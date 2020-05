Microsoft rozsekal Office na kousky a dal je na web jako „tekuté komponenty“

Již nějakou dobu Microsoft propaguje design svých produktů s názvem Fluent (plynulý), od loňské konference Ignite se pak vývojáři učí další podobný výraz – Fluid (tekutý). Ten firma přiřadila svému aplikačnímu rámci (Framework). Na aktuální výroční konferenci Build 2020 v úterý večer pak Microsoft ukázal, jak si takové „tekuté“ fungování představuje.

A rovnou jej použil na svém kancelářském balíku Office, který byl u předplatitelských edicí před měsícem přejmenován na Microsoft 365.

V prostředí již zmíněného Fluid Framework firma převedla některé funkce z balíčku aplikací do cloudu a vytvořila prostředí, kde je centrem dokument, který uživatel vytváří, a ne aplikace, v níž je vytvářen. V podstatě tak Microsoft rozebral jednotlivé díly Office a složil z nich upravený produkt.

Microsoft Fluid Framework v rámci týmové práce s dokumenty využívá novým způsobem jednotlivé komponenty z kancelářské sady.

„Přímo z e-mailu v aplikaci Outlook pro web využijete připojené komponenty, které vám umožní vyjádřit své nápady a vyřešit obchodní problémy. Fluidní komponenty přicházejí v mnoha podobách – tabulky, grafy, seznamy úkolů a další. Snadno vložíte širokou škálu komponent přímo do e-mailů a chatů. Oprávnění a přístup jsou zpracovávány automaticky a data jsou snadno použitelná a najdete je později,“ vysvětluje základní princip Dan Zarzar z Microsoftu. Vše se navíc synchronizuje, takže například přenášená/překopírovaná tabulka bude ve všech dokumentech vždy aktuální. Cílem je, aby bylo možné komponenty upravovat kdekoli, od e-mailů až po aplikace třetích stran.

Tento přístup dává svou logiku, protože řada funkcí se napříč jednotlivými součástmi balíku kancelářských aplikací překrývá. Zdá se tedy, že by možná stačilo všechny funkce vložit do jednoho univerzálního programu. Otázkou zůstává, kdo by se pak v něm vyznal. Musí se na to trošku jinak, a to „jinak“ je právě cílem nové filozofie Microsoftu pro kancelářské aplikace. Zatím byly představeny jen základní obrysy, které mohou připomínat kolaborativní poznámkovač OneNote s rozšířenými schopnostmi práce s dokumentem.

Všechno je to ale jen začátek, který má ukázat, jakou cestou se nyní společnost ubírá v oblasti programů pro týmovou práci. Postupem času se bude Fluid Framework vyvíjet, protože firma vytváří další komponenty, které mají reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků.

Firma nejdříve tuto novinku nabídne v rámci testovacího provozu některým zákazníkům využívajícím sadu Microsoft 365. Je třeba také podotknout, že Microsoft Fluid Framework je open-source a tím pádem k němu bude mít přístup mnohem větší komunita vývojářů.