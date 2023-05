Ověřte si, jestli někdo nepoužívá tajně váš počítač

Hlídat si přístup do vašeho počítače by mělo být samozřejmostí. Protože může obsahovat velké množství citlivých a soukromých informací, tak si asi nikdo z nás nepřeje, aby se dostaly k někomu cizímu, možná ani k členům rodiny. Pokud máte podezření, že se tak stalo, poradíme, jak to prověřit.