Na komunikační aplikace se přesunula velká část konverzací, které jsme dříve odbavovali pomocí telefonních hovorů, SMS a e-mailů. Vedle pohodlí může být motivací i větší bezpečnost komunikace, protože takzvané End2End šifrování se stalo prakticky standardem. Jak analýza NÚKIB ukázala, rozdíly v zabezpečení dat v aplikacích jsou veliké.
Co je to E2E neboli koncové šifrování? V případě komunikátorů to znamená, že aplikace zprávu zašifruje přímo na telefonu jejího autora, v šifrované podobě odešle do telefonu příjemce, kde ji aplikace opět dešifruje a zobrazí. Použije k tomu unikátní kombinaci veřejného a soukromého klíče. Po celé cestě mezi smartphony má zpráva podobu změti dat a její obsah nezná ani provozovatel služby, přes jehož servery data tečou.
Jenže to, že se šifrují samotné zprávy neznamená, že o komunikaci nelze nic zjistit. Nešifrovaně jsou mnohdy k dispozici metadata (kdo, s kým, kdy, jak dlouho…). A žádné šifrování nepomůže, když je kompromitované zařízení příjemce, které může dešifrovanou zprávu poskytnout dál, nebo pokud se necháte nachytat sociálním inženýrstvím a případným útočníkům pomůžete získat přístup k vašemu účtu (například propojením s aplikací v cizím počítači).
Jak si komunikátory ve zkoumání NÚKIB vedly?
Nejlépe dopadla nepříliš známá aplikace Threema, která je navíc provozována v rámci Evropské unie. V ní jsou šifrovány veškeré komunikace včetně skupinových a dat a souborů v nich odesílaných, navíc je anonymní, protože po vás nechce žádné informace a to ani jinde povinný e-mail nebo telefonní číslo. Jednotliví konverzace můžete chránit samostatnými hesly. Aplikace není jako jediná bezplatná, je potřeba zaplatit jednorázový poplatek 159 Kč.
Pro ty, kteří zaplatit nechtějí, je nejlepší volbou komunikátor Signal. Z hlediska bezpečnosti mu není co vytknout, jen není zcela anonymní, protože identifikátorem je vaše telefonní číslo. Omezuje i odesílání metadat a všechna data jsou šifrována na úrovni aplikace. Komunikátor provozuje nezisková organizace z USA.
Populární WhatsApp a Messenger skončily ve středu peletonu, technicky jsou na tom velmi dobře, ale jejich provozovatel, společnost Meta, nemá úplně dobré renomé v zacházení s uživatelskými daty a metadaty. U WhatsAppu na platformě iOS zajišťuje šifrování operační systém a k některým datům má provozovatel služby přístup. Messenger zase všechna data ukládá na servery provozovatele, byť v šifrované podobě.
Opatrnost je na místě při využívání Google messages a Apple iMesages. Využívají protokol RCS, který sice podporuje šifrování, ale musí být uživatelem aktivováno. Zároveň implementace není vzájemně kompatibilní (zatím), proto pokud pošlete zprávu z Androidu na iOS a opačně, využije se automaticky klasické SMS nebo MMS, které šifrované nejsou.
Propadákem je aplikace Telegram, která si naopak na zabezpečené komunikaci vybudovala dobrou pověst. Jenže E2E šifrování zde není použito plošně, je nutné jej aktivovat a lze to udělat jen v rámci „secret chat“ a tedy ne ve skupinových konverzacích. Pro šifrování navíc není využívám protokol AES, ale MTProto, ve kterém byly nalezeny zranitelnosti a není považován za příliš důvěryhodný. Červenou vlajkou je i napojení na ruskou vládu.
Nicméně platí, že jakýkoli komunikátor je bezpečnější než chatovací systémy, které nabízejí sociální sítě – s výjimkou Facebooku s integrovaným Messengerem.
Přes komunikační nástroje Instagramu, Threads, X nebo TikToku je lepší žádné citlivější konverzace nevést.
Pozornosti by neměla uniknout ani tabulka, ve které NÚKIB shrnul vlastnosti komunikátorů při práci s lokálními daty.
Koho zajímají podrobnější informace, může si Analýzu komunikačních aplikací 2026 stáhnout a prozkoumat přímo na webu NÚKIBu.