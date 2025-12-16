Zatímco v Austrálii se nově děti do 16 let musejí vyrovnat se zákazem některých aplikací, v Británii přicházejí s jiným nápadem, jak ochránit mládež před nevhodným obsahem.
Podle deníku Financial Times se britská vláda obrátila na společnosti Apple a Google s žádostí o vytváření nástrojů, které by na úrovni operačního systému dokázali rozpoznat nahotu. Ty by následně mohly být využity k tomu, aby se zabránilo jejímu zobrazení uživatelům, kteří by nepředložili důkazy, že jsou dospělí.
Za takový důkaz by se mohl brát třeba nějaký biometrický sken nebo případně ověřený důkaz totožnosti. To by pak bylo podmínkou k zobrazování nebo výrobě obsahu, který obsahuje nahé tělo.
|
Australské děti jsou zpět na sítích, zákazu navzdory. Pomáhají rodiče i falešné tváře
Ačkoli se návrh zaměřuje na mobilní zařízení, mohl by být rozšířen i na stolní počítače. Ostatně například v Microsoft Teams už je funkce pro kontrolu nevhodného obsahu.
Cílem nyní není přijít s nějakým zákonem, který by toto nařizoval, ale dohoda, kterou by technologičtí giganti přijali dobrovolně.
Apple nabízí nástroj nazvaný „Communication Safety“, který dokáže detekovat nahé fotografie ve Zprávách, AirDropu a dalších aplikacích. Zatímco každý mladší 13 let potřebuje rodičovský přístupový kód, každý starší 13 let může ignorovat varování a obsah si zobrazit. Google zase nabízí varování Family Link.
|
Jak reagovat, když přistihnete dítě u porna? Zákaz nefunguje, tvrdí psycholožka
To jsou ale systémy v aplikacích, které nefungují všude, především na aplikacích třetích stran. Právě kontrola na úrovni operačního systému by pak měla nad celým zařízením kontrolu, ale musela by běžet neustále přímo v telefonu či počítači a tak brát část výkonu a energie.