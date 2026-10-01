Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na levné počítače zapomeňte. Čeká se další zdražování, úleva přijde až za dlouho

Roman Všetečka
aktualizováno  0:16
Premium

Ilustrační snímek | foto: Roman Všetečka, Technet.cz

Pokud jste si ještě nedávno mysleli, že stačí ještě chvíli počkat, než se přežene současná čipová krize a ceny počítačů zase spadnou, pak jste se nejspíš spletli. Takto levné systémy už možná nepřijdou nikdy.

Vzpomínáte si ještě, když se na začátku dvacátých let tohoto století rozjela kryptoměnová horečka, která zvýšila poptávku po grafických kartách natolik, že řada z nich nebyla prakticky k dostání, a když, tak za přemrštěné ceny? Nyní je situace ještě daleko horší.

Současný nástup generativní umělé inteligence přímo uzurpuje výrobní kapacitu hned více klíčových komponent, které jsou součástí počítačů. Vedle grafických karet jsou to i operační paměti a úložiště.

Vzhledem k tomu, že ceny u dodavatelů zaostávají za spotřebitelskými cenami o několik měsíců, dodal také, že ceny počítačů do konce tohoto roku ještě vzrostou o 5 % až 20 %.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích

Bratislava, rok 1971

Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...

Když pára na kolejích dosyčela. Jak se ČSD loučily s parními vlaky

Lokomotiva řady 556.0

Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se...

Vlak, který „zmenšil“ Francii. Oranžová revoluce na kolejích začala před 45 lety

Tři vysokorychlostní vlaky TGV v úterý 22. září 1981 jsou na kolejích v depu v...

Když byl 27. září 1981 zahájen komerční provoz vysokorychlostních vlaků TGV, málokdo mohl předpokládat, v jak velký úspěch se tento francouzský projekt nakonec přetaví. Od té doby se tato tři písmena...

Symfonie motorů Merlin. Duxford oslavil 90. výročí Spitfiru ve velkém stylu

Duxford Battle of Britain Air Show

Druhý zářijový víkend se v anglickém Duxfordu konala velká letecká přehlídka Battle of Britain Air Show. Letos se nesla v duchu 90. výročí prvního vzletu letounu Spitfire. Zajímavá byla skupina...

Nevyužili výjimku z nařízení EU a vytvořili sluchátka, po kterých mnozí volali

Premium
Sennheiser Momentum True Wireless 5

Vyzkoušeli jsme jedny z nejzajímavějších sluchátek na trhu. Nový model zcela bezdrátových sluchátek Sennheiser totiž umožňuje uživatelskou výměnu akumulátorů jak ve sluchátkách, tak v nabíjecím...

Na levné počítače zapomeňte. Čeká se další zdražování, úleva přijde až za dlouho

Premium
Ilustrační snímek

Pokud jste si ještě nedávno mysleli, že stačí ještě chvíli počkat, než se přežene současná čipová krize a ceny počítačů zase spadnou, pak jste se nejspíš spletli. Takto levné systémy už možná...

1. října 2026,  aktualizováno 

KVÍZ: Ve škole propadali, přesto změnili svět. Znáte příběhy slavných vědců?

Albert Einstein

Ani lidé, kteří později změnili vědu a techniku, neměli cestu k úspěchu vždy hladkou. Poznáte slavné osobnosti podle jejich školních nezdarů, překážek a překvapivých životních příběhů? O voucher na...

vydáno 1. října 2026

Humanoidní roboti opouštějí laboratoře. Kde už mohou skutečně nahradit člověka?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Humanoidní roboti už nejsou jen technologickou atrakcí. Umělá inteligence, automatizace a další inovace je postupně posouvají do výroby, logistiky i služeb, kde mohou přebírat část práce lidí. Kam...

30. září 2026  15:20,  aktualizováno  1. 10.

OpenAI představila Dots. Pomocníka, který vás téměř nebude potřebovat

OpenAI představila allways-on asistenty Dots

Firma OpenAI přinesla odpověď na nedávno představené always-on agenty Meta Muse nebo Grok Bot. Na rozdíl od běžného chatbota, který zpravidla odpovídá na konkrétní dotazy, mohou Dots průběžně...

30. září 2026  15:03

Vesmírný záchranář neřízeně rotoval a po neúspěchu nyní shořel v atmosféře

Vizualizace přiblížení sondy Link k observatoři Swift

Narychlo připravená záchranná mise, která měla zachránit kosmickou observatoř, se nepovedla. Na konci září speciální kosmický robot se třemi rameny skončil svou cestu, když shořel v atmosféře....

30. září 2026  9:55

Pamatujete? Takto vypadal obraz z VHS kazet, které nyní slaví 50leté výročí

VHS 50 let

VHS kazety slaví 50 let od uvedení na trh, pro několik generací diváků byly naprosto zásadním nosičem. Mladší ročníky měly možná VHS kazetu v ruce jen při vyklízení sklepa nebo půdy a nikdy neviděli,...

30. září 2026

„Nesmí ti dojít pevnina.“ Nejstarší letecký závod světa slaví 120 let

Koš, ve kterém vítězná posádka strávila téměř 61 hodin.

Je to nejstarší a v jistých ohledech i nejextrémnější letecký závod na světě. Pohár Gordona Bennetta poprvé odstartoval 30. září 1906, tedy před 120 lety z Tuilerijských zahrad v Paříži. Tomáš Hora...

30. září 2026

POZOR VLAK: Objevili jsme autora slavné MUVky. Jeho stroj dodnes pomáhá

163. díl magazínu POZOR VLAK

Více než tisíc kusů legendárního motorového univerzálního vozíku MUV 69, osm set přívěsných vozíků PK a PVK, osmdesát sněhových fréz KSF 70, šedesát pluhů na úpravu štěrkového lože PUŠL 71 a mnoho...

30. září 2026

Další éra vědy o Měsíci. Nový seismometr měří otřesy, pomůže při stavbě základny

Premium
Vědci dokončili lunární seismometr (ve výřezu). Astronauti ho musí zakopat pod...

Hotovo. Vědci dokončili lunární seismometr. Astronauti ho musí zakopat pod povrch Měsíce. Teď už se jen čeká, kdy tam lidé poletí, píše magazín Víkend DNES.

29. září 2026

KVÍZ: AI, humanoidní roboti i technologie budoucnosti. Jak dobře se v nich vyznáte?

Týden inovací 2025

Umělá inteligence už nepíše jen texty. Řídí roboty, pomáhá analyzovat zdravotnická data a mění programování, zatímco digitální dvojčata, blockchain nebo kvantové počítače otevírají další možnosti....

vydáno 29. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Když pára na kolejích dosyčela. Jak se ČSD loučily s parními vlaky

Lokomotiva řady 556.0

Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se...

29. září 2026

Loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Vypustila nový typ satelitů

Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X...

Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových...

28. září 2026  16:34,  aktualizováno  19:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×