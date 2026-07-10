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Nový AI generátor Mety si bere fotky z Instagramu. Obrana je naštěstí snadná

Tereza Hrabinová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meta představila nový generátor obrázků Muse Image, který je propojený s Instagramem. U veřejných účtů je ve výchozím nastavení povoleno využití veřejného obsahu pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence. Kdo s tím nesouhlasí, musí si tuto možnost vypnout v nastavení aplikace.

Společnost Meta představila nový nástroj pro generování obrázků pomocí umělé inteligence s názvem Muse Image. Novinka je propojená s Instagramem a umožňuje vytvářet obrázky s využitím veřejně sdíleného obsahu jiných uživatelů.

Pokud má uživatel veřejný účet, je tato možnost zapnutá automaticky. Stačí při zadání pokynu do Meta AI označit uživatelské jméno veřejného instagramového profilu a systém může při tvorbě obrázku využít jeho veřejné fotografie, profilový snímek nebo další veřejně dostupný obsah. Soukromých účtů se tato funkce netýká.

Meta uvádí, že funkce má sloužit například k vytváření personalizovaných pozvánek, grafiky nebo kreativních návrhů. Společnost zároveň oznámila, že Muse Image postupně rozšíří také do dalších svých služeb, včetně Facebooku a Messengeru.

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Jak využití svého obsahu zakázat?

Kdo nechce, aby jeho veřejný obsah sloužil jako podklad pro AI generování, nemusí měnit účet na soukromý. Funkci lze vypnout přímo v aplikaci Instagram.

Stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Sharing and Reuse (Sdílení a opětovné použití) a vypnout možnost Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta u příspěvků i Reels. Toto nastavení se zobrazuje pouze uživatelům s veřejným profilem.

Meta upozorňuje, že změna nastavení zabrání pouze budoucímu využití obsahu. Obrázky vytvořené před vypnutím funkce zůstanou zachovány. Uživatelé navíc nebudou dostávat oznámení o tom, že někdo jejich obsah při tvorbě AI obrázku využil.

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Nové nastavení Instagramu je u veřejných účtů ve výchozím stavu zapnuté. Uživatelé mají automaticky povoleno, aby Meta AI mohla využívat jejich veřejné příspěvky a Reels k vytváření obrázků, pokud tuto možnost sami nevypnou.

Novinka vyvolala kritiku některých organizací zabývajících se ochranou soukromí. Nezisková organizace Foxglove označila funkci za „recept na katastrofu“ a upozornila na riziko zneužití upravených snímků skutečných lidí bez jejich souhlasu. Podobně organizace Privacy International uvedla, že jde o další příklad toho, jak technologické firmy využívají fotografie a data uživatelů jako materiál pro nové AI nástroje.

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Nový AI generátor Mety si bere fotky z Instagramu. Obrana je naštěstí snadná

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Meta představila nový generátor obrázků Muse Image, který je propojený s Instagramem. U veřejných účtů je ve výchozím nastavení povoleno využití veřejného obsahu pro vytváření obrázků pomocí umělé...

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