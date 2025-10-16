Klid duše i pohodlí. Tuto „krabičku“ by měl mít doma každý

Václav Nývlt
Pláč, slzy, vztek. Přijít o nenahraditelná videa, fotky, dokumenty, rozpracované projekty nebo třeba uložený herní pokrok může být bolestivá zkušenost, přitom jí lze snadno předejít. Přinášíme pět tipů, jak využít takzvané síťové úložiště neboli NAS.
Část 1/3

NAS QNAP TS-216G

Takzvaný NAS, tedy network attached storage, po česku „síťové úložiště“, je krabička s vysokokapacitními pevnými disky, kterou síťovým kabelem připojíte k routeru a po správném nastavení do ní můžete nahrávat a z ní načítat data ze všech možných zařízení. Ona toho zpravidla umí mnohem víc, ale toto je to hlavní.

V tomto textu si ukážeme ty nejzákladnější, ale zároveň nejdůležitější možnosti využití.

Na trhu je mnoho zařízení různých značek, my jsme pro naše pokusy zvolili nový model jednoho z hlavních výrobců síťových úložišť, přesněji TS 216G od společnosti QNAP. Má šachty na dva disky, my do nich vložili 12TB WD RED určené pro nonstop provoz, přičemž kvůli větší bezpečnosti dat disky vzájemně zrcadlíme. Pokud by jeden odešel, data jsou na druhém. Pro náročné uživatele je vedle 1 gbit/s rozhraním vybaven i 2,5 gbit/s portem. Čtyřjádrový procesor ARM je vybaven NPU jednotkou, kterou v jedné aplikaci i naplno využijeme.

Každodenní rutina Záloha fotek a videí z mobilu

Ztráta chytrého telefonu nebo tabletu zpravidla znamená mnoho komplikací, jednou z těch, co může bolet dlouhodobě, je ztráta uložených fotografií. K jejich automatické záloze můžete použít cloudové služby typu Google Drive nebo iCloud, ale překvapivě hodně lidí to nedělá – ať již proto, že nechtějí platit měsíční poplatek za úložný prostor, nebo proto, že nechtějí posílat soukromé fotografie do systému třetí strany.

Nemusíte. Stačí do telefonu nainstalovat aplikaci QFile Pro a nastavit co, kdy, jak a kam chcete zálohovat. Proces může být automatický na pozadí, já proces zpravidla pouštím ručně. Fotky se v plné kvalitě a se zachováním všech vlastností nahrají na NAS. Tam se k nim dostanete jak z počítače, tak chytrého telefonu nebo tabletu, a to dokonce i na dálku odkudkoli.

Aplikace QFile Pro a QuMagie pro Android

Aplikace je k dispozici jak pro Android, tak Apple.

Co na Google Drive využívám velmi rád je automatické indexování fotek podle obličejů, objektů a míst pořízení – v obrovském množství obrázků to umožňuje efektivně vyhledávat. A to lze udělat i s NAS, přičemž díky NPU jednotce pro AI úlohy, kterou v některých nových modelech naleznete, je zpracování fotografií docela svižné.

Potřebujete k tomu aplikaci QuMagie, kterou necháte běžet přímo v NAS. Fotky jsou zpracovány a vy můžete rozpoznané obličeje pojmenovat. Místa zařadí podle GPS souřadnic v EXIF tagů fotografií a rozpozná i základní objekty – takže pak můžete vyhledat třeba „auto“ a dostanete fotky auta. Co zatím chybí, je vyhledávání podle textů na fotkách, takže pokud si vyfotíte poznámku nebo třeba plátno na přednášce, takto (aspoň zatím) v QuMagie fotky nevyhledáte.

Prohlížet a vyhledávat ve fotkách uložených na NAS můžete i na chytrých telefonech a tabletech, aplikace QuMagie je připravena i pro ně.

Na jeden NAS může telefony zálohovat celá rodina, stačí správně vytvořit a nastavit uživatele tak, aby měl každý svůj soukromý prostor.



