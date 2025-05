Microsoft Build pravidleně zahajuje hlavní přednáška, kterou vede šéf společnosti Satya Nadella. Stejně tomu bylo i letos a prakticky jediné téma byla umělá inteligence a její ještě větší integrace do ekosystému Microsoftu.

Tentokrát se uvedení novinek opravdu drželo hlavního zaměření konferece, tedy vývojářů, kterým firma nabídla velkou dávku nových nástrojů a funkcí. Kdo čekal, že se objeví nějaké hardwarové novinky, jako třeba loňské představní kompaktního mini PC designovaného pro vývojáře nebo den před akcí zveřejněná specifikace Copilot+ PC, mohl být poněkud zklamán.

Na druhou stranu, firma ukázala, jak chce nadále měnit naše chování na internetu, ale i v našich vlastních a firemních počítačích.

Internet plný navzájem komunikujích AI agentů

Jednou z důležitých novinek na tomto poli je připojení Microsoftu k Model Context Protocol (MCP), který má standardizovat napojení aplikací vycházejících z velkých jazykových modelů (LLM) na externí zdroje dat a nástroje. Tento otevřený protokol vytvořený společností Antropic má nyní podporovat většina společností vyvíjejích jazykové modely.

Těmi LLM aplikacemi jsou například AI agenti, kteří dokážou řešit složitejší zadání tím, že si je rozloží na jednotlivé kroky, a ty postupně provádějí. V podstatě jsou to chatboti, na které můžete delegovat různé úkoly. Nejčatěji jsou prezentováni jako AI asitenti, kteří na zadání (prompt) vyžadující třeba naplánování cesty na určité místo vytvoří nejen itinerář, ale dokážou také zarezervovat letenky, objednat ubytování nebo místo v restauraci a podobně. Analogicky mohou řešit třeba pracovní zadání. A právě jednotný protokol jim má umožnit vzámené propojení, komunikaci a standardizovaný přístup k datům a službám, jako jsou třeba právě rezervační systémy.

Microsoft do tohoto systému přináší autorizaci, která umožňuje lidem používat jejich stávající metody přihlašování, aby agentům a aplikacím poháněným LLM umožnili přístup k datům a službám, jako jsou osobní úložné jednotky nebo předplacené služby.

Možná ještě větším oznámením je uvedení formátu NLWeb (Natural Language Web), který má za cíl do webových stránek a služeb zapojit jakéhosi AI agenta či aplikaci s AI podporou a jejich propojením vytvořit agentní web.

Technologický šéf Microsoftu Kevin Scott představuje nápad na agentní web

„Microsoft představuje NLWeb, o kterém se domníváme, že může hrát pro agentní web podobnou roli jako HTML. NLWeb usnadňuje webovým stránkám poskytovat uživatelům konverzační rozhraní s jazykovým modelem podle jejich výběru a vlastními daty, což uživatelům umožňuje přímou interakci s webovým obsahem prostřednictvím bohaté sémantické komunikace. Každý koncový bod NLWebu je zároveň serverem MCP, takže webové stránky mohou obsah snadno zpřístupnit agentům umělé inteligence, pokud se tak rozhodnou,“ vysvětlili zástupci Microsfotu.

Jinými slovy, velké množství webů nebo aplikací může díky tomuto formátu jednoduše získat komunikační rozhraní, jaké známe z chatbotů. Na prezentaci to ukazoval technologický šéf firmy Kevin Scott na příkladu služby Tripadvisor, kde na obecný dotaz na akce související s keramikou v okolí Seattlu vygenerovala stránka konkrétní nabídky.

Odpověď stránky Tripadviser na obecně formulovaný dotaz „Můžeš mi doporučit nějaké akce související s keramikou v okolí Seattlu?“ s využitím systému NLWeb.

Celé to má fungovat tak, že NLWeb využívá formáty jako RSS nebo Schema.org a další data, která již webové stránky publikují, a kombinuje je s nástroji na bázi LLM, aby vytvořil rozhraní přirozeného jazyka použitelné jak pro lidi, tak pro agenty AI.

„Systém NLWeb tato strukturovaná data rozšiřuje o externí znalosti z podkladových LLM, například přidáním geografických poznatků na dotaz na restauraci, čímž obohacuje uživatelské prostředí,“ vysvětluje Microsoft na blogu.

To může kompletně měnit i systém vyhledávání na webu, který je doposud založen na indexaci dat. A nejsou tím myšleny jen jednotlivé konkrétní stránky, ale i to, že se AI agenti budou moct ptát webů napříč internetem na odpověď na konkrétní otázku. Z vyhledávání založeného na centralizovaném indexu by se tak mohl stát decentralizovaný systém právě díky standardizovaným protokolům.

Šéf Microsoftu Satya Nadella vidí v tomto agentním web velký potenciál. „Je to prostě zcela nový pohled na to, co je vyhledávání, co je informační tok. Cokoli z těchto věcí se kompletně změní, pokud jde o to, jak se to vytváří. Myslím si, že přichází něco velkého, co s tím vším zatřese, protože to není jen opakování minulosti posledních deseti až patnácti let. Vím, že vždy šlo o jakousi agregovanou sílu. Myslím, že se teď něco velkého posune,“ uzavřel Nadella na konferenci Microsoft Build svůj pohled na věc.