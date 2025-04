Bill Gates, který spoluzaložil společnost Microsoftu, se pustil v televizním pořadu The Tonight Show do předpovědí o dalším vývoji umělé inteligence. Varoval především před tím, že mnoho činností, které nyní za peníze nebo jinou odměnu, vykonává obrovské množství lidí, prostě AI systémy převezmou nebo výrazně transformují.

„Bude tu několik věcí, které si ponecháme pro sebe, ale pokud jde o výrobu a distribuci nebo o výrobu potravin, časem to budou prostě vyřešené problémy,“ řekl v The Tonight Show.

Díky, nebo za pomoci umělé inteligence se bude mnohem rychleji zlepšovat zdraví lidí a bojovat proti různým nemocem. Pomůže to zcela změnit zdravotnictví a profese v oblasti duševního zdraví a učitelství. Podle Gatese se tak bude říkat „skvělý lékař“ nebo „skvělý učitel“ stále častěji a ze vzácného použití tohoto spojení se tak stane běžné.

Myslí tím, že AI pomůže lékařům objevit léčbu, která by mohla být v současné době považována za nemožnou. Těmto tématům se také věnuje ve své nově vydané knize Source Code (zdrojový kód). AI také může být vyškolena, aby udržela studenty motivované a poskytla lidským učitelům pomoc tím, že jim dodá přesné podrobnosti o pokroku svých studentů.

Zakladatel Microsoftu také nastínil, že revoluce, kterou přináší AI, se promítne do pracovních pozic ve všech odvětvích, včetně průmyslových. Také radí pracovníkům, aby se přizpůsobili a předvídali vyvíjející se dopad AI na trh práce a připravili se na budoucnost, kde AI není jen asistent, ale konkurent.

Gates dále upozornil na to, že jsou i některé pozice, které se mohou zdát vůči nástupu AI imunní. „Nebudeme se chtít dívat, jak počítače hrají baseball,“ naznačuje Gates.

Obecně pak předpovídal budoucnost, jak by mohlo vypadat pracovní vytížení. „Víte, jaká budou pracovní místa? Měli bychom prostě pracovat tak dva nebo tři dny v týdnu? Líbí se mi, jak to požene inovace kupředu, ale myslím, že je to vše trochu neznámé,“ dodal. O zkrácení pracovního týdne přitom již Gates mluvil dříve.

Tak trochu z toho všechno vyplývá, že jak bude AI stále více pronikat do dalších oblastí, zmenší se prostor, kde dominuje člověk. „Budeme schopni ji (AI, pozn. red.) utvářet? A tak si lidé oprávněně říkají: ‚Páni, to je trochu děsivé.´ Je to úplně nové území,“ myslí si Gates.

Jsme připraveni na obecnou AI?

Možná ještě dramatičtější predikce zazněla i na nedávné konferenci Zážeh AI Spolupráce. Šlo o předpověď nástupu tzv. obecné umělé inteligence, která je známá také pod zkratkou AGI. Tedy takovou, která je komplexní a pracuje s celkovým obrazem světa, ne jen v nějak zaměřených oblastech. I když zůstává otázkou, zda takto komplexní modely někdo dokáže při stávajících technologiích a jejich energetické náročnosti vůbec provozovat, měli bychom nad jejich schopnostmi, potenciálem a riziky uvažovat.

„Kdo bude ovládat obecnou umělou inteligenci, ten bude mít obrovskou ekonomickou i geopolitickou převahu. Kdo ovládá základní modely a distribuční kanály a zároveň má dostatek výpočetních zdrojů, bude ovládat obecnou umělou inteligenci. Evropská unie momentálně nemá základní modely AI, nemá distribuční kanály, nemá vlastní evropskou sociální síť a nemá výpočetní zdroje. EU má ale šanci excelovat minimálně ve dvou vertikálách, kterými jsou AI ve zdravotnictví a AI v obranném průmyslu,“ uvedl na konferenci expert na AI Jan Romportl.

Investice do infrastruktury základních modelů AI byly loni podle Romportla a údajů z tiskové zprávy České asociace umělé inteligence nejvyšší v USA s cca 100 miliardami dolarů, na druhém místě byl Blízký východ s asi 40 miliardami, na třetím Čína s 30 a teprve na čtvrtém je EU se zhruba deseti miliardami dolarů. Letos a v příštím roce by měly tyto investice závratně vzrůst, a to především v EU, kde se podle predikcí znásobí.

V investicích do AI firem za loňský rok vedla výrazně Čína s více než 500 miliardami dolarů, následovaná USA s asi 120 miliardami dolarů. Hluboko vzadu je EU s jednotkami miliard.