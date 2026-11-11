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Windows se zase budou mít rády s levnějšími počítači. Microsoft ukázal proč

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Nejen umělá inteligence zvyšuje požadavky na počítače, na kterých běží aktuální verze operačního systému Windows 11. Doporučená konfigurace tak obsahovala řadu požadavků, které nemusely starší nebo levnější notebooky a stolní počítače splňovat. Nyní se to mění.
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Windows - ilustrační snímek

Společnost Microsoft ke konci minulého týdne oznámila změny ve Windows, které umožní svižnější běh tohoto operačního systému na počítačích, jež disponují operační pamětí s kapacitou osm gigabajtů.

Jsou to přitom asi dva roky, co začala společnost doporučovat právě 16GB RAM. Od té doby se ale mnoho změnilo v čele s čipovou krizí, která žene ceny pamětí i úložišť do závratných výšin, a prakticky tak likviduje kategorii levných systémů.

Mnoho lidí, i některé firmy, tak čekají na to, až se ceny dostanou na rozumnější úroveň a musí tak zatím zůstat u svých starších zařízení. A tady mohli v některých případech narážet na limity, jak si novější verze Windows zabíraly stále více paměťového prostoru.

Kolik operační paměti RAM skutečně potřebuje váš počítač

Mezitím se na začátku tohoto roku objevil MacBook Neo, který ukázal, že je i v dnešní době možné dobře optimalizovat operační systém pro 8GB RAM.

MacBook Neo jde na dračku. Mají levné notebooky s Windows ještě smysl?

Nyní společnost Microsoft oznámila, co všechno za posledních několik měsíců provedla, aby dostala požadavky Windows na rozumnější úroveň. Ty by měly zlepšit fungování operačního systému pro zařízení, která mají jen 8 GB operační paměti RAM.

Hlavním krokem bylo snížení paměťových nároků klíčových aplikací i samotného systému Windows. Ale systém má nyní také paměť lépe využívat a chránit interakce, které mají fungovat okamžitě, i když je počítač v plné zátěži.

Díky zmínění ochraně tak by měl systém Windows výrazně zrychlit reakci na spuštění nabídky Start, vyhledávání, kliknutí pravým tlačítkem myši, otevření Nastavení, spuštění nástroje pro pořizování snímků obrazovky a otevření Průzkumníka souborů. Naopak nebudou v paměti předpřipravené systémy, které nějakým způsobem ovládají Widgety.



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