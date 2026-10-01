Na levné počítače zapomeňte. Čeká se další zdražování, úleva přijde až za dlouho

Vzpomínáte si ještě, když se na začátku dvacátých let tohoto století rozjela kryptoměnová horečka, která zvýšila poptávku po grafických kartách natolik, že řada z nich nebyla prakticky k dostání, a když, tak za přemrštěné ceny? Nyní je situace ještě daleko horší.
Současný nástup generativní umělé inteligence přímo uzurpuje výrobní kapacitu hned více klíčových komponent, které jsou součástí počítačů. Vedle grafických karet jsou to i operační paměti a úložiště.
Vzhledem k tomu, že ceny u dodavatelů zaostávají za spotřebitelskými cenami o několik měsíců, dodal také, že ceny počítačů do konce tohoto roku ještě vzrostou o 5 % až 20 %.