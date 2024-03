OneNote mění způsob práce s poznámkami a čeká na umělou inteligenci

Ilustrace - OneNote

Každý si alespoň někdy zapisuje různé věci, ať už to jsou věci k nákupu, telefonní čísla, poznámky pro rodinné příslušníky, nebo pracovní úkoly. Pro někoho jsou poznámky jen sušší text s několika body. Někdo jiný si na nich naopak nechá záležet, dává jim „štábní kulturu“ a jiní si s nimi opravdu vyhrají – mohou vypadat umělecky, používají diagramy či náčrtky. Bez ohledu na to, jakým způsobem si zaznamenáváte své myšlenky nebo to co si nechcete přímo pamatovat, existuje aplikace, která dokáže uspokojit vše po čem budete toužit. Díky ní lze skoncovat s ručním psaním poznámek.

Je sice pravdou, že poznámky lze ručně psát kamkoliv – na lepíky, zadní stranu ubrousku, obálku, účet nebo do sešitu – podobné však platí i o aplikacích. Zatímco existují ty co nabídnou především právě snadnou možnost zaznamenat si cokoliv, a třeba kdykoliv a v zařízeních jako je PC či smartphone, tak potom tu jsou ty, které nabízejí přehršel funkcí. A jednou takovou je OneNote.

K dispozici kdykoliv a kdekoliv

Ač se to nezdá, od debutu OneNote již uplynulo 21 let. Služba je součástí kancelářského balíku Microsoft Office, ale k dispozici je i samostatné, a to zcela zdarma. Existuje pro platformy Windows, Android, Mac OS, iOS a používat ji lze i z webového rozhraní. Ve všech zařízeních, ze kterých s OneNote budete pracovat, budou data automaticky synchronizována. Takže pokud si rozděláte práci na PC a potřebujete se někam přesunout, například vlakem, tak na smartphonu můžete pokračovat tam, kde jste před tím skončili. Pokud byste však chtěli, lze si nastavit, že k synchronizaci nemá docházet a vaše data mají zůstat pouze na zařízení, kde OneNote používáte.

S OneNote dokonce můžete pracovat dále i když budete v offline stavu (tedy webová verze toto samozřejmě neumožňuje). Ať už jste na odlehlém místě mimo civilizaci, někam letíte, nebo máte prostě problémy s internetovým připojením, můžete si i nadále dělat poznámky, upravovat ty stávající nebo dokonce organizovat své tematické sekce. Jakmile budete znovu online, OneNote automaticky synchronizuje veškerou vaši práci provedenou v offline režimu.

OneNote pravidelně dostává nové funkce, aktualizace a mění se i uživatelské rozhraní, což například chybí dříve oblíbenému konkurentovi v podobě Evernote. Není však jediná, která takové schopnosti nabízí.