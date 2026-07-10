Společnost Meta představila nový nástroj pro generování obrázků pomocí umělé inteligence s názvem Muse Image. Novinka je propojená s Instagramem a umožňuje vytvářet obrázky s využitím veřejně sdíleného obsahu jiných uživatelů.
Pokud má uživatel veřejný účet, je tato možnost zapnutá automaticky. Stačí při zadání pokynu do Meta AI označit uživatelské jméno veřejného instagramového profilu a systém může při tvorbě obrázku využít jeho veřejné fotografie, profilový snímek nebo další veřejně dostupný obsah. Soukromých účtů se tato funkce netýká.
Meta uvádí, že funkce má sloužit například k vytváření personalizovaných pozvánek, grafiky nebo kreativních návrhů. Společnost zároveň oznámila, že Muse Image postupně rozšíří také do dalších svých služeb, včetně Facebooku a Messengeru.
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Jak využití svého obsahu zakázat?
Kdo nechce, aby jeho veřejný obsah sloužil jako podklad pro AI generování, nemusí měnit účet na soukromý. Funkci lze vypnout přímo v aplikaci Instagram.
Stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Sharing and Reuse (Sdílení a opětovné použití) a vypnout možnost Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta u příspěvků i Reels. Toto nastavení se zobrazuje pouze uživatelům s veřejným profilem.
Meta upozorňuje, že změna nastavení zabrání pouze budoucímu využití obsahu. Obrázky vytvořené před vypnutím funkce zůstanou zachovány. Uživatelé navíc nebudou dostávat oznámení o tom, že někdo jejich obsah při tvorbě AI obrázku využil.
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Novinka vyvolala kritiku některých organizací zabývajících se ochranou soukromí. Nezisková organizace Foxglove označila funkci za „recept na katastrofu“ a upozornila na riziko zneužití upravených snímků skutečných lidí bez jejich souhlasu. Podobně organizace Privacy International uvedla, že jde o další příklad toho, jak technologické firmy využívají fotografie a data uživatelů jako materiál pro nové AI nástroje.