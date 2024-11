Už i základní vybavení Windows dostane AI. I program, který měl skončit

Microsoft chce Windows co nejvíce propojit s umělou inteligencí. Nově tak oznámil, že vyzkouší nasazení AI v programech Malování (Paint) a Poznámkový blok (Notepad). Zvláště u druhého zmíněného programu je to poněkud ironické, když si uvědomíme, že se s ním chtěla firma v roce 2019 rozloučit a z Windows jej plánovala vyndat.

Ale vraťme se do současnosti a k Malování. Tento program, který přežil svého potenciálního nástupce Malování 3D, již dříve dostat podporu umělé inteligence v podobě generovacího Cocreatora, který kombinuje to, co „načmáráte“, a textový prompt (zadání). Jeho využívání má však několik omezení. Tím prvním je nutnost mít počítač nebo notebook, který splňuje specifikaci Copilot+ PC, což měly donedávna jen Windows běžící na ARMovém procesoru Snapdragon X od Qualcommu. Druhé omezení pak spočívalo v nedostupnosti služby pro uživatele z EU.

Nově se mají do Malování dostat editační funkce, které pomohou s úpravou snímku či obrázku. Jedna z nich je Generativní mazání (Generative Erase), která umožňuje odstranit z obrázků nežádoucí objekty. Podobnou funkci již nabízí aplikace Fotky a spousta dalších programů, jako je třeba Magic Eraser v aplikaci Google Photo, ale nyní je integrována přímo do Malování. Vše funguje tak, že označíte nežádoucí objekt a umělá inteligence vyplní jeho místo podle okolí, takže to vypadá, jako by tam objekt nikdy nebyl.

Druhá funkce se nazývá Generativní výplň (Generative Fill) a umožňuje uživatelům přidávat nebo upravovat prvky v jejich uměleckých dílech popisem požadovaných změn. V podstatě je to takový Cocreator, ale jen pro část obrazu.

„Pomocí generativní výplně můžete provádět úpravy a doplňování pomocí několika slov, a přitom zachovat stávající výtvarný styl projektu. Ať už jste zkušený umělec, který chce přidat složité detaily, nebo nadšenec experimentující s novými nápady, generativní výplň vám pomůže doladit vaše digitální umění,“ vysvětluje Dave Grochocki z Microsoftu.

Poznámkový blog, který už nějakou dobu není jeN „hloupým“ záznamníkem napsaného textu, nově dostává možnost přímých úprav a doplnění pomocí generativní umělé inteligence. O funkci Přepiš (Rewrite) se hovořilo již v lednu letošního roku, tehdy ještě pod názvem CoWriter. Tento nástroj umožňuje uživatelům přeformulovat věty, upravit tón textu a délku obsahu na základě jejich preferencí. Prostě věci, na které jsme zvyklí při používání jiných nástrojů generativní AI.

Funkce Přepiš (Rewrite) v aplikaci Poznámkový blog

Poznámkový blok tak umožní vygenerovat tři varianty zdrojového textu. Buď si jednu z nich vyberete, nebo více zpřesníte nastavení a klepnutím na tlačítko Zopakovat (Retry) vygenerujete další verze. V nastavení si můžete vybrat mezi prodloužením nebo zkrácením výstupu, úpravou tónu nebo formátu.

Obě novinky jsou nyní dostupné pouze ve Spojených státech, Kanadě, Francii, Velké Británii, Itálii a Německu, a navíc musí být uživatel součástí programu Windows Insider. Do něj se může přihlásit každý zájemce a mít tak k dispozici testovací verze Windows, které nemusí být plně stabilní, ale firma si v nich testuje novinky, které se možná někdy objeví ve finální verzi systému. Testeři se tak k nim mohou dostat dříve, jako je to v tomto případě.