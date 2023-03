Měly to být úspěšné věci Microsoftu, nakonec z nich byl propadák

1. Microsoft Band 2

Zdálo se, že toto nositelné zařízení má obrovský potenciál. Ale když Microsoft vydal jeho druhou verzi, aniž by se zabýval stížnostmi uživatelů na tu první, poslal tento náramek do propadliště dějin. Je to škoda, protože byl nabitý fitness funkcemi, stejně jako funkcemi chytrých hodinek. Byl kompatibilní s telefony Android, iOS a Windows. Frustrující však bylo nošení zařízení na ruce. I přestože Microsoft u Band 2 provedl určité dílčí změny, a nošení tak bylo snesitelnější, potýkal se se spolehlivostí. Nemáme teď na mysli systém, ale použitý gumový materiál řemínku. Přestože byl Band ve své době jedním z nejpřesnějších fitness náramků, byl náchylný k praskání.

Microsoft u něj sice následně přešel na silnější a odolnější řemínek, ale nikdy nepřidal voděodolnost ani nezlepšil výdrž baterie na více než dva dny. Fitness náramek navíc nebyl levný a v době, kdy se nositelná zařízení jiných výrobců – vyjma Apple Watch – objevovala jakou houby po dešti, to už nebylo natolik lákavé zařízení. I proto po dvou letech své existence byl v roce 2016 ukončen.