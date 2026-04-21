Nejlepší webhosting v Česku: Které služby se hodí pro vlastní web v roce 2026?

Komerční sdělení
Chcete si vytvořit vlastní web, blog nebo menší e-shop? Jedním z prvních rozhodnutí je výběr webhostingu – tedy služby, na které váš web poběží. Právě ten přitom ovlivní, jak rychle se bude web načítat, jak často bude dostupný a kolik času strávíte řešením technických věcí.

Ilustrační obrázek | foto: firmanazazitky.cz

Na českém trhu působí desítky poskytovatelů. Pro toto srovnání jsme vybrali několik nejznámějších – Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi a Endora – a porovnali je z pohledu běžného uživatele.

Při hodnocení jsme sledovali hlavně to, co většina lidí opravdu řeší:

  • jak snadno se hosting používá
  • jak je spolehlivý
  • jak funguje podpora
  • jaký nabízí výkon
  • a jestli umožňuje růst projektu do budoucna

Každý hosting jsme následně ohodnotili na škále od 1 do 10 bodů.

Nejlepší webhosting v Česku (rychlá odpověď)

Pokud hledáte rychlé shrnutí, následující tabulka ukazuje, jak si podle našeho srovnání vedou vybraní hostingoví poskytovatelé.

Srovnání hostingových poskytovatelů
PořadíHostingPro koho se hodí
1. místoWebglobepro spolehlivý web bez starostí
2. místoWedospro ty, kdo chtějí co nejnižší cenu
3. místoActive24 / Websupportpro konzervativní řešení
Levnější variantaForpsipro jednoduché weby
Nejlevnější možnostEndora freehostingpro první web nebo testování

Pro většinu webů je rozhodující kombinace jednoduchosti, stability a podpory – právě tyto vlastnosti odlišují kvalitní hosting od zbytku.

Jak vybrat webhosting (bez technických detailů)

Při výběru hostingu narazíte na řadu technických pojmů. Pokud ale webhosting neřešíte denně, dává větší smysl soustředit se na praktické věci.

  • Jednoduchost použití

Pokud si web nastavujete sami, chtějte přehlednou administraci a jednoduchou instalaci WordPressu nebo jiného systému.

  • Spolehlivost

Web by měl fungovat pořád. Výpadky znamenají nejen horší dojem, ale i ztracené návštěvníky.

  • Podpora

Když se něco pokazí, potřebujete mít možnost obrátit se na někoho, kdo problém rychle vyřeší.

  • Výkon

Rychlost webu ovlivňuje nejen uživatele, ale i výsledky ve vyhledávačích.

  • Možnost růstu

Dnes máte malý web, zítra budete chtít růst. Hosting by měl umožnit jednoduchý přechod na výkonnější řešení.

Srovnání jednotlivých hostingů

1 Webglobe

Celkové hodnocení: 9 / 10

Webglobe patří mezi velmi rychle rostoucí hostingové společnosti v Česku i na Slovensku. Zaměřuje se na uživatele, kteří chtějí spolehlivý web bez zbytečných komplikací.

Velkou výhodou je důraz na jednoduchost a managed služby. Webglobe se postará o řadu technických věcí za vás – například instalaci, aktualizace nebo základní nastavení.

Zajímavou volbou je zejména WordPress hosting, který je navržený tak, aby s ním zvládli pracovat i začínající uživatelé. Řadu kroků řeší automaticky, takže se můžete soustředit na obsah webu, ne na techniku.

Pokud časem porostete, můžete navíc snadno přejít na výkonnější řešení v rámci jedné služby.

KritériumHodnocení
Rychlost9 / 10
Stabilita9 / 10
Technická podpora9 / 10
Jednoduchost správy9 / 10
Možnosti růstu9 / 10

2 Wedos

Celkové hodnocení: 7.5 / 10

Wedos je jedním z největších českých hostingů a láká především na nízké ceny.

Pokud hledáte co levnější řešení a nevadí vám si věci nastavovat sami, může být dobrou volbou. Často ho využívají technicky zdatnější uživatelé.

Na druhou stranu je potřeba počítat s méně intuitivní administrací a tím, že některé funkce jsou zpoplatněné zvlášť.

KritériumHodnocení
Rychlost8 / 10
Stabilita8 / 10
Technická podpora6 / 10
Jednoduchost správy6 / 10
Možnosti růstu8 / 10

3 Active24 / Websupport

Celkové hodnocení: 7 / 10

Active24 a Websupport dnes patří do stejné skupiny a jejich nabídka je v praxi velmi podobná. Drobně se liší v cenách některých balíčků, i když parametry jsou stejné – proto se vyplatí porovnat konkrétní nabídky.

Jde o zavedené hostingové služby, které cílí spíše na konzervativní uživatele, kteří preferují zaběhlé značky.

Pro běžné weby a firemní prezentace mohou být dobrou volbou, zejména pokud hledáte spolehlivou službu bez výrazných experimentů.

KritériumHodnocení
Rychlost7 / 10
Stabilita8 / 10
Technická podpora7 / 10
Jednoduchost správy7 / 10
Možnosti růstu7 / 10

4 Forpsi

Celkové hodnocení: 6 / 10

Forpsi je známý především jako registrátor domén a poskytovatel základního hostingu.

Pokud potřebujete jednoduchý web nebo prezentaci, může stačit. Pro náročnější projekty ale existují výkonnější alternativy.

KritériumHodnocení
Rychlost6 / 10
Stabilita7 / 10
Technická podpora6 / 10
Jednoduchost správy6 / 10
Možnosti růstu6 / 10

5 Endora

Celkové hodnocení: 5 / 10

Endora je známá především díky freehostingu. Pokud si chcete vytvořit první web nebo si něco vyzkoušet bez investice, může to být dobrý start.

Vedle webhostingu zdarma nabízí i základní placené balíčky. Pro dlouhodobý nebo náročnější projekt ale obvykle dává smysl vybrat rovnou výkonnější hosting a vyhnout se tak případné migraci jinam.

KritériumHodnocení
Rychlost4 / 10
Stabilita5 / 10
Technická podpora5 / 10
Jednoduchost správy6 / 10
Možnosti růstu4 / 10

Jaký webhosting vybrat?

To závisí hlavně na tom, co od webu očekáváte.

  • Chcete-li web, který bude fungovat bez starostí, dává smysl sáhnout po řešení zaměřeném na jednoduchost a podporu.
  • Pokud je pro vás hlavní cena, existují levnější varianty, ale často za cenu složitější správy.
  • Pokud si chcete web jen vyzkoušet, může stačit i freehosting.

Shrnutí

Webhosting není jen technická služba na pozadí. Ovlivňuje rychlost, spolehlivost i to, kolik času budete muset webu věnovat.

Na českém trhu existuje několik známých poskytovatelů – Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi nebo Endora. Každý z nich se hodí pro jiný typ projektu.

Pokud ale hledáte řešení, které kombinuje jednoduchost, výkon a možnost růstu, vyplatí se vybírat pečlivě. Právě tyto vlastnosti totiž rozhodují o tom, jestli váš web bude dlouhodobě fungovat bez problémů.

Bluetooth reprák z Ikea stojí méně než porce masových koulí. Jak hraje?

Ikea Kallsup

Že Ikea umí nasadit velmi atraktivní ceny nikoho nepřekvapí, ale bluetooth reprosoustava za 129 Kč vypadá spíše jako vtip, nebo překlep v cenovce. Není. Koupili jsme hned dva kusy (byl pro to dobrý...

Proleťte se kolem Měsíce s posádkou Artemis II, ale pozpátku

NASA zveřejnila první snímky Země pořízené posádkou mise Artemis II. (4. dubna...

Účastníci letu Artemis II jsou již zpátky na Zemi a NASA se pomalu připravuje zveřejnit stovky gigabajtů obrazových dat, které na své cestě pořídili. Pojďme si před tím připomenout pozpátku, jak...

Unikátní Anson spíše než nadšení vzbudil posedlost, říká pilot

Průlet lehkého bombardéru Avro Anson na leteckém dni v Hosíně, 2025

Brzy to bude rok, co se Česko stalo novým domovem unikátního historického letounu Avro Anson původní verze Mk.I, jediným letuschopným exemplářem na světě. Na to, jaký byl první rok s tímto vzácným...

Írán odhalil slabinu USA: létající benzinky. Ve válce s Čínou by to byl velký průšvih

Premium
Americký tanker KC-135 v Mošnově

Spojené státy se zotavují ze svého útoku na nechvalně proslulou šíitskou diktaturu. Z politického hlediska zatím vypadá dost rozpačitě. Z vojenského pohledu má být úspěšný. Alespoň podle vyjádření...

Jaké skvosty nabídlo letošní setkání parních lokomotiv v Drážďanech

18. Dresdner Dampfloktreffen 2026

Minulý víkend se konal již 18. ročník drážďanského setkání nejen parních lokomotiv. Vyzdvihněme si některé zajímavé kusy z této akce.

Už nechtějí jen kliknutí. Nový trik ClickFix vás donutí hacknout se sami

Ilustrační snímek

Phishing už dávno nevypadá jen jako špatně přeložený e-mail od „nigerijského prince“. V roce 2026 jde o vysoce profesionální byznys digitálního vydírání, který sází na AI generované zprávy, falešné...

21. dubna 2026

Nejlepší webhosting v Česku: Které služby se hodí pro vlastní web v roce 2026?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Chcete si vytvořit vlastní web, blog nebo menší e-shop? Jedním z prvních rozhodnutí je výběr webhostingu – tedy služby, na které váš web poběží. Právě ten přitom ovlivní, jak rychle se bude web...

21. dubna 2026

Před 100 lety se narodila Alžběta II., princezna, s níž se nepočítalo na trůn

Královna Alžběta II. na oficiálním portrétu z roku 1952

Na jaře 1926 přišla v Londýně na svět dívka, která měla původně zůstat stranou velkých dějin. Osud ale rozhodl jinak a z Alžběty II. se stala panovnice, jež provázela Británii i Commonwealth velkou...

21. dubna 2026

V ČSSR se „díky" RVHP vyráběly i notně zastaralé tramvaje pro NDR

Tramvaj Tatra T2D (v ČSSR vyráběná Gotha T2-62 pro NDR). Naumburg, 1989

V tramvajové velmoci Československu bylo ve druhé polovině 60. let vyrobeno i více než sto v té době již archaických tramvají Tatra T2D. Byly to stroje východoněmecké konstrukce vyráběné právě pro...

21. dubna 2026

Zjistěte, co o vás Facebook prozrazuje ostatním

Image by Dennis from Pixabay

Nastavení soukromí nemusí být rébus, pokud přesně víte, kam kliknout pro omezení nechtěných žádostí nebo úpravu viditelnosti svých příspěvků. Snadno si ohlídáte, komu se zobrazuje vaše historie, a...

20. dubna 2026

Americká blokáda pokračuje. Čísla mluví proti ní. Minolovky jsou na cestě

Minolovka USS Pioneer

Když vás v dobách Twitteru někdo zablokoval, mohli jste mu to oplatit. Zablokovali jste ho také. Přesně o to se teď pokouší bývalý velký příznivce sociální sítě s modrozeleným ptákem ve znaku,...

19. dubna 2026

Rozbitá toaleta a spánek bez postele. Jak žili astronauti během mise Artemis II

Premium
Pohled na Zemi zpoza Měsíce

Víc než devět dní strávili čtyři lidé na cestě k Měsíci a zpět během mise Artemis II. Jak žili v maličké lodi Orion? Co je zlobilo? A na čem si ve vesmíru pochutnávali? Nejen o tom přináší informace...

19. dubna 2026

Probíráte s chatbotem své zdraví? Dejte si pozor na to, co vám odpovídá

Premium
Ilustrační snímek

Chatboti pohánění generativní umělou inteligencí se pro mnoho lidí stali tak blízkou součástí jejich životů, že se jich ptají i na řadu intimních věcí, a to včetně vztahů nebo zdraví. To nemusí být...

18. dubna 2026

Jaké skvosty nabídlo letošní setkání parních lokomotiv v Drážďanech

18. Dresdner Dampfloktreffen 2026

Minulý víkend se konal již 18. ročník drážďanského setkání nejen parních lokomotiv. Vyzdvihněme si některé zajímavé kusy z této akce.

18. dubna 2026

Nová technologie čipů má za cíl odhalovat deepfake už u zdroje

Jako první zajímavost z Digital Experience jsme vybrali prototyp fotoaparátu...

Nástup generativní umělé inteligence ještě víc tlačí na uživatele, aby přemýšleli nad důvěryhodností obsahu, který je jim předkládán na různých platformách. U obrázků a fotografií se nyní řada...

17. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Unikátní Anson spíše než nadšení vzbudil posedlost, říká pilot

Průlet lehkého bombardéru Avro Anson na leteckém dni v Hosíně, 2025

Brzy to bude rok, co se Česko stalo novým domovem unikátního historického letounu Avro Anson původní verze Mk.I, jediným letuschopným exemplářem na světě. Na to, jaký byl první rok s tímto vzácným...

16. dubna 2026

Nové AirPods Max 2 se naučily nové funkce, zvukem ale na konkurenci nestačí

AirPods Max 2

V soutěži „najdi deset rozdílů“ by to byl chyták. Mimo USB-C konektoru, který už při „upgradu“ v roce 2024 nahradil dřívější Lightning, jsou sluchátka na pohled na chlup stejná, jako ty z první...

16. dubna 2026

