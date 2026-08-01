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Nejlepší webhosting pro firmy a podnikatele: srovnání českých služeb 2026

Komerční sdělení   4:00

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Komerční sdělení

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Pomalý web odrazuje zákazníky. Výpadek navíc poškozuje pověst firmy. Podle čeho tedy vybrat webhosting, který vás nezklame zrovna ve chvíli, kdy na webu záleží nejvíc? Otestovali jsme šest nejznámějších poskytovatelů na českém a slovenském trhu. Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi a Endoru a porovnali je z pohledu firem a podnikatelů, kteří na svém webu skutečně staví byznys.

Výběr webhostingu není radno podcenit. Pokud vám web přivádí zákazníky, hosting ovlivňuje jeho rychlost, bezpečí a spolehlivost. Rozdíly mezi jednotlivými službami přitom nejsou jen v ceně, ale především ve výkonu, stabilitě a kvalitě podpory.

Na českém trhu působí desítky hostingových společností, které nabízejí řešení od levného startu pro první web až po výkonný hosting pro náročnější firemní projekty. Pro toto srovnání webhostingů jsme vybrali šest nejznámějších poskytovatelů a podívali se na ně očima podnikatele – tedy na to, co reálně ovlivní chod vašeho webu.

Při hodnocení jsme sledovali pět klíčových kritérií:

  • rychlost webu
  • stabilitu a dostupnost služeb
  • kvalitu technické podpory
  • jednoduchost správy
  • možnosti dalšího růstu projektu

Každý hosting jsme následně ohodnotili na škále od 1 do 10 bodů.

Nejlepší webhosting v Česku – rychlý přehled

Následující tabulka ukazuje, jak si podle našeho srovnání vedou vybraní poskytovatelé webhostingu na českém trhu. Včetně toho, pro jaký typ webu se která služba hodí nejlépe.

PoskytovatelHodnoceníPro koho je ideální
Webglobe9 / 10Firemní weby a e-shopy, které chtějí spolehlivost, managed služby a prostor pro růst
Wedos7,5 / 10Technicky zdatné uživatele a vývojáře, kteří ocení nízkou cenu a širokou konfiguraci
Active247 / 10Firmy preferující zavedeného poskytovatele s dlouholetou historií
Websupport6,5 / 10Menší projekty, startupy a jednotlivé tvůrce webů, zejména na Slovensku
Forpsi6 / 10Levný základní hosting pro menší weby a jednoduché prezentace
Endora5 / 10Testování projektů a start s freehostingem před přechodem na placený tarif

Jak poznat kvalitní webhosting pro firemní web

Při výběru webhostingu často narazíte na dlouhý seznam technických parametrů. Ty jsou jistě důležité, ale samy o sobě neříkají, jak bude váš web v reálném provozu fungovat.

Pokud vybíráte webhosting pro firemní web, dává větší smysl sledovat především to, jak který parametr ovlivní váš byznys.

1 Rychlost webu

Rychlost načítání webu má přímý vliv na chování návštěvníků i na pozice ve vyhledávačích. Pomalejší web znamená vyšší míru odchodů a horší umístění ve výsledcích vyhledávání.

Moderní hostingy proto sázejí na rychlé NVMe disky, optimalizované servery a technologie pro caching obsahu.

Pro vás jako provozovatele webu je ale nejdůležitější výsledek: rychlejší web znamená lepší uživatelský zážitek a často i vyšší konverze.

2 Stabilita a dostupnost:

Výpadek webu znamená nejen ztracené objednávky, ale i poškozenou reputaci firmy. Spolehlivý hosting proto musí zajistit vysokou dostupnost, pravidelné zálohy a monitoring infrastruktury.

Pokud váš web generuje poptávky nebo objednávky, stabilita hostingu je jedna z věcí, na které se opravdu nevyplatí šetřit.

3 Technická podpora

I dobře nastavený web může občas narazit na problém – například při aktualizaci systému nebo při náhlé vyšší návštěvnosti. V takových chvílích rozhoduje rychlost a kvalita technické podpory.

Pro podnikatele je klíčové mít po ruce tým, který dokáže problém vyřešit rychle, aniž by bylo nutné řešit složité technické detaily sám.

4 Jednoduchá správa

Kvalitní webhosting by měl umožnit snadnou instalaci redakčních systémů, správu domén, e‑mailů i databází. Přehledná administrace šetří čas a umožňuje firmám soustředit se na vlastní podnikání, ne na technikálie.

Pokud jste někdy spravovali web přes zmatenou administraci, víte, jak velký rozdíl dokáže dobré rozhraní udělat.

5 Možnosti růstu

Weby a online projekty se vyvíjejí. Kvalitní hosting by proto měl umožnit jednoduchý přechod na výkonnější řešení, například virtuální server (VPS), aniž by bylo nutné celý web složitě migrovat jinam.

Pro firmu, která plánuje růst, je to zásadní faktor při výběru webhostingu.

Přehled poskytovatelů webhostingu v Česku a na Slovensku

Následující přehled shrnuje, na co se jednotliví poskytovatelé webhostingu typicky zaměřují.

WebglobeManaged hosting a firemní řešení s prostorem pro růst
WedosNízké ceny a široké možnosti konfigurace pro technicky zdatné uživatele
Active24Tradiční hosting se stabilním zázemím pro firemní zákazníky
WebsupportJednoduchá administrace pro menší weby a startupy (silné na Slovensku)
ForpsiLevný registrátor domén se základním webhostingem
EndoraFreehosting a levné placené balíčky pro start a testování

Srovnání jednotlivých webhostingů pro firemní weby

Webglobe

celkové hodnocení 9/10

Webglobe je nejrychleji rostoucí hostingovou společností v Čechách a na Slovensku. Zaměřuje se především na podnikatele a firmy, které potřebují spolehlivý provoz webu i e‑mailových služeb.

Vedle klasického sdíleného hostingu nabízí i širokou škálu managed služeb, které podnikatelům výrazně usnadňují provoz webu. V praxi to znamená, že se Webglobe stará o řadu technických úkonů – například instalaci WordPressu, aktualizace nebo správu serveru.

Nechcete-li řešit technické detaily a raději se soustředíte na podnikání, může být právě tento typ webhostingu pro vás nejlepší volbou.

Velkou výhodou je i široká nabídka tarifů, která dává prostor pro postupný růst. Můžete začít na běžném sdíleném hostingu a v případě potřeby jednoduše přejít na výkonnější řešení, aniž by bylo nutné celý web stěhovat jinam.

Wedos

celkové hodnocení 7,5/10

Wedos patří mezi největší české poskytovatele webhostingu a je známý především díky relativně nízkým cenám.

Hosting je oblíbený zejména mezi technicky orientovanými uživateli a vývojáři, kteří ocení široké možnosti konfigurace a příznivé ceny.

Pokud máte vlastní technické zázemí nebo spravujete více projektů, může být Wedos zajímavou volbou.

Naopak pokud webhostingu příliš nerozumíte, budete se pravděpodobně potýkat se zastaralejší a méně intuitivní administrací.

Active24

celkové hodnocení 7/10

Active24 patří mezi tradiční hostingové firmy na trhu a nabízí služby zaměřené především na firemní zákazníky.

Výhodou je dlouhodobá stabilita a zkušenosti na trhu. Pokud preferujete zavedenou firmu s historií a stabilním zázemím, může být tento poskytovatel zajímavou volbou.

Na druhou stranu patří mezi dražší poskytovatele a administrace nepůsobí tak moderně jako u novějších hostingových platforem.

Websupport

celkové hodnocení 6,5/10

Websupport je hostingová společnost dobře známá hlavně na Slovensku. Patří stejnému majiteli jako Active24, a proto nabízí téměř totožné služby za stejné ceny.

Rozdíl je spíše v marketingu. Zatímco Active24 míří na tradiční firemní zákazníky, Websupport oslovuje spíše menší projekty, startupy a jednotlivé tvůrce webů.

Výhodou je poměrně jednoduchá administrace a přehledná nabídka služeb. Pro menší weby, osobní projekty nebo jednodušší firemní prezentace může být Websupport rozumnou volbou.

Pro větší projekty nebo náročnější infrastrukturu však může být nabídka omezenější než u některých konkurentů.

Forpsi

celkové hodnocení 6/10

Forpsi je známý především jako levný registrátor domén a poskytovatel základního webhostingu.

Hosting je vhodný zejména pro menší weby, jednoduché firemní prezentace nebo projekty, které nemají vysoké nároky na výkon.

Pokud potřebujete jen jednoduchý prostor pro web a e‑mail, může takové řešení bohatě stačit. Ve srovnání s modernějšími hostingovými platformami však může působit technologicky konzervativněji.

Endora

celkové hodnocení 5/10

Endora je známá především díky oblíbenému freehostingu. Vedle bezplatného tarifu nabízí i velmi levné, ale slušně vybavené placené balíčky.

Díky tomu můžete začít s webem zdarma, třeba jen na zkoušku a testování, a později snadno přejít na vyšší tarif, který zvládne i menší firemní web.

Pro náročnější projekty nebo weby s vyšší návštěvností je ale obvykle vhodnější zvolit výkonnější hosting.

Jaký webhosting vybrat podle typu projektu?

Výběr webhostingu by měl vždy vycházet z typu projektu a očekávaného růstu.

  • Pro firemní web nebo e‑shop – důležitá je kombinace výkonu, stability a podpory. Pokud web přivádí zákazníky nebo generuje objednávky, vyplatí se zvolit hosting zaměřený na podnikatele a růst projektu.
  • Pro technicky orientované projekty – vývojáři často preferují hostingy se širokými možnostmi konfigurace a nízkou cenou.
  • Pro menší firemní prezentace – jednodušší hosting může být dostatečný například u menších projektů nebo statických webů.
  • Pro první web nebo testování projektu – levné nebo bezplatné hostingy mohou posloužit jako startovací řešení.

Často kladené otázky o webhostingu (FAQ)

Jaký webhosting je nejlepší pro firmu?

Pro firemní web je důležitá především stabilita, rychlost a kvalitní technická podpora. Firmy proto často volí hosting zaměřený na podnikání, který umožňuje růst projektu a nabízí profesionální infrastrukturu.

Kolik stojí webhosting v Česku?

Cena webhostingu se obvykle pohybuje od několika desítek korun měsíčně u základních tarifů až po vyšší částky u výkonnějších řešení. Rozdíly v ceně často souvisejí s výkonem serveru, podporou nebo dalšími službami.

Jaký hosting je nejlepší pro WordPress?

Pro weby na WordPressu je vhodné zvolit hosting optimalizovaný přímo na tento systém. Takový WordPress hosting obvykle nabízí automatickou instalaci a aktualizace, lepší výkon a další výhody navíc.

Má smysl freehosting?

Freehosting může být dobrý pro testování projektů nebo první zkušenosti s tvorbou webu. Pro firemní web nebo e‑shop se ale většinou vyplatí zvolit placený hosting, který nabízí vyšší výkon a stabilitu.

Jak poznám, že můj web potřebuje výkonnější hosting?

Typickými signály jsou pomalé načítání webu, časté výpadky nebo problémy při vyšší návštěvnosti. Pokud web roste a přivádí více zákazníků, může být vhodné přejít na výkonnější hosting nebo server.

Shrnutí: jak vybrat nejlepší webhosting pro firmu?

Webhosting dnes není jen technická služba, ale základní infrastruktura každého online podnikání. Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli se neprojevují pouze v ceně, ale i v rychlosti webu, stabilitě služeb nebo kvalitě technické podpory.

Na českém trhu působí několik známých poskytovatelů, kteří se zaměřují na různé typy zákazníků. Mezi nejznámější patří například Webglobe, Wedos, Active24, Websupport, Forpsi nebo Endora.

Pokud vybíráte webhosting pro svůj web, vyplatí se sledovat nejen cenu, ale především to, jak dobře daná služba podpoří dlouhodobý růst vašeho online projektu.

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