jeden klik či lepší mazání

Na co vytvářet black- či whitelisty pro bezpečné surfování na internetu, když to může dělat někdo za vás a lépe? Každý den vznikne velké množství stránek s nevhodným, až nebezpečným obsahem. Pokud byste je měli ručně přidávat do programu chránící rodinu před tímto obsahem, zřejmě byste na to brzy rezignovali. Proto využijte jiný způsob.

Pro tento účel existují takzvané rodičovské kontroly. Těch je k dispozici několik druhů. Pracují většinou na podobném principu, a to na základě databáze povolených či zakázaných webů či detekující zakázaná klíčová slova. A tak proč je nevyužít? Šikovně na to jde DNS Angel, který nabízí možnost změnit DNS (slouží k převodu doménových jmen na IP adresy). Na úrovni DNS serverů se totiž rovněž často řeší blokace nechtěných webů – zadaná adresa je zkontrolována na DNS serveru, a pokud je v pořádku, tak je požadavek předán patřičnému serveru k vyřízení. Pokud není, tak je zablokován a stránka se nezobrazí.

Program toho dosahuje na základě možnosti přepnout na jeden ze tří bezpečných DNS serverů pro rodinu (OpenDNS, Norton ConnectSafe či MetaCert), které automaticky filtrují nebezpečné nebo nežádoucí webové stránky. Jde o jeden z nejúčinnějších způsobů filtrování internetového obsahu, protože nevyžaduje žádnou údržbu a pracuje už na vstupu do PC – takže závadný obsah není doručen žádné aplikaci v systému. Bohužel změna serverů DNS může být pro některé uživatele trochu komplikovaná, což však neplatí v případě, že používáte DNS Angel. Jediné, co musíte udělat, je kliknout na tlačítko a síťové nastavení bude automaticky upraveno tak, aby používalo službu DNS. Pokud se rozhodnete použít volbu OpenDNS, můžete si vytvořit bezplatný účet (opendns.com) a získat přístup k online ovládacímu panelu, který umožňuje jemně doladit nastavení filtru – například pro vyloučení vybraných webů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ lze si vybrat jeden ze tří DNS serverů

+ možnost doladění blacklistu

+ filtruje nezávisle na prohlížeči či jeho nastavení

- nenabízí různé stupně ochrany

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (514 KB).

Ve Windows je zabudovaná služba starající se o ochranu stavu systému. Automaticky ukládá stavy systému – například před instalací softwaru či změnami v konfiguraci – a slouží k případné obnově operačního systému do určitého předchozího stavu (třeba takového, kdy byl funkční). Věděli jste, že z ní lze však vymačkat i více?

Restore Point Creator je alternativní nástroj přistupující k zabudovanému mechanismu a lépe službu ovládá. Dokáže zaznamenat stav systému, zálohovat ho a v případě potřeby obnovit. Navíc však nabízí možnost mazat každou zálohu ručně a zvlášť. Oproti oficiálnímu nástroji v něm není nutné hledat, vše se nachází v jednom rozhraní, kde snadno objevíte seznam vytvořených bodů sloužící k případné obnově. Pro správnou funkčnost Restore Point Creator je nutné mít službu Obnovení systému spuštěnou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nabízí v jednom rozhraní vše potřebné

+ body obnovy v přehledné podobě

- neumí službu spustit, pokud je vypnutá

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (890 KB).

Mít nejen možnost na jednom místě prohlédnout v systému instalované aplikace, ale také je snadno odebrat. Samotný systém Windows to sice umí, ale jeho odinstalační rozhraní toho moc nenabízí, a navíc po programech zanechává v systému součásti, které často zpomalují jeho chod. Chcete-li tak mít odinstalaci více pod palcem, potom zkuste tento program.

UninstallView zobrazí programy a umožní si vybrat mezi standardní nebo tichou odinstalací. Navíc zkontroluje položky registru (zda v nich nezůstaly nějaké stopy po programu) a spustí odinstalační proces jako správce. Mezi další funkce patří možnost zobrazení podrobností o instalaci ze vzdáleného počítače, export podrobností do HTML zpráv, nabízí filtrování pro lepší zobrazení programů a navíc podporuje dávkovou odinstalaci více položek. Pracovat umožňuje jak s programy nainstalovanými v lokálním systému, tak s těmi na vzdálených počítačích v síti nebo s programy na externím pevném disku připojeném k počítači. Po spuštění projde systém a zobrazí dostupné programy, a to včetně informací, jako je název, verze programu, uživatel, datum instalace, umístění, vydavatel, umístění odinstalátoru, řetězec pro tichou odinstalaci, komentáře, URL adresa, umístění ikony, název instalačního souboru, velikost, jazyk či použité atributy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ klasické nebo typická odinstalace

+ možnost odinstalovat programy uložené mimo PC

+ dávková odinstalace

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (104 KB).

Snadno a hlavně rychle pořídit snímek obrazovky pracovní plochy v počítači a předat ho známému přes internet. To přesně nabízí ShareX.

Jde nejen o screenshotovací program s řadou funkcí (pořídí internetovou stránku, snímek opatří vodoznakem, lze ho oříznout atd.), ale především pořízené obrázky dokáže automaticky nahrát na jednu z více než 30 služeb (vč. vlastního FTP, Dropboxu atd.) pro jejich sdílení, čímž je možné na něj odkázat a nabídnout ostatním uživatelům. Tomu, komu jste ho chtěli ukázat, pouze pošlete odkaz a o nic dalšího se nemusíte starat (lze i nastavit, že dojde k jeho zkopírování do schrány Windows). Tento odkaz program také dokáže sám rovnou poskytnout na předem nastavený kontakt (např. e-mailem či prostřednictvím sociální služby).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost využít více jak 30 služeb pro sdílení obsahu

+ řada nastavení

+ lze zapojit vlastní úložiště

- na začátku je nutné nastavit, co a jak má dělat

80 %