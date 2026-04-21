Nejlepší webhosting v Česku: Které služby se hodí pro vlastní web v roce 2026?

Na českém trhu působí desítky poskytovatelů. Pro toto srovnání jsme vybrali několik nejznámějších – Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi a Endora – a porovnali je z pohledu běžného uživatele.
Při hodnocení jsme sledovali hlavně to, co většina lidí opravdu řeší:
- jak snadno se hosting používá
- jak je spolehlivý
- jak funguje podpora
- jaký nabízí výkon
- a jestli umožňuje růst projektu do budoucna
Každý hosting jsme následně ohodnotili na škále od 1 do 10 bodů.
Nejlepší webhosting v Česku (rychlá odpověď)
Pokud hledáte rychlé shrnutí, následující tabulka ukazuje, jak si podle našeho srovnání vedou vybraní hostingoví poskytovatelé.
|Pořadí
|Hosting
|Pro koho se hodí
|1. místo
|Webglobe
|pro spolehlivý web bez starostí
|2. místo
|Wedos
|pro ty, kdo chtějí co nejnižší cenu
|3. místo
|Active24 / Websupport
|pro konzervativní řešení
|Levnější varianta
|Forpsi
|pro jednoduché weby
|Nejlevnější možnost
|Endora freehosting
|pro první web nebo testování
Pro většinu webů je rozhodující kombinace jednoduchosti, stability a podpory – právě tyto vlastnosti odlišují kvalitní hosting od zbytku.
Jak vybrat webhosting (bez technických detailů)
Při výběru hostingu narazíte na řadu technických pojmů. Pokud ale webhosting neřešíte denně, dává větší smysl soustředit se na praktické věci.
- Jednoduchost použití
Pokud si web nastavujete sami, chtějte přehlednou administraci a jednoduchou instalaci WordPressu nebo jiného systému.
- Spolehlivost
Web by měl fungovat pořád. Výpadky znamenají nejen horší dojem, ale i ztracené návštěvníky.
- Podpora
Když se něco pokazí, potřebujete mít možnost obrátit se na někoho, kdo problém rychle vyřeší.
- Výkon
Rychlost webu ovlivňuje nejen uživatele, ale i výsledky ve vyhledávačích.
- Možnost růstu
Dnes máte malý web, zítra budete chtít růst. Hosting by měl umožnit jednoduchý přechod na výkonnější řešení.
Srovnání jednotlivých hostingů
1 Webglobe
Celkové hodnocení: 9 / 10
Webglobe patří mezi velmi rychle rostoucí hostingové společnosti v Česku i na Slovensku. Zaměřuje se na uživatele, kteří chtějí spolehlivý web bez zbytečných komplikací.
Velkou výhodou je důraz na jednoduchost a managed služby. Webglobe se postará o řadu technických věcí za vás – například instalaci, aktualizace nebo základní nastavení.
Zajímavou volbou je zejména WordPress hosting, který je navržený tak, aby s ním zvládli pracovat i začínající uživatelé. Řadu kroků řeší automaticky, takže se můžete soustředit na obsah webu, ne na techniku.
Pokud časem porostete, můžete navíc snadno přejít na výkonnější řešení v rámci jedné služby.
|Kritérium
|Hodnocení
|Rychlost
|9 / 10
|Stabilita
|9 / 10
|Technická podpora
|9 / 10
|Jednoduchost správy
|9 / 10
|Možnosti růstu
|9 / 10
2 Wedos
Celkové hodnocení: 7.5 / 10
Wedos je jedním z největších českých hostingů a láká především na nízké ceny.
Pokud hledáte co levnější řešení a nevadí vám si věci nastavovat sami, může být dobrou volbou. Často ho využívají technicky zdatnější uživatelé.
Na druhou stranu je potřeba počítat s méně intuitivní administrací a tím, že některé funkce jsou zpoplatněné zvlášť.
|Kritérium
|Hodnocení
|Rychlost
|8 / 10
|Stabilita
|8 / 10
|Technická podpora
|6 / 10
|Jednoduchost správy
|6 / 10
|Možnosti růstu
|8 / 10
3 Active24 / Websupport
Celkové hodnocení: 7 / 10
Active24 a Websupport dnes patří do stejné skupiny a jejich nabídka je v praxi velmi podobná. Drobně se liší v cenách některých balíčků, i když parametry jsou stejné – proto se vyplatí porovnat konkrétní nabídky.
Jde o zavedené hostingové služby, které cílí spíše na konzervativní uživatele, kteří preferují zaběhlé značky.
Pro běžné weby a firemní prezentace mohou být dobrou volbou, zejména pokud hledáte spolehlivou službu bez výrazných experimentů.
|Kritérium
|Hodnocení
|Rychlost
|7 / 10
|Stabilita
|8 / 10
|Technická podpora
|7 / 10
|Jednoduchost správy
|7 / 10
|Možnosti růstu
|7 / 10
4 Forpsi
Celkové hodnocení: 6 / 10
Forpsi je známý především jako registrátor domén a poskytovatel základního hostingu.
Pokud potřebujete jednoduchý web nebo prezentaci, může stačit. Pro náročnější projekty ale existují výkonnější alternativy.
|Kritérium
|Hodnocení
|Rychlost
|6 / 10
|Stabilita
|7 / 10
|Technická podpora
|6 / 10
|Jednoduchost správy
|6 / 10
|Možnosti růstu
|6 / 10
5 Endora
Celkové hodnocení: 5 / 10
Endora je známá především díky freehostingu. Pokud si chcete vytvořit první web nebo si něco vyzkoušet bez investice, může to být dobrý start.
Vedle webhostingu zdarma nabízí i základní placené balíčky. Pro dlouhodobý nebo náročnější projekt ale obvykle dává smysl vybrat rovnou výkonnější hosting a vyhnout se tak případné migraci jinam.
|Kritérium
|Hodnocení
|Rychlost
|4 / 10
|Stabilita
|5 / 10
|Technická podpora
|5 / 10
|Jednoduchost správy
|6 / 10
|Možnosti růstu
|4 / 10
Jaký webhosting vybrat?
To závisí hlavně na tom, co od webu očekáváte.
- Chcete-li web, který bude fungovat bez starostí, dává smysl sáhnout po řešení zaměřeném na jednoduchost a podporu.
- Pokud je pro vás hlavní cena, existují levnější varianty, ale často za cenu složitější správy.
- Pokud si chcete web jen vyzkoušet, může stačit i freehosting.
Shrnutí
Webhosting není jen technická služba na pozadí. Ovlivňuje rychlost, spolehlivost i to, kolik času budete muset webu věnovat.
Na českém trhu existuje několik známých poskytovatelů – Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi nebo Endora. Každý z nich se hodí pro jiný typ projektu.
Pokud ale hledáte řešení, které kombinuje jednoduchost, výkon a možnost růstu, vyplatí se vybírat pečlivě. Právě tyto vlastnosti totiž rozhodují o tom, jestli váš web bude dlouhodobě fungovat bez problémů.