Část 1/5

Nejznámějšími produkty Microsoftu jsou mezi běžnými lidmi Windows a Office, respektive Microsoft 365. Tvoří sice část byznysu společnosti, ale nejsou jedinými, které se starají o příjmy. Další část přichází z herního, cloudového či serverového byznysu. Pojďme se podívat blíž na některé firmy a značky, které patří pod křídla redmondského obra.

Azure – cloud a jeho síla

Díky platformě Azure je dnes Microsoft světovou dvojkou v oblasti cloudových služeb (hned za Amazonem a před Googlem), a to nejen pro korporace, ale i pro startupy, vývojáře nebo státní správu. K tomu provozuje vlastní datacentra ve víc než 60 regionech po celém světě.

Podíly cloudových služeb

Microsoft službu spustil v roce 2008 s cílem konkurovat AWS cloudu od Amazonu. Azure je dnes, společně s cloudem a umělou inteligencí, jádrem růstu firmy, protože generují miliardy dolarů ročně. Platformy firmám i vývojářům umožňují spouštět aplikace, ukládat data, trénovat umělou inteligenci, spravovat sítě nebo poskytovat služby přes internet.

Herní průmysl – Xbox a mnohem víc

Dalším článkem je gaming. Herní konzole Xbox a síť Xbox Live patří dlouhá léta mezi známé značky, ale spolu s tím firma postupně budovala impérium herních studií. Microsoft například koupil giganta Bethesda, stejně jako další studia, a v roce 2023 završil obří akvizici Activision Blizzard (za 68,7 miliardy dolarů) – vydavatele her jako Call of Duty, Diablo nebo World of Warcraft. Tím se z něj stal jeden z největších hráčů v herním byznysu vůbec.

Celosvětovým fenoménem, který ještě podpořil i film, je hra Minecraft. Ta patří společnosti Mojang, kterou Microsoft koupil v roce 2014 za 2,5 miliardy dolarů. Bylo to vůbec poprvé, co Microsoft koupil zavedené studio s multiplatformní působností. Přitom to, co začalo jako zábavná survival a craftingová hra, se rozrostlo v obrovskou sérii zahrnující knihy, hračky, dungeon crawlery a RTS hry. A co je důležitější, ačkoli Minecraft původně vyšel na PC, hra a její spinoffy byly spuštěny prakticky na všech dostupných konzolích, včetně Xboxu, PlayStationu a Nintenda.